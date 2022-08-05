"Письмо европейскому дедушке". Рунет о тексте Дмитрия Травина

В Рунете на этой неделе появился очень спорный текст, написал его профессор Европейского университета Дмитрий Травин. Вот часть его поста в Фейсбуке:
Дорогой друг!
Наверное, мы с тобой уже никогда не увидимся. Меня обложили со всех сторон. Авиарейсов в Европу почти нет. Карту мою в твоей стране блокируют. Визы получать сложно, а скоро, возможно, их нам вообще давать перестанут. Меня отменили. Меня для твоей страны не существует, хотя вообще-то я еще есть.
Можно, конечно, подсуетиться, потратить много времени и как-то пролезть на Запад, но, честно говоря, мне это неприятно. Не по возрасту уже такая суета. Поэтому хотя мне снятся ночами итальянские музеи, а ноги просят, как встарь, прогулки по горным тропам Германии, Европа останется лишь в снах и воспоминаниях о прекрасном прошлом. Я очень люблю твою страну, однако она нынче меня не любит.
С моей стороны нет никакой обиды. Ясно, что европейская бюрократия должна реагировать на действия моей страны, и она реагирует самым простым и понятным для избирателя способом. Русская интеллигенция вновь попала под каток истории, и с этим уже ничего не поделать. Ну, а наша бюрократия с радостью идет на конфронтацию, поскольку ей, по большому счету, это и нужно. Мы зажаты между двумя мощными политическими машинами, которые формально враждуют, но на деле давят нас с разных сторон совместными усилиями.[...]
Россия становилась европейской тогда, когда Европа была сильна, красива и привлекательна, когда «европейский миф» (верен он, или неверен) овладевал нашими умами и нашими душами, когда все, что шло к нам с Запада – от романтики готических соборов до вкуса жевательной резинки, – пробуждало желание стать европейцами. Когда мы были мальчишками, ваш европейский образ жизни явно доминировал над тем образом, что навязывала нам советская геронтократия, и с этим были согласны, как те, кто мечтал гулять по венецианским каналам, так и те, кому достаточно было купить у фарцовщика джинсы. Поэтому, как только старики померли, окно в Европу для нас открылось, и каждый взял от нее, что хотел. Не верь тем, кто говорит, будто мы здесь всегда ненавидели Запад. Это ложь. Никакой ненависти нет. Но есть прагматичный подход. И нынче он уже далеко не тот, что раньше.[...]
Мы заварили кашу и нам долго еще ее расхлебывать.
Сейчас я пишу лишь о том, чем вы на Западе можете помочь России – стране, которую, как я знаю, ты и сейчас считаешь европейской. Для нас принципиально важно, каким будет Запад к тому времени, когда здесь вновь откроется (а это обязательно случится!) окно политических возможностей. Сильная, красивая и привлекательная Европа сделает нас европейцами. Это я тебе точно скажу. Но как Европе вновь стать такой, сказать не сумею. Это решать тебе.
"Письмо" вызвало и горячую эмоциональную поддержку, и столь же горячее отторжение.
Хороший текст Дмитрия Травина.
Он про закрытую для россиян Европу.
У меня ощущения примерно такие же... Я не собираюсь Европе навязываться, не собираюсь каяться, что-то подписывать и т.д., ибо не делал ничего плохого. Если Европа ударилась в коллективную ответственность, я не с Европой. Не может быть никакого подчинения, только партнерство, а это движение навстречу. Если кто-то встал и пошел назад, то партнерства не будет.
Кроме того, совершенно очевидно, что закрытие Европы от всех - на руку Кремлю. За этот железный занавес надо награждать российскими госнаградами.
Россия, конечно, страна не европейская.
Но она может быть более или менее открытой Европе. Сегодня Запад сам стал закрываться от России (и не только от нее), российский изоляционизм оказывается вторичен и реактивен, чего раньше не было никогда.
Запад в 21-м веке изменяет своим исходным идеалам открытого внешне и свободного внутренне общества. Вот почему так сложно российским западникам - и не только Дмитрию Травину, но в том числе и мне, - сегодня сохранять свои привычные веры и упования.
Прочитал с утра "письмо" Дмитрия Травина о том, что русские в Европе, чтобы помочь России, должны бы поработать над тем, чтобы Европа снова стала привлекательной для русских.
