США требуют от России прекратить "фильтрацию" украинцев

С марта Россия создала, по меньшей мере, 21 фильтрационный лагерь на оккупированных территориях, где незаконно удерживают украинцев, утверждается в докладе исследователей Йельского университета. Документ опубликован на сайте проекта Conflict Observatory, который поддерживает Госдепартамент США.

Авторы доклада на основании информации из открытых источников и данных дистанционного зондирования, "с высокой степенью вероятности" определили местоположения 21 фильтрационного лагеря. Эксперты делят их на четыре основные категории: пункты регистрации, места содержания лиц, ожидающих регистрации, следственные изоляторы и тюрьмы, которые служат местом длительного содержания под стражей.

Исследователи отмечают, что "условия содержания под стражей, задокументированные в этом отчете, предположительно включают в себя антисанитарию, нехватку еды и воды, стесненные условия и пытки", Авторы доклада требуют обеспечить доступ независимых наблюдателей к этим объектам.

В Госдепартаменте США потребовали от Москвы прекратить практики "фильтрации". Ведомство также выделило 9 миллионов долларов на сбор сведений о фильтрационных лагерях и принудительной депортации украинцев.

В посольстве России в Вашингтоне доклад назвали "фальшивкой".

В начале июля газета The New York Times со ссылкой на замглавы миссии США при ОБСЕ Кортни Остриан писала, что на территории Украины действуют не менее 18 российских фильтрационных лагерей, созданных для задержания и насильственной депортации украинцев в Россию.

Ранее мировые СМИ публиковали свидетельства украинцев, прошедших фильтрационные лагеря на границе с Россией. Многие из них жаловались на жестокое обращение и угрозы. По словам украинцев, тех, кого в процессе "фильтрации" заподозрили в поддержке действующей украинской власти, уводили, их дальнейшая судьба неизвестна. Они также сообщали, что у многих конфисковали документы и требовали принять российское гражданство.

По данным украинского правительства, за время войны в Россию из Украины было насильно перемещено около 1,6 миллиона жителей. Проверить эти данные невозможно.