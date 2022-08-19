На Дунае из-за обмеления стали видны суда, затонувшие во Вторую мировую

В результате резкого падения уровня воды в Дунае, ставшего следствием крупнейшей за последние годы засухи в Европе, неподалёку от речного порта Прахово в Сербии на поверхности оказались остовы затонувших во время Второй мировой войны германских военных судов. На некоторых из них может находиться взрывчатка, сообщает Reuters.

Десятки судов нацистской Германии затонули или были потоплены в Дунае в 1944 году. Речь идёт об остатках германского Черноморского флота, который нацисты пытались вывести через Дунай после того, как советские войска взяли под контроль черноморские порты.

Всего в районе Прахово сейчас видны более 20 остовов германских судов. Как само обмеление реки, так и угрозы взрывов создают препятствия для судоходства. Сейчас доступный фарватер сократился в районе Прахово до 100 метров, в обычные времена он почти в 2 раза больше.

В марте власти Сербии выписали тендер на то, чтобы извлечь из воды затонувшие суда вместе с боеприпасами и взрывчаткой. Стоимость этой операции тогда оценивалась в 29 млн евро. Не сообщается, воспользуются ли власти нынешней ситуацией, чтобы ускорить операцию.

Многие страны Европы этим летом переживают аномальную жару, которую специалисты считают одним из проявлений глобального изменения климата. Одно из последствий жары - обмеление многих рек Западной, Центральной и Южной Европы. Уровень Дуная сейчас во многих местах самый низкий за последние 100 лет.