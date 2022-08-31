"Заслужил и Гаагу, и Нобеля". Некролог Рунета Михаилу Горбачёву

В ночь на среду ушёл из жизни последний лидер СССР Михаил Горбачёв. Без всякого преувеличения он был одной из важнейших исторических фигур как минимум последних нескольких десятилетий – и в России, и во всём мире.

Поэтому при первом же появлении известий о смерти Рунет взорвался откликами. Среди них много враждебных к памяти Горбачёва.

Модест Колеров:

Горбачев умер. Я испытываю от этого только боль. О сознательно убитой им стране и десятках миллионов жертв в результате этого убийства. Я рад, что он прожил долго, потому сейчас даже младшие наши дети знают, кто он такой. И дистанционного мифа о нем пока нет. И ещё долго не будет. СССР убит. Россия жива. Борьба продолжается.

Анатолий Несмиян:

Жаль, если честно. На трибунале по расследованию преступлений против нашей страны он должен был сидеть на почетном первом месте.

Ирина Галушко:

В мировую историю Горби войдёт как человек, разваливший величайшую страну в мире, в обмен на это снявшись в рекламе пиццы и люксовых сумок, и проживший после всех этих достижений ещё 30 лет.

Спасибо за наше счастливое детство от всех детей 80-х и 90-х.

Теперь Бог ему судья. А люди ему давно уже приговор вынесли.

Сталина Гуревич:

Горбачев отправился держать ответ перед Лениным и Сталиным.

Платон Беседин:

Так вот, Горбачёв не был могильщиком СССР. Он был одним из. Но всякий раз, глядя на него, я думал вот о чём: главная трагедия — к власти в великой, пусть и потрёпанной, стране пришла абсолютная посредственность. Система сработала так (или, вероятнее, ей помогли так сработать), что пустила на свою верхушку неумного, но очень амбициозного человека, наглостью компенсирующего отсутствие ума. А рядом с ним находились трусы и предатели, сдавшие национальные интересы.

Судя по тому, что говорил Горбачёв до конца своих дней, он так ничего и не понял. Но прежде, чем клясть и винить одного лишь Горбачёва (и это не апология), вспомните, кто шёл за ним, вспомните Ельцина, Чубайса и Гайдара. А ещё вспомните тех, кто грезил свободой, пахнущей баблгумом. Да, многие в итоге получили свободу – свободу умирать.

Что останется от Горбачёва? Осколки разбитых судеб.

Андрей Перла:

Горбачёв был совком в худшем смысле этого слова. Он в самом деле считал, что свобода - это колбаса без талонов. Макдак на Пушкинской. Пицца-хат. Более того, он считал, что свобода - это образ жизни с «без талонов» на финскую обувь и с пиццей.

Никакого понимания, что такое государство и зачем. Что такое Россия. Никакого понимания на самом деле простых вещей: чем можно и чем нельзя платить за эту пресловутую колбасу и двухкассетники. Как соотносятся величие и безопасность страны с нехваткой штанов синего цвета с накладными карманами на заду…

Горбачёв обменял Восточную Европу и 14 из 15 республик… на свою нобелевку и рекламу пиццы. На комки на Тверской. На нищету миллионов таких же дураков, каким был он сам - но за которых он был в ответе.

Армен Гаспарян:

Горбачев умер для очень многих еще в 1991 году. Его бесконечное словоблудие привело к уничтожению великой страны. У свободы, которой все тогда грезили, оказалось злое, отвратительное лицо. Всем хотелось перемен от суслово-епишевского бреда, но не ценой уничтожения Родины. Не уверен, что Михаила Сергеевича теперь простили и скоро забудут. Хотя 100 лет назад на его месте был Родзянко. Сегодня про него знают единицы.

Сергей Удальцов:

Ну вот и Горбачев умер. Так и не понес наказания за развал Советского Союза. Совесть не мучила - дожил до 91 года. Это очень несправедливо. Но если брать настроения в обществе, то народ давно вынес ему приговор - изменник Родины! Символично, что разрушители СССР массово уходят (до Горбачева - Кравчук, Шушкевич и Бурбулис) на фоне кровавого конфликта на Донбассе, порожденного их преступной политикой...

Сергей Марков:

Все поражены, что трое из политиков, виновных более всего в распаде Союза, умерли после начала СВО. Кравчук, Шушкевич и вот теперь Горбачев. И Бурбулис недавно, за Ельцина. Так СВО закрывает эпоху постсоветского периода истории России. Все это политики, виновные в трагедии распада России. А сейчас СВО собирает Россию.

