Fortune: Россия теряет гораздо больше, сокращая экспорт газа, чем Европа

Сокращая объем поставок природного газа по газопроводу "Северный поток-1" до двадцати процентов его мощности, Россия наносит "катастрофический удар" по своей собственной экономике, пишут в журнале Fortune исследователи из Йельского университета, которые проанализировали ситуацию в российском энергетическом секторе.

С чисто экономической точки зрения, Путин нуждается в европейском рынке гораздо больше, чем мир нуждается в российских энергоресурсах, утверждают Джеффри Сонненфелд и Стивен Тиан. В прошлом году Европа импортировала 46 процентов энергоресурсов из России, в то время, как экспорт в Европу составил 83 процента всего объема российского экспорта. Москва вынуждена продавать свою нефть азиатским странам с 35-процентой скидкой, и при наличии лишь одного действующего газопровода из России в Китай или Индию поставки природного газа в Азию в 2021 году составляли лишь 10 процентов объемов поставок в Европу.

"Такие путинские трюки, как снижение поставок природного газа в Европу в действительности нанесли многократно больший ущерб российской экономике, чем европейской, потери Россией доходов от экспорта нефти и газа приближаются к катастрофическим, учитывая растущие государственные расходы, дефицит бюджета, достигший двух процентов и истощающиеся золотовалютные запасы", - пишут Джеффри Сонненфель и Стивен Тиан.

Ставка Путина на раскол европейских стран и запугивание европейского избирателя не сработает, считают американские аналитики. Политики в Европе и США предпринимают совместные действия. Объемы нефти, поступившие из стратегических запасов превышают объемы российского экспорта. Одновременно, в США резко увеличивается добыча нефти и газа. Добыча природного газа и производство сжиженного газа достигло рекордного уровня, добыча нефти приближается к рекордной отметке.