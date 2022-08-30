"Сядут все". Рунет о задержании Андрея Заякина и Леонида Гозмана

В Москве снова политические задержания. В понедельник пришли новости о двух заметных инакомыслящих.

Станислав Белковский:

Рубрика "Сядут все".

На Москве нынче задержали:

- Леонида Гозмана (признан в РФ иноагентом), известного политика и психолога; его обвиняют в отождествлении СССР и нацистской Германии;

- Андрея Заякина, сооснователя сообщества «Диссернет» - подозревается в финансировании запрещённых в РФ и признанных экстремистскими структур Алексея Навального.

Никого из публичных противников СВО Z Кремль в покое не оставит. Иллюзий быть не должно.

Следим, взволнованно.

Александр Крушельницкий:

Как пишут, когда брали Заякина, к нему вломились через балкон. Казалось бы, зачем? Устрашение? Спектакль какой-то? Нет, цель очень простая и прозаическая - не дать ему даже пары минут времени, чтобы успеть что-то сделать с электронными носителями информации. Он же журналист-расследователь. Им нужно не только его наказать в назидание другим, но больше им нужны его контакты, переписки, тексты, что позволило бы выйти и на других людей и раскрутить другие дела. Это им очень надо. Прямо таки очень-очень. Иначе ведь на фронт пошлют.

Игорь Курляндский:

Можно подумать, брали какого-то опасного мафиози. Нет, по надуманному обвинению человека, который организацией борьбы и самой борьбой против реальных банд фальшивых диссертаций, против жуликов с корочками и их покровителей на деле принес немало пользы и родной стране, и отечественной науке.

Алексей Куприянов:

Сообщество, сформировавшееся вокруг Диссернета годами чистило авгиевы конюшни ВАКа от списанных диссертаций, выявляя целые фабрики по присвоению ученых степеней депутатам, чиновникам, ректорам и прочим министрам-администраторам провинциальных вузов, членам их семей и т. д. и т. п. Несмотря на ожесточенное сопротивление системы, кого-то даже удавалось лишать незаслуженно полученных кандидатских и докторских дипломов, местами -- закрывали наиболее "отличившиеся" советы. На Диссернет и его активистов нападают не в первый раз. Сейчас, в дни войны, реакционеры и подлинные враги науки и просвещения думают, что они сильны, как никогда. Однако их надежды на что-то, кроме мелкой личной мести, тщетны. База данных Диссернета, содержащая сведения о тысячах воров и их сообщников с детально документированными случаями недобросовестных заимствований, никуда не денется. Она опубликоваана в открытом формате. К ней не раз обращались независимые аналитики, я уверен, масса дампов рассеяна по их компьютерам. Алгоритмы, позволяющие выявлять списанные работы, разрабатывались с участием ведущих специалистов в области биоинформатики и компьютерной лингвистики, и до некоторых из них российским властям точно не дотянуться. Надежды на то, что плоды трудов Диссернета пропадут, а работа остановятся -- напрасны.

Кирилл Шулика:

История с уголовным делом против Андрея Заякина о финансировании экстремистской организации может иметь последствия, так сказать, массовые. Ему инкриминируют перевод, сделанный после того, как ФБК признали экстремистской организацией. Сумма - 1000 рублей. Видимо, просто не отключил регулярные донаты. И таких может быть довольно приличное количество людей, а срок тут до восьми лет. Мера пресечения Заякину - запрет определенных действий.

Явно силовики поработали и с утекшей в прошлом году базой на 70 тысяч жертвователей. Небрежность, которая позволила случиться утечке, сейчас, начинает выходить боком тем, кто подписывался на донаты.

Тут, конечно, сыграло еще роль и то, что Заякин известный и публичный человек, но кто знает, как оно дальше пойдет.

Илья Ремесло:

А я же говорил, что эти дела будут?

