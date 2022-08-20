Навальный: второй раз отмечаю свой второй день рождения

В соцсетях оппозиционера Алексея Навального от его имени опубликован пост, посвященный второй годовщине его отравления.

"Второй раз отмечаю свой второй день рождения. День, когда меня убивали, а я почему-то не убился", – написал Навальный.

Политик отметил, что официального расследования так и не было, уголовное дело не возбудили.

По словам Навального, найдены и установлены почти все причастные к покушениям на него и других оппозиционеров сотрудники ФСБ.

"Никто из группы ФСБ-шников не привлечен к ответственности. Кроме, разве что, Константина Кудрявцева – незадачливого химика, рассказавшего мне по телефону подробности покушения. Он пропал, и похоже, что его просто самого убили", – отметил Навальный.

Политик также подчеркнул, что ситуация с покушением на него изобличила президента России Владимира Путина, показала "провальность его режима" и сильно повлияла на всю политическую систему России.

"Вот что значит неудачно намазать трусы "Новичком", - подытожил Навальный.

Алексей Навальный был отравлен 20 августа 2020 года. Политик почувствовал себя плохо на борту самолёта Томск – Москва. Около трёх недель Навальный провёл в коме.

В Германии, куда он был доставлен на лечение, в его организме обнаружили следы отравляющего вещества из группы "Новичок".

Группа Bellingcat и ряд СМИ в ходе расследования пришли к выводу, что к отравлению причастна группа сотрудников ФСБ. Российские власти отрицают сам факт отравления, утверждая при этом, что если он всё же был, то к нему могли быть причастны спецслужбы Запада или соратники оппозиционера.

Навальный сейчас отбывает срок в колонии по делу о мошенничестве. Своё преследование он считает политическим.

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