Дмитрий Михайлин:

То, что сейчас делает Путин, 30 лет назад должен был сделать Горбачев: нерасширение НАТО, неразвал экономики, справедливый развод - если уж развод. Думаю, Михаил Сергеевич искренне считал, что делает хорошо и стране, и планете: мир, дружба, открытые границы и все друг друга любят. А получилось то, что получилось: базы НАТО у наших границ и 90-е. Все свои 20 лет Путин исправляет ошибки, допущенные в первую очередь Горбачевым, и во вторую - Ельциным. И полностью не исправит, конечно, никогда.

Дмитрий Аграновский:

Сейчас по отношению к Горбачеву легче всего будет определить врага. Враги будут по нему ныть.

Конечно, много тёплых и благодарных слов.

Михаил Ходорковский:

Главное, что для меня лично сделал лично Горбачев на первой же встрече - он смыл навсегда мой трепет перед людьми на троне. Этим изменил мою жизнь. А еще своим отношением к Раисе Максимовне - второй важный урок. Он ушел к ней. Покойся с миром..

Алексей Табалов:

Михаил Горбачев был неоднозначной фигурой, но весьма харизматичной. Его сначала любили, потом ненавидели. Я еще помню, с какой надеждой на него смотрели, когда он стал самым молодым генеральным секретарем ЦК КПСС после гонки катафалков. При всей своей противоречивости он не был и не стал монстром, он был, по-моему, самым человечным правителем Советского Союза. И он старался, как мог, очеловечить и спасти СССР, но ему это не удалось. Не удалось, потому что СССР изначально строился на страхе, а при Горбачеве страх из СССР ушел. И в этом, наверное, его главная заслуга.

Павел Пряников:

Сейчас много будут говорить о том, что он развалил страну. Что это вредитель, враг.

Но предлагаю каждому подумать, кем он сейчас был бы – останься СССР до наших дней.

Например, Путин был бы бодрым дачным пенсионером в звании подполковника-полковника в отставке. С машиной "Нива" с тем самым прицепом "Скиф". Возил бы на прицепе мешки с выращенной своими руками картошкой в городскую квартиру.

А половина нынешних депутатов Госдумы ту самую картошку каждую осень убирала бы на подшефных городским предприятиям и НИИ колхозных полях.

Наверняка многие были бы счастливы остаться в СССР. Но только не те начальники и их подпевалы, кто сейчас будет рычать о смерти Горбачёва. Для многих из них уделом в СССР была бы карьера фарцовщика, бармена, мелкого секретаря райкома комсомола или селькора. Эти люди бы точно не променяли нынешнюю жизнь на советскую.

Юлия Галямина:

По прошествии времени понимаешь — насколько этот человек был сильнее и честнее, чем нынешний президент. Какие бы ошибки он ни совершил, он останется в истории как человек, который хотел мира во всем мире.

Дмитрий Гудков:

Михаил Горбачев умер, видя, как рушится на его глазах страна – вторая в его жизни.

Он не разрушил СССР – он дал свободу тем, кто смог ее взять.

Путин делает ровно обратное. Забирает свободу. И заканчивается Россия не относительно мирным финалом, а огромной кровью.

В этом – разница.

Покойтесь с миром, Михаил Сергеевич.

Алексей Рощин:

В свое время бедовый Горбач обеспечил СССРу максимально тихий и достойный уход, жуткая образина издыхала без особых конвульсий, и в конце даже стала немного походить на человека. Хорошо, что и ему самому, последнему генсеку никогда не существовавшей партии, в итоге тоже дали умереть спокойно.

На могиле Горби благодарное человечество напишет: "Человек, который утихомирил монстра".

Татьяна Малкина:

Все его несовершенства, ошибки, провалы простит (или нет) тот, кому положено. И это явно никто из ныне живущих.

Горбачёв изменил время. Время,когда было нормой замазывать пятна, видные каждому. Он отменил это испорченное время, и пятна перестали замазывать. Многие решили, что так будет всегда. Но нет. Так уже нет.

Спасибо за возможность целой жизни без подлой ретуши.

Мария Баронова:

Сегодня умер великий русский человек, давший свободу всей Восточной Европе. И попытавшийся дать её русским.

