Расследование до преступления? Соцсети об "убийце" Дарьи Дугиной

Убийство Дарьи Дугиной остаётся главной и самой горячей темой рунета. В понедельник Федеральная служба безопасности отчиталась о его раскрытии, но только подбросила дров.

По версии ФСБ машину взорвала 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, которая приехала в Россию вместе с 12-летней дочерью, долго следила за Дарьей и после взрыва быстро бежала в Эстонию.

Любопытных деталей там, на самом деле, гораздо больше, вплоть до вероятной службы Натальи в "Азове", хотя здесь информация исходила уже не от ФСБ.

Александр Хинштейн:

Раскрытие убийства Дарьи Дугиной в течение первых суток - блестящий результат работы российских спецслужб.

Но эта трагедия - должна кардинально изменить наше отношение к вопросам безопасности.

Как получилось, что массовое политическое мероприятие с участием общественно-значимых лиц, объявленных на Украине особо опасными врагами (Прилепин, Дугин), должным образом не охранялось?

Рамки металлодетекторов — как таковые не использовались, проход людей - не контролировался. Из сил правоохраны - присутствовал только наряд ГИБДД. Парковка, где заложили СВУ, была неохраняемой.

Очевидно, в сегодняшней ситуации - правоохранителям (в первую очередь - МВД) следует ужесточить требования к обеспечению безопасности всех политических массовых мероприятий в России. Время благодушия закончилось.

Дмитрий Аграновский:

И уехала в Эстонию. Ее не выдадут. Теперь ее может догнать только Павел Судоплатов. И стесняться в этом вопросе нечего.

Маргарита Симоньян:

Убийцы Даши уже в Эстонии.

Эстония их, конечно, не выдаст.

Думаю, у нас найдутся профессионалы, желающие полюбоваться шпилями в окрестностях Таллина.

Ксения Собчак:

Это завуалированные призывы к убийству? Признание, что эксперты в фитнес-индустрии имели отношение к чьей-то ликвидации? Всё сразу? В канале одного из самых видных прокремлевских медиаменеджеров страны? Одни вопросы, ответы на которые одновременно очевидны и невероятны. Хотя вероятно в 2022 уже почти, кажется, все.

Некоторое количество вопросов к обстоятельствам есть даже у прокремлёвской аудитории.

Пётр Лундстрем:

У меня вопрос, а границу они обратно переходили нелегально?

Или, я так понимаю, через обычный пограничный переход?

То есть после явного теракта, за которым стоит Украина, у нас даже для граждан Украины не перекрываются границы на выезд?

Дмитрий Пучков:

Ну то есть бойцы полка Азов могут спокойно и безнаказанно как заезжать в РФ, так и выезжать из РФ?

Александр Пелевин:

То есть, вот такой у нас кровавый режим, выжженное поле и тотальный контроль, что служащая "Азова" спокойно пересекала границы и раскатывала по Москве?

Юлия Витязева:

Тётка из Украины с дочерью-подростком заехала в Россию на номерах ДНР, установила слежку, меняла номера, заложила взрывчатку и оперативно свалила в Эстонию.

Многовато для одной отдельно взятой мадам. Ищите сообщников.

Илья Ремесло:

Есть вопросы по сопутствующим обстоятельствам, чтобы такого не повторялось в будущем:

1) Зачем везти из Украины машину, да еще и такую приметную, для совершения убийства.

Для таких дел на месте подыскивается левая неприметная тачка.

2) Далее, зачем рисковать, въезжая в Россию по номерам ДНР (как я понимаю, с территории ДНР), а потом ездить с казахскими номерами (редко встречаются, привлекают внимание) по Москве.

3) Вдобавок ко всему, она приезжает на преступление вместе с ребенком в возрасте 12 лет. Разве это не дополнительный риск?

4) И самое главное.

С апреля "азовка" Вовк внесена на сайт "Немезида", в сети даже выложено ее удостоверение.

"Азов" у нас признан террористической организацией и запрещен, стало быть все известные участники должны находиться в розыске, тем более такие, которые гуглятся в Интернете.

Вовк при этом пересекает государственную границу РФ - спокойно въезжает и выезжает. Находится длительное время в Москве.

Выезжает по украинским (!) номерам.

Спрашивается, где фильтрация? Это у нас теперь так можно?

Больше всего лично меня волнует вот этот последний пункт.

Ведь если все верно, то в Москве совершено абсолютно наглое и открытое преступление, и не ноунеймом-психопатом, которого действительно не установить, а известным человеком, кадровым сотрудником наиболее одиозной банды украинских националистов. Исполнитель даже не напрягся, такое впечатление.