Что тут сказать, подобрав упавшую челюсть, оторвав ладони от лица и проч. Наверное, только то, что в той самой Европе, привлекательной для русских, недаром когда-то было написано одним немцем небольшое эссе о том, что такое Просвещение. Стоит иногда перечитывать, чтобы потом не писать всякое.
Больше всего это мне напоминает знаменитую статью Д.В. Ольшанского "Как я стал черносотенцем". Там, описывая современный литературный процесс, Дмитрий Викторович широко распространял личную трагедию недоступности либеральных сисек на глобальные политические процессы: "Оглядываясь назад, на свое либеральное прошлое, я не вижу ничего, кроме лжи и позора. Сколько демократическая веревочка ни вейся, а красивая, намыленная, удобная петля из нее уже сложилась. Брату-либералу пора карабкаться на табуретку. Только в русском языке есть звучащее приговором словечко "либеральничать"."
Дмитрий Викторович, обозначив этот свой новый идейный базис, в исторически краткие сроки оказался в стане погибающих и убивающих за дело братского единения всех со всеми.
Для меня открытое письмо выглядит так, будто и Дмитрий Яковлевич тоже собирается поскорее оказаться со своим народом там, где тот народ, к несчастью, есть. Новые мифы придумала жизнь, не стоит о милфах над мифом тужить. Хватит либеральничать с Европой, не оправдала она любви простого русского профессора, ноги на ночь мыла и должна теперь за это заплатить.
Этот, уж простите, предельно инфантильный "крик души" вообще выглядит как попытка разложить свои личные комплексы на всех.
Не привлекает вас больше Европа, россияне? Отлично! Так отстаньте от нее с требованиями выдать виды на жительство всем желающим, открыть им счета в банках, дать социальное жилье и пособие, принять в европейские вузы (и лучше бесплатно) всех лиц студенческого возраста. И уж тем более прекратите требовать от запада сменить у вас режим и дать денег на строительство ПРБ. А главное — измениться самому, подстроиться и стать таким, чтобы снова угодить дорогим россиянам.
Интересно из открытого письма Д. Травина зафиксировать, что претензии к постиндустриальной демократии идут уже по трем направлениям:
1) консерваторы, типа Трампа и Путина, сокрушающиеся по добрым старым 1940-50-м с их властью белого пригорода,
2) леваки из 1930-60-х, типа Жижека и Хомского, готовые поддержать любого людоеда, лишь бы тот был против мирового севера за мировой юг,
3) социал-либералы, сокрушающиеся об эрозии классических демократических ценностей и деградации "государства всеобщего благоденствия" 1960-80-х.
Письмо неглупо и иронично. Но публика, кажется, не терпит легкомыслия (и даже просто лёгкости). От интеллектуалов ждут манифестов, инвектив, поучений. Этим обычно публичные авторы и заняты. А тут - легкость, игра ума. Обидно для многих.
Реакция на "открытое письмо" Дмитрия Травина четко делит россиян на тех, кто в России и тех, кто уехал. Прямо диаметрально противоположное восприятие.
Материал к изучению влияния контекста на высказывание.
Я много раз говорила-писала и повторю: СССР рухнул не только потому, что нашлось несколько тысяч смелых людей в Москве, а и потому, что десятки миллионов во всей стране не захотели его защищать. Они не выходили на майданы ни «за», ни «против», у них не было никаких «проектных представлений» о ином социально-политическом устройстве, но они точно знали, что «на Западе» жизнь свободнее, богаче и лучше. Этого знания хватило, чтобы похоронить обанкротившийся «советский социализм».
Двести пятьдесят миллионов обычных людей не были ни орками, ни воинами света, ни носителями каких-то политических идей, они просто знали, что «как там» лучше, чем «как здесь, у нас». Сегодня сто миллионов в РФ уверены в обратном. Нет, тридцать лет назад советские люди не лучше знали реалии европейской или американской жизни - они о них вообще ничего не знали. И делали выводы лишь по жвачкам, джинсам, по кино и западной музыке. Для нынешней, противоположной мифологии, у обычных людей - тот же «аналитический набор». Но они в нём не находят ничего такого, что «у них» лучше, чем «у нас».