Виктор Шендерович:

Как нам повезло, какой счастливый билетик вытащил нам, дуракам, попугай истории.

Как бездарно мы распорядились выигрышем.

Но это уже другая тема.

Спасибо за шанс, дорогой Михаил Сергеевич. Светлая память.

Евгений Понасенков:

Год должен быть мрачным во всем – поэтому уход Горбачева – это один из симптомов, символов. К нему было много вопросов, он был частью системы, но не стал кровавым диктатором – что и есть главное. Намеренно или нет, но он позволил людям получить немного времени на жизнь. Приличные люди воспользовались – но чернь не хотела работать (и не хочет) – и осталась балластом, мешающим приличным людям. В год реванша темных сил человеку с потугами к свету уже не было метафорического места. Но мрак сгущается перед рассветом.

Карина Орлова:

Когда кто-то будет повторять, что личность в истории не важна, припоминайте тому Михаила Горбачева. Да, Совок бы распался все равно, но вопрос как. И когда.

А Горбачев - в силу своих личных, человеческих качеств, дал возможность построить новую страну. А потом рекламировал пиццу как бывший президент - и в этом его величие.

А потом пришел Ельцин - и в силу своих поганых личностных качеств, эту возможность похоронил в угоду жадности своей собственной коррумпированной семьи. Которая в угоду собственной жадности, бездарности и вороватости похоронила вообще всё. Ельцин давно помер и пиццу не довелось рекламировать, но дело его живет и убивает все живое.

Был Михаил Горбачев. А есть юмашевы, дьяченки, дерипаски, путины, патрушевы. Хотя, конечно, Путин великая мразь из всех них. Мелкое ничтожество, но мразь величайшая.

А Михаил Горбачев - это величайший пример роли личности в истории.

Владислав Иноземцев:

Величайший из русских больше не с нами. Тьма становится беспросветной

Мария Филлимор-Слоним:

Он остановил войну в Афганистане.

Он вернул Андрея Дмитриевича Сахарова из ссылки и благодаря ему политзаключённые вышли из тюрем и лагерей.

Он сделал так, что я и многие уехавшие из Союза смогли вернуться.

Да, он совершал ошибки, но где эти весы, на которых можно взвесить то доброе, что он сделал, и зло, которое причинил?

Я ему всегда буду благодарна.

Он подарил нам надежду.

Тамара Эйдельман:

Он говорил, говорил и говорил. Сегодня, когда читаешь какую-нибудь из тогдашних его речей, то удивляешься — и вот это мы слушали часами? Конечно да! И не просто слушали, а сидели разинув рот, только иногда переглядывались: неужели это возможно?

И именно то, что сегодня его выступления начала перестройки кажутся мне наивными, порой даже смешными, как раз и говорит о том, как много изменилось в нашей стране благодаря Горбачеву. Наверное, если бы он сам понимал, что произойдет с его партией, с его империей — и с ним самим, то сидел бы тихо.

Но он не понимал. И у меня не повернется язык осудить его за это. Спасибо ему за то, что он так хотел все изменить. Да, наивно верил — сначала в то, что надо просто увеличить количество компьютеров в стране, «ускориться» и остановить гонку вооружений, потом в то, что выборные директора заводов и власть советов сделают однопартийную систему по-настоящему эффективной. А дальше уже все стало так быстро меняться, что ему пришлось действовать по обстоятельствам и видеть, как власть уходит из его рук.

У меня есть много неприятных воспоминаний о Горбачеве — вот он злобно перебивает Сахарова, сидя на своей высокой трибуне, вот он организует поношение Ельцина на пленуме ЦК, вот он окружает себя советскими монстрами, которые его же и сожрут, вот он возвращается из Фороса в августе 1991 года и сходит с трапа самолета, еще не осознав, что он уже вообще никому не нужен…

Но я все равно буду помнить то головокружительное ощущение весны в 1985 году, то прекрасное первое знакомство со свободой и надеждой, которое я испытала благодаря Михаилу Сергеевичу.

Алексей Захаров:

Все совершают ошибки, и Горбачев сделал их больше, чем многие другие. Я не знаю, как все могло бы повернуться. Но есть один непреложный факт - именно благодаря ему у людей появилась возможность вслух говорить то, что они думают. Жить без разговоров шепотом, чтобы дети не услышали и в школе не разболтали; без постоянного вранья; без страха, что в дверь постучатся утром. Без "тише, не надо о политике". Без всего этого вот говна. Сейчас Россия, когда вернулась на свое авторитарное пепелище (а в некоторых бывших республиках СССР все обстоит еще хуже) это особенно остро осознается.