В этом случае, надо очень многое менять у нас в стране.

Конечно, у критично настроенных комментаторов вопросов ещё больше.

Григорий Голосов:

Ладно, она въехала в Россию, побывала в доме, где жила Дугина, и выехала из России. Имела удостоверение нацгвардии. Все это засвидетельствовано фото- и видеодокументами и, по замыслу, доказывает, что она на пару с несовершеннолетней дочкой совершила тщательно спланированный теракт по заданию СБУ. Ну и пусть. У меня только один вопрос к людям, которые ездят в Россию и из нее на авто: это правда, что можно въехать из одной страны на машине с номерами ДНР, а потом выехать в другую страну на той же самой машине, но с украинскими номерами? Если так, то у России, наверное, самый либеральный в мире пограничный режим. Но опытным людям виднее.

Алексей Лапшин:

Раскрытие убийства Дарьи Дугиной, предоставленное общественности ,не выдерживает никакой критики. Как-будто летом 2022 года гражданке Украины , да ещё из списка батальона Азов, так легко пересечь границу России, снять в Москве квартиру, менять номера машин и телефонов,...Откуда взрывчатка у одиночки? Тоже через границу перевезла? Версия рассчитана на полностью зомбированное общество, где никто не задаёт вопросов. Но сторонников "спецоперации "всё устраивает. Строчат посты об украинских ведьмах. Весь этот фарс в основном рассчитан на подготовку судилища над азовцами . Имитация правовой базы террорестических статей. Ну и для внутреннего прессинга., конечно.

Станислав Белковский:

В официальной (от ФСБ РФ) версии убийства Д. А. Дугиной – Платоновой отдельные концы с концами не сходятся.

1. 13 апреля 2022 возможная исполнителька преступления г-жа Вовк-Шабан была внесена в реестр бойцов полка «Азов», который признан в РФ террористической организацией. Как же она смогла легально пересечь РФ-границу с подлинными документами на своё азовско-террористическое имя? Как и почему её не задержали? А с чего беспроблемно покинула РФ-территорию?

2. Г-жа Вовк-Шабан перемещалась на автомобиле, максимально привлекающем внимание. Вот таком вот Mini Cooper. (А не как террористы обычно делают). Причём въехала в РФ с номерами ДНР, а выехала из РФ в Эстонию – с украинскими (!). В обоих случаях – интерес со стороны РФ-силовиков должен был возникнуть. Не возник? Почему?

3. Отчего машину г-жи Дугиной надо было минировать на большом фестивале, а не прямо у того дома, где некоторое время проживали обе дамы – жертва и её возможная палачка?

Ждём ответов, как Соловья – Летов.

Алексей Рощин:

То есть офицер организации, признанной в РФ террористической, въезжает в Россию под своим именем, организует слежку за кем хочет, взрывает объект и спокойно уезжает.

И ФСБ об этом бестрепетно сообщает!"

Действительно, странно. Хотя вот больных раком в последней стадии пожилых ученых-"агентов Китая" наши контрразведчики вполне успешно арестовывают вместе с их капельницами.

Юлия Пшеничная:

короче, если вы вдруг не знали, фсб уже раскрыло убийство Дугиной.

значит так.

1. гражданка Украины (да-да, а как вы думали?) 1979 года рождения приехала в Россию с 12летней дочерью (зачем-то, ну не знаю, не с кем было оставить, наверное).

2. поселилась в Москве.

3. следила за Дугиной на машине мини-купер, меняя на ней номера сначала на казахские, потом на украинские, а потом ещё на днровские, чтоб никто ничего не заподозрил.

4. приехала на фестиваль «Традиция».

5. осуществила управляемый подрыв (без утомительных подробностей, осуществила и все тут).

6. выехала в Эстонию через Псков вместе с дочерью, которой уже, видимо, в школу пора.

7. все.

(тут зрители аплодируют, аплодируют.)

вот так незамысловато.

а, да, автомобиль она минировала тоже вместе с дочерью, современные подростки, знаете ли, ни на минуту оставить нельзя, обязательно что-нибудь натворят без присмотра.

Олег Козловский:

Примерно представляю, как могла появиться эта версия. Собрали по биллингу или по билетам список всех, кто был на фестивале, отобрали там граждан Украины (их наверняка было прилично), быстренько пробежались по ним, выяснили, что одна участница уехала за границу - и готово. Дело раскрыто!

Раньше я думал, что женщина-киллер, которая на Mini Cooper и в сопровождении дочери-подростка едет взрывать свою жертву, может быть только у Тарантино. Теперь оказывается, что и у ФСБ тоже.