Вы хотите их обвинить в том, что не находят? Или у Травина видите обвинение Европы?
А слабо признать факт - да, не находят! - и попробовать разобраться в причинах без немедленного назначения виноватых?..
Мне как раз причины интересны. А не лай мосек на питерского профессора.
Разрыв связи с Европой, оторванная европейская пуповина - больной нерв русской интеллигенции. То, что письмо указало на эту проблему - это важно (не с позиции "иерархии проблем", война, безусловно, более значимая проблема, а с позиции значимости проблем для русской интеллигенции), это лишний раз раскрывает глаза на суть самого феномена "русской интеллигенции", которое, как всякое сложное социальное явление, имеет положительные и отрицательные стороны. Петербургский контекст в данном случае не менее важен, поскольку Петербург, пожалуй, главное достояние союза России и Европы, материальное воплощение этого союза. Вечный город-символ стремления России в Европу, и лоно русской интеллигенции - внебрачного и не всегда любимого детища этого союза. Как всякий ребенок, русская интеллигенция демонстрирует порой инфантильность, но инфантильность особого рода.
Катастрофичность процесса (само-)изоляции России от Европы, выступающего следствием войны, развязанной Россией против Украины, в глазах русской интеллигенции предстает главной экзистенциальной проблемой par excellence, поскольку она ставит под вопрос само ее существование как социального явления. Безусловным является и то, что эта (само-)изоляция России является одной из главных задач путинского режима в этой войне, в стремлении раз и навсегда зацементировать свою власть над страной. Если вдуматься, процесс поражающий воображение своей чудовищностью, поскольку такое Россия едва ли переживала за свою историю (даже большевистский проект, изолировавший Россию на семьдесят с лишним лет, не отказывался от Европы, представляя собой скорее инверсию европейского наследия, в виде специфически воспринятого марксизма, но не отказ от него: альтернативный западному либерализму проект тоталитарной модернизации, наряду с фашизмом). Если эта путинская цель будет достигнута, Россия окончательно (но будем надеяться все же, что не до окончания нашего века) превратится из авторитарной периферии Европы в азиатскую деспотию.
Каждый волен формулировать свои претензии к тексту. Мне, например, читая это письмо, было довольно странно видеть, что автор не упоминает ни о войне (если проблема в том, что внутри России это сопряжено с рисками безопасности, то в русском языке достаточно эвфемизмов для этого термина, хотя бы даже казенно-официозная "специальная военная операция"), ни о том зле, которое наша страна совершила с украинцами. И это по-настоящему важный вопрос. Почему российскому обществу (и интеллигенции, которая "свободна" от него во многих отношениях, но "не свободна" в этом вопросе) так недостает эмпатии к другому, способности видеть, что беды и горе другого могут на порядок превосходить его собственные переживания? И трагедия, с которой в настоящее время сталкиваются украинцы, гораздо значительнее и страшнее всех проблем россиян. Не упоминая об этом, автор, в лучше случае, уводит читателя в сторону, в худшем - оставляет простор для спекуляций и обвинений в свой же собственный адрес. Впрочем, я со своей стороны не думаю, что Дмитрий Травин и его текст - лучшая мишень для этих претензий. Жаль, что его обсуждение становится поводом для очередных банов и ругани русскоязычной Фейсбук-общественности.
1. Жить духовно за счёт условного дяди Карла было возможно в модерне. А сейчас пора понять, что Битлз не придут на помощь. А ИМКА не даст денег на гуманитарные русские проекты. Кредит доверия исчерпан. Придется принять своё одиночество и начать, наконец, определяться с национальными приоритетами. Как сделали все остальные народы.
2. В мире больше не осталось идеалов,к которым стремится человечество. Не новое средневековье сейчас, а неолит 2.0 - инерционный период человеческой истории.
3. За место в современности надо бороться. Но современными методами, а не пользоваться силовыми инструментами 19 века. Да и союзнические коалиции пора научиться выстраивать, исходя не из фантазий, а на основе рациональных интересов. А главным партнёром для России всегда будет только Запад. И смерть Запада,о которой мечтают некоторые наши реакционеры, это и окончательная гибель России и русских как нации.
