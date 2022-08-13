В ходе обыска ФБР изъяло секретные документы в резиденции Трампа

В пятницу Министерство юстиции США обнародовало список материалов, изъятых в результате обыска резиденции бывшего президента Дональда Трампа во Флориде, и ордер на обыск, подписанный федеральным судьей.

Согласно этим данным, во время обыска в понедельник сотрудники ФБР изъяли 11 комплектов документов разной степени секретности, досье c материалами о президентском помиловании Роджера Стоуна – неформального советника, сотрудника избирательного штаба Трампа – и материалы о президенте Франции Эмманюэле Макроне. Агенты ФБР также вынесли из резиденции больше десяти коробок, о содержимом которых не сообщается.

Обыск, как говорится в ордере, проводился в рамках расследования о возможном нарушении Акта о шпионаже и нескольких других законов, регулирующих обращение с секретной документацией. Их нарушение может повлечь уголовную ответственность. Как подчёркивают комментаторы, этот обыск не означает неизбежное предъявление в будущем обвинений бывшему президенту.

Известно, что, уходя из Белого дома, Дональд Трамп, как и некоторые его предшественники, взял с собой часть служебных бумаг для личного архива. Некоторое время спустя Национальный архив, где, согласно закону, хранятся документы президентов, потребовал от бывшего президента передать засекреченные бумаги в архив. Процесс возвращения документов шёл медленно, и в начале нынешнего года Национальный архив обратился в федеральную прокуратуру.

Бывший президент и многие видные политики-республиканцы подвергли резкой критике беспрецедентный в истории страны обыск жилья бывшего президента как необоснованную акцию. Подобные споры в прошлом всегда решались путём переговоров. Дональд Трамп объявил, что он был готов передать архиву требуемые документы, а часть из них он рассекретил своей президентской властью. Трамп сравнил действия ФБР с действиями властей в странах третьего мира.

Глава республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти объявил, что в случае перехода большинства в Конгрессе к республиканцам на выборах в ноябре они проведут расследование действий генерального прокурора Меррика Гарланда, одобрившего обыск в доме бывшего президента.