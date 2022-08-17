Профсоюз: половина авиадиспетчеров в РФ отправлена в частичный простой

Примерно 15 тысяч человек - около половины работающих в России авиадиспетчеров - находятся сейчас в частичном простое. Об этом в письме в Генеральную прокуратуру заявил президент Федерального профсоюза авиадиспетчеров (ФПАД) Сергей Ковалев, пишут "Ведомости".
Профсоюз просит проверить подведомственную министерству транспорта "Госкорпорацию по организации воздушного движения", которая, по его мнению, сокращает персонал и вводит простой или неполное рабочее время для экономии фонда оплаты труда.
Однако в Генпрокуратуре пока не видят оснований для проверки. Ранее то же самое профсоюзу заявили в ФСБ.
По информации профсоюза авиадиспетчеров, "Госкорпорация по организации воздушного движения" испытывает трудности с начала пандемии коронавируса, когда она потеряла до 60 процентов доходов из-за снижения авиаперевозок.
После вторжения России в Украину и закрытия российского неба для самолетов западных стран, ситуация ухудшилась. Стоимость аэронавигации для российских авиакомпаний в 10 раз ниже, чем для иностранных, а доходы от обслуживания российских перевозчиков покрывают не больше шестой части расходов , заявлял профсоюз авиадиспетчеров в мае.
- После начала российского вторжения в Украину многие страны мира, в том числе государства, входящие в Евросоюз, а также США и Канада, закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. В самой России с начала войны не работают 11 аэропортов, расположенных на юге страны.
- Также ЕС и США в рамках санкций запретили поставки в Россию самолетов и запчастей для них. Из-за нехватки запчастей российские авиакомпании вынуждены не использовать часть своего парка.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.