Напомню, что я первый нашел уязвимость в сборе донатов, которая позволяет влегкую установить отправителя доната экстремистской организации. Доблестный майор Леня Волков специально построил систему сбора донатов таким способом, чтобы хомяки ловились на нее, как мухи на мед, а потом еще и уверял сектантов, что это совершенно безопасно.

И таких дел будет еще очень много, уверяю вас. Все отправители донатов давно идентифицированы, дела ждут своего часа, легкая работа.

Дмитрий Гудков:.

Не нужно относиться к этому несерьёзно: не так давно двух геев из Чечни осудили на 6 и 7 лет за шоколадку, якобы переданную боевику (к моменту суда он был мертв и не мог ничего отрицать).

Понятно, что против Андрея искали что угодно. Он слишком многим встал костью в горле, когда лишал жуликов украденных научных степеней. И теперь на фоне войны настал их черед: месть.

Андрей не только ловец жулья, но и прекрасный ученый.

ЧЕРТ

Пока писал, пришла новость, что ещё Леонид Гозман схвачен. Отождествление СССР и Германии.

Они уничтожат всех внутри, потому что не могут сделать это снаружи.

Николай Стариков:

Неужели эта статья начала реально работать?

Михаил Шевелёв:

Л. Гозмана обвиняют за фразу «Сталин хуже Гитлера». Кто я такой, чтобы спорить с начальством. Сталин лучше Гитлера – значит, так тому и быть. А Гозман лучше Путина, я считаю, пока не последовало разъяснений.

Станислав Рудковский:

Удивительно, конечно, что Леонида Гозмана задержали по статье о "запрете публичного отождествления сталинского СССР и гитлеровской Германии". Из его поста очевидным образом следует, что он не "отождествляет", а утверждает, что Сталин был хуже Гитлера.

Дмитрий Колезев:

Это штраф либо арест на срок до 15 суток. Гозману уже много раз очень откровенно намекали, чтобы уезжал — но он не хочет.

Кирилл Гончаров:

Но надо понимать, что и тому и другому намекают на отъезд из страны. Андрей Заякин прекрасный человек и профессионал, не думаю, что он сгорит в огне самопожертвования, может и уехать, с Гозманом сложнее - он политик, уедет вряд ли.

Олег Пшеничный:

Концепция такова, что вы можете не беспокоиться о том, что вы пишете в соцсетях, или если вы помогаете Украине, или оскорбляете Путина и вооруженные силы, или нарушаете какие-то другие "законы". На собственные законы, ну и вообще на законы, им наплевать, и они пишут законы не ради их соблюдения. Преследуют не нарушения, а человека.

Сначала возникает желание наказать или изолировать какого-то конкретного человека, а потом уже ищется нарушение, а не наоборот. Вот сейчас взялись за Заякина из "Диссернета". Неужели мы поверим, что это делается из-за 1000 рублей, которые он когда-то перевел в ФБК? Конечно нет. Значала кто-то, может быть влиятельный автор ворованной диссертации, сказал - "Надоел этот Заякин, надо его прищучить, найдите какую-нибудь статью". А потом уже нашли этот перевод.

Или, например, Гозману нашли запись в фейсбуке 2-летней давности про Сталина и Гитлера. Если бы у него вообще не было фейсбука, или он там публиковал только рецепты борща, думаете, на него бы не напали? Хаха.

Если же человек чудесным образом вообще ничего никогда не нарушал, то нарушение легко сфабрикуют, например как недавно было, приклеят кандидату в депутаты на машину вредную наклейку, поэтому нет смысла тратить силы и внимание на соблюдение закона, этим вы никак не защититесь. Вы защититесь только если будете совсем не видны, не будете совершать опасных для них деяний, не будете задевать интересы каких-то чиновников, в общем будете сидеть тихо не по закону, а по понятиям.

Собственно, есть старая поговорка "Был бы человек, а дело найдется", нужно только повнимательней вдуматься в смысл.

Анатолий Свечников:

Скоро мы перестанем обращать внимание на это...

Их будут тысячи в день, таких задержаний. Нужно ли этого дожидаться? Каждый решает сам.