Николай Подосокорский:

Его уход - верный знак скорых политических перемен в стране. СССР в его реинкарнации скоро тоже уйдет в прошлое, и таким образом Перестройка страны будет окончательно завершена.

Спасибо Вам большое, Михаил Сергеевич! Пусть Вам там будет хорошо вместе с Раисой Максимовной! Царствие Небесное.

Аббас Галлямов:

Смерть любого исторического деятеля запускает процесс переосмысления прожитого. Ну вы знаете, вот это всё: «В какой момент мы свернули не туда?..»

Нынешним российским властям таковое переосмысление не выгодно. Слишком уж явным выглядит сейчас их провал; слишком уж очевидной предстаёт тупиковость того пути, которым они ведут страну.

Хорошо, что Горбачев не умер раньше. Он умер только тогда, когда у демократии вновь появился шанс. Шанс предстать перед россиянами не вчерашним днём, а днём завтрашним. Не закатом, а рассветом.

Не получилось в 1980-х, получится в 2020-х.

Антон Долин:

Знаю, вслед будут нестись и проклятия, но от меня Горбачёву - только благодарности. «Он хотя бы попытался».

Алексей Шабуров:

Те, кто проклинают Горбачева за развал системы, не понимают одной простой вещи. Горбачева породила эта система. Он в ней созрел, он жил по ее правилам и шел наверх по ее правилам. Он не захватывал власть со стороны, а был вынесен наверх, потому что никого лучше на горизонте не было. Если система сама рождает своего разрушителя, может быть, в ней было что-то не так?

Валерий Шубинский:

Судьба Горбачева удивительна.

Он хотел реформировать и очеловечить ужасное государство, но в результате разрушил его. Может быть, не хватило умения, может, система была в принципе нереформируема.

В результате некоторые народы получили свободу, некоторые нет, а некоторые получили, но на время. Но надо отдавать себе отчет, что кровавые конфликты на окраинах (Карабах, Абхазия, Чечня) - результат неконтролируемого распада империи. И что в экономических бедствиях 90-х виноваты не Ельцин и Гайдар, а горбачевские экономисты.

Тем не менее в какой-то момент казалось, что все позади и худшего удалось избежать. Но бомба с часовым механизмом никуда не делась. Механизм заработал, не случившееся в 1991 случилось в 2022.

Судьба оказалась немилосердна к Горбачеву, неплохому человеку (насколько это можно сказать о советском функционере) - он дожил до этого. Ему это показали. Зачем?

Николай Полозов:

Не думаю, что развал империи зла это заслуга Горбачева, как пишут сейчас многие.

Напротив, он всеми силами пытался удержать разрушение колосса. Как, впрочем, и радикальная часть правящей верхушки, сколотив тогда банду ГКЧП в тех же целях.

Только поезд истории в тот момент уже ушёл. Карета превратилась в тыкву, а СССР в труху.

Демократические преобразования, как оказалось, нужны были лишь небольшой прослойке интеллигенции. Большинство жаждало материальных благ. И реванша.

Вот реваншисты и дождались своего момента. Теперь кровью и насилием строят светлое, в их понимании, будущее. То будущее, которое на следующем историческом витке развития событий ждёт примерно тот же итог, что и первоначальную империю зла.

Хотел ли Горбачёв такого развития событий для тех территорий, на которых он когда-то правил в качестве генсека ЦК КПСС, а потом на посту президента?

Не уверен, не похож он на кровожадного тирана. Хотя оккупацию Крыма (как очевидный пролог кровавой российско-украинской войны) он приветствовал.