4. Проблема смены власти и создание нормального государства, это исключительно проблема русских политиков и интеллигенции. Не способны? Тогда, путинизм ещё не худший вариант. Продолжим рассуждать как Травин,на месте Путина окажется условный Гиркин.
Я сейчас веду англоязычный твиттер, где кипят разные дискуссии, и мне приходит огромное количество реплаев людей из европейских стран - с таким срезом общественного мнения я никогда не сталкивался.
Предельно обобщая эти дискуссии, я выделю три тенденции. Тенденция первая - характерная для восточных европейцев (не для всех). Она заключается в том, что сейчас не время разделять "народ" и "власть", россиянам просто надо запретить везде и все, в т.ч. полностью запретить въезд в ЕС. Это чистая ненависть, которая, однако, взялась не на пустом месте: тут и история советской оккупации/военных интервенций (а до этого история Российской империи), и нынешняя война в Украине, и страх того, что Прибалтика, например, элементарно окажется следующей. Ну и, чего греха таить, взгонка этой ненависти местными политиками и СМИ.
Тенденция вторая - характерная для западных европейцев (тоже не для всех). Логика здесь следующая. Западная Европа, как и США, испытывает кризис идентичности, связанный с попытками проработать колониальное прошлое и текущими проблемами, такими как кризис беженцев (по отношению к которым европейские страны поступают лицемерно и жестоко). На фоне тонущих в Средиземном море переполненных лодок "европейский идеал" несколько поблек, а разговоры о "европейской цивилизации" в 2022 году отдают расизмом... только если не ведутся применительно к войне в Украине. Там западные европейцы находят разрешение своего когнитивного диссонанса, ведь "украинцы готовы умирать за европейскую перспективу", как сказала Урсула фон дер Ляйен, а значит, сама перспектива еще ого-го. Война превратилась в способ ревитализации "европейского идеала", который теперь не проблематичен - ведь ему снова противостоят восточные "орки" (раньше - "орды"). "Орков"/"орды" можно ненавидеть, не боясь прослыть расистом, ведь "мы" перед ними уж точно ни в чем не виноваты - а вот "они" виноваты в том, что ведут в Европе чудовищную войну. В итоге вторая тенденция примыкает к первой - запретить россиянам везде и все: "европейскую цивилизацию" надо бескомпромиссно защищать от "орков", в т.ч. якобы мирных - мирных "орков" не бывает.
Тенденция третья - попытка удержать универсалистские идеалы прав человека несмотря ни на что. Да, Россия ведет в Европе чудовищную войну, но не все россияне одинаковы, Европа не должна закрываться от тех, кто против войны и кто не хотел бы жить в такой России. Да, санкции необходимы, но следует пытаться избежать гуманитарного кризиса и продолжать (например) сотрудничество в области медицины. Не следует дискриминировать россиян, уже оказавшихся в Европе. Следует поддерживать антивоенные инициативы в России. И т.д.
На уровне общественного мнения первая и вторая тенденция ОЧЕНЬ сильны (хотя и не доминируют - пока?) На уровне институтов и правил в целом сохраняется третья тенденция, но не без бюрократических проблем (и давление общественного мнения тоже очень ощущается).
Что я хочу в связи со всем этим сказать. Морально проблематично и практически бесполезно предъявлять европейским странам претензии (особенно так, как это делает Травин), а также грозить им "Северной Кореей на европейских граница" - дескать, "вы что же, действительно этого хотите?" Никто не будет это слушать. Все, что нам остается - надеяться на универсалистские идеалы, на то, что перспектива солидарности и прав человека все же сохранится, несмотря на угрозу первой и второй тенденций. Надеяться и по возможности подсвечивать ситуацию в России - гуманитарную, научную, культурную, общественную и политическую (связанную с антивоенными протестами в любом виде). Надежда не очень сильная (см. Арендт про права человека), но других опций у нас нет. И уж конечно, нужно отказаться от мифологии "европейского идеала", который как раз и приводит ко второй тенденции. Гражданские, политические и социальные права не имеют никакого отношения к "европейскому идеалу" (который, поймите уже наконец, легко трансформируется в "крепость Европа"). Для российских либералов сейчас будет полезно не писать письма на альпийскую деревню европейскому дедушке, а подумать, какую позицию они занимали во время мигрантского кризиса и протестов BLM - и что с ней было не так.
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