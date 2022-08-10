CNN: россияне обучаются в Иране эксплуатации беспилотников

В последние недели россияне проходят обучение в Иране по эксплуатации произведенных в Иране беспилотников, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на американского официального представителя, у которого есть доступ к американским разведданным.

"В течение нескольких недель российские официальные лица обучались в Иране в рамках соглашения по передаче иранских беспилотных летательных аппаратов России". - говорит собеседник CNN, которая называет эту информацию еще одним сигналом, свидетельствующим о готовности Москвы начать закупки беспилотников в Иране.

В июле CNN сообщала о посещении российской делегации Ирана, целью которого было ознакомление с иранскими беспилотниками Shahed-191 и Shahed -192, способными нести высокоточные ракеты. Тогда советник президента США по национальной безопасности Джек Салливен заявил, что, по американским данным, Иран готов продать России сотни беспилотников для использования в военных действиях в Украине.

Беспилотники играют важную роль в ходе войны в Украине. Украина успешно применяет турецкие беспилотники "Байрактар" и американские беспилотники для воздушных атак в то время, как Россия применяет отечественные "Орланы" для воздушной разведки и электронной войны. Пока США отказываются предоставить Украине более мощные дроны "Gray Eagle", опасаясь, что в Москве это воспримут как шаг в направлении эскалации войны.