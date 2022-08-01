"На фоне тяжелой депрессии". Саакашвили уходит из политики?

Бойцы полка «Азов» сочли гибель своих пленных сослуживцев в колонии в Еленовке публичной казнью, совершенной Россией, и обещают отомстить;

Кому Владимир Путин угрожает сверхзвуковыми ракетами «Циркон», которые, как он заявляет, поступят на вооружение военного флота России?

Что спровоцировало обострение на границе Косова и Сербии?

Адвокаты Михаила Саакашвили сообщили, что экс-президент Грузии не намерен более участвовать в грузинской политике.

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