Никита Могутин:

Не, ну так быстро даже кражи из «Пятёрочки» ещё не раскрывались.

Илья Шепелин:

А прикиньте, они бы убийства Листьева, Политковской или Немцова раскрывали бы с такой скоростью?)

Дмитрий Шушарин:

мини-купер - идеальная машина для слежки. на нее никто не обращает внимания. а если все номера известны, что ж их не повязали, когда их меняли.

то есть на этот раз никакой интриги, никакого правдоподобия, никаких арестов - сбежали, но про них все известно. и сбежали моментально - долетели до границы и там прошли вне очереди.

ясно, что это для внутреннего пользования, для дальнейших репрессий. на отношении к подобному вне страны поставлен крест.

Ксения Ларина:

Похоже, расследование было проведено до совершения преступления.

Отдельная важная тема: кто же всё-таки был целью?

Владимир Корнилов:

Мда уж, слишком много странного в этой истории! При этом, если следовать официально озвученной версии, целью теракта все-таки была Дарья, а не ее отец?

Дмитрий Колезев:

Остается вопрос, зачем украинским спецслужбам взрывать дочь Александра Дугина, по факту — не слишком известную журналистку пропагандистских СМИ и медиа-комментатора второго эшелона.

Если бы взорвать хотели Дугина, но случайно убили бы его дочь, еще можно было бы понять. Но из версии ФСБ следует, что убили целенаправленно Дарью.

Дарья Митина:

Многие сейчас пишут скептически, мол, никогда у нас заказуху не раскрывали по горячим следам, все громкие заказухи (Немцов, Политковская, Щекочихин, Литвиненко и т.д.) превращались в висяки, а сейчас - крибле-крабле-бумс! - раскрыли за сутки, туфта, мол.

Мне такая скорость не кажется чем-то невероятным. Во-первых, криминалистика и технологии шагнули далеко вперёд, даже по сравнению с убийством Немцова семилетней давности, не говоря уж о всех более ранних старовойтовых. Во-вторых и в главных - быстро раскрыть можно, если ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОЧЕШЬ быстро раскрыть. В перечисленных выше случаях правоохранители, мягко говоря, из штанов не выпрыгивали. А тут пришлось выпрыгнуть. Так что в озвученное ФСБ я вполне верю.

Итак, моя версия в основном подтверждена - убивали целенаправленно ИМЕННО ДАШУ, а не отца. Установлены исполнители. Что же касается заказчиков, то я по-прежнему настаиваю на своей версии. Исполнительница-украинка никак не должна смущать - нанять идейно мотивированную упоротую нацистку под видом беженки или просто "гостьи столицы" труда не составит никому. Главный же интересант, он же заказчик, находится не в Киеве. В Лондоне он находится.

Кирилл Шулика:

Каковы мотивы, почему именно Дарья с 20 тысячами подписчиками в Телеграме и работой даже не на топовых федеральных каналах? Ведь даже второй вопрос, кто совершил, первый вопрос в том, что это, конечно, акт терроризма и направлен он на устрашение, как и любой другой акт терроризма. Но устрашение тогда, когда жертва более менее хотя бы известна. Если жертву надо гуглить, то все быстро забывается. Причем, я бы даже самого Дугина счел бы сомнительным в качестве сакральной жертвой и ведь все были уверены, что покушение было на него, а оказалось, что именно адресно на дочь.

Герман Садулаев:

Важно, что Даша была самостоятельной целью теракта. Нацисты не простили ей разоблачение преступлений террористической организации "батальон Азов" (запрещена в России).

Александр Коц:

Почему именно Даша Дугина. Во-первых, безусловно, потому что она дочь своего отца, которого на Западе почему-то называют «главным идеологом Путина». Я с этим не согласен, потому что сегодня никаких попыток формировать идеологию в нашей стране не наблюдается.

Но тот, кто планировал этот теракт, хотел убить не просто талантливого пассионарного человека, преданного идее Русского мира. Он хотел нанести удар по, как ему казалось, окружению российского лидера.

Во-вторых, - это сигнал тем, кто противостоит Украине на информационном фронте. Не только репортажами с линии фронта, но и формированием смыслов и идеологических посылов, чем без сомнения занималась юный (одаренные люди, часто, немного инфантильны) эрудит Даша Дугина. В этом смысле она давно вышла из тени своего отца, став самодостаточной единицей информационно-интеллектуального фронта.

Фёдор Крашенинников:

Самый страшный человек в России, о да

Егор Холмогоров:

Думаю это ложь. Причины ее появления понятны. Но так тоже нельзя.