Профсоюз: половина авиадиспетчеров в РФ отправлена в частичный простой

Примерно 15 тысяч человек - около половины работающих в России авиадиспетчеров - находятся сейчас в частичном простое. Об этом в письме в Генеральную прокуратуру заявил президент Федерального профсоюза авиадиспетчеров (ФПАД) Сергей Ковалев, пишут "Ведомости".

Профсоюз просит проверить подведомственную министерству транспорта "Госкорпорацию по организации воздушного движения", которая, по его мнению, сокращает персонал и вводит простой или неполное рабочее время для экономии фонда оплаты труда.

Однако в Генпрокуратуре пока не видят оснований для проверки. Ранее то же самое профсоюзу заявили в ФСБ.

По информации профсоюза авиадиспетчеров, "Госкорпорация по организации воздушного движения" испытывает трудности с начала пандемии коронавируса, когда она потеряла до 60 процентов доходов из-за снижения авиаперевозок.

После вторжения России в Украину и закрытия российского неба для самолетов западных стран, ситуация ухудшилась. Стоимость аэронавигации для российских авиакомпаний в 10 раз ниже, чем для иностранных, а доходы от обслуживания российских перевозчиков покрывают не больше шестой части расходов , заявлял профсоюз авиадиспетчеров в мае.