Сенат США одобрил вступление Финляндии и Швеции в НАТО

В среду Сенат Конгресса США ратифицировал договор о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции. За одобрение проголосовали 95 сенаторов, против - 1.

"Членство Финляндии и Швеции еще больше укрепит НАТО, что является крайне актуальным на фоне российской агрессии, на фоне аморальной и несправедливой путинской войны в Украине. Путин укрепляет союз НАТО, что наилучшим образом демонстрирует мощная поддержкаа договора Сенатом", - заявил глава демократического большинства в Сенате Чак Шумер. Президент США Джо Байден назвал это решение демонстрацией глубокой приверженности обеих партий поддержке НАТО.

Хотя такое решение Сената ожидалось, близкая к единодушной поддержка расширения НАТО за счет Финляндии и Швеции продемонстрировала, что изоляционистские тенденции, заметные в Республиканской партии в президентство Дональда Трампа, о чьем скептичном отношении к НАТО было хорошо известно, - дело прошлого. Как пишет New York Times, почти никто из республиканцев не выразил сомнений по поводу взятия на себя обязательств по совместной обороне со страной, у которой протяженная граница с Россией. Газета отмечает, что четверо из пяти сенаторов-республиканцев, которые, как ожидается, готовы бороться за партийную номинацию в президенты США, проголосовали за этот договор.

Одобрить соглашение о приеме в НАТО двух новых членов должны все 30 стран-членов оборонительного союза. Соответствующее решение уже приняли 23 страны. Не совсем ясной остается позиция Турции, которая обвиняла Швецию и в меньшей мере Финляндию в том, что они предоставляют убежище курдам, которых Анкара считает террористами. Соглашение на этот счет между Швецией, Финляндией и Турцией было достигнуто, но у президента Турции Реджепа Эрдогана есть претензии к выполнению кандидатами в НАТО этого соглашения. Процесс приема двух новых членов будет, по-видимому, одним их самых быстрых в семидесятилетней истории НАТО.