Антон Орехъ:

Даже с восклицательным знаком, хотя и в годы перестроечного энтузиазма я не был в восторге от очень много, что он делал и говорил. Но Михал Сергеич, как и Борис Николаич, сделал главное – дал нам шанс. Шанс жить в нормальной стране, стать нормальными людьми, улыбаться, а не ходить с насупленной рожей. Чтобы нас и нашу страну уважали, но не боялись. Другое дело, что Горбачев знал, как дальше нельзя жить, но не очень понимал, как нужно и каким путем к этому прийти. Но ведь и никто, по правда говоря, тогда не знал. Говорили много, очень много, а сделать не умели. Мне кажется, что и для самого Горбачева стало сюрпризом то, куда он вместе с нами пришел. Не собирался он ни социализм разрушать, ни компартию, ни СССР – как-то само всё вышло. И не совсем уж бескровно это получилось. Баку, Вильнюс, Тбилиси, Фергана соврать не дадут. Но развалиться советская империя могла с куда большими жертвами – это правда. Могла утащить за собой на дно и всю Восточную Европу. И не случайно европейцы и вообще иностранцы всегда любили и будут любить Горбачева гораздо сильнее, чем мы. Собственно, мы его и не любили-то, говоря откровенно. Смерть Михал Сергеича вызовет здесь куда больше ухмылок, чем слёз.

Остап Кармоди:

Многие уже пишут и ещё будут писать, что с его уходом окончательно завершилась эпоха свободы в России. Но на самом деле эта эпоха завершилась гораздо раньше и смерть Горбачёва в этом уже ничего не меняет, даже символически. Горбачёв перестал быть символом свободы и перемен ещё в 1990-м году и стал вместо этого сначала символом нерешительности и беспомощности. Сегодня вместе с ним не умерло ничего: свобода в России умерла много лет назад, а нерешительность и беспомощность российских демократов проживут ещё много лет.

Что ещё осталось из его наследия?

Независимость бывших союзных республик? Но Горбачёв всегда был против развала СССР до последнего момента отказывался признавать независимость Прибалтики и уж тем более Украины и изо всех старался сохранить СССР.

Капитализм? Но Горбачёв всегда был против капитализма и хотел строить "социализм с человеческим лицом". Именно его неготовность проводить рыночные реформы и привела в результате к экономическому коллапсу и развалу страны.

Странно благодарить человека за то, что он сам считал своей неудачей.

Андрей Мальгин:

Горбачев хотел, чтоб в его стране тучные капиталистические стада сочетались с ленинскими нормами, чтоб была свобода слова, но чтоб в каждом кабинете висел его портрет. Он пришел на контрасте после трех дряхлых, выживших из ума генсеков. Поэтому он бравировал своей энергичностью, но не всегда знал, на что эту энергию направить. Он чувствовал, что говорить без бумажки - это очень модно, современно, но без бумажки у него получалось плохо, сплошной "падёж-внедрёж". В 1991 году он оказался меж двух огней, над его головой одна волна ударилась о другую, и вдруг он оказался без власти. Без страны. Без сторонников.

Это потом уже, при чекисте с выцветшими мертвыми глазками, его стали вспоминать добрым словом, и с каждым годом всё чаще и всё теплее. И особенно в эти дни весь мир его будет вспоминать как великого человека. А великим он не был. Просто так получилось. Так всё повернулось.

Олег Козырев:

Горбачев из тех редких политиков, которые одновременно заслуживали и суда в Гааге и Нобелевской премии мира.

Т.к. мало кто из мировых политиков сделал столько зла, сколько он. Но, парадоксально и удивительно, что мало кто сделал столько добра для этого мира, как он.

Он одновременно кровью подавлял движение к свободе. И при этом спас от большой крови, которая могла пролиться в финале СССР.

Да, он хранил политический авторитаризм одной партии до самого конца страны. Но все же был представителем по крайней мере человечного крыла внутри компартии.

Это самый странный диктатор. Это самый странный пацифист.

Такого наверное не было в истории и уже не будет.

Его вне всяких сомнений любил народ в начале его пути. За открытость. За перестройку. За гласность. И да, его вне всяких сомнений не любили к финалу. За кровавые разгоны демонстраций. За отобранные сбережения людей. За нищету страны и отсутствие реформ. За нежелание вернуть свободный выбор людей.

В последние годы он сильно выигрывал на фоне политиков, правивших в эти годы Россией. Своей любовью к жене. Своей добротой. Своей скромностью. Своей благотворительной деятельностью.

Горбачев уже часть нашей общей истории.

Я лично, так сложилось, сделал все, что мог, чтобы он выбрался живым во время путча. И вышел к Белому дому в т.ч. и за его свободу. Но я же, как и миллионы других граждан, сделал все, чтобы он больше не правил нами, чтобы свобода была уже и у нас.

Станислав Рудковский:

Несложно представить, что если бы Горбачев не был инициатором реформ (конечно, по большей степени вынужденно, однако роль личности в истории никто не отменял, и на месте молодого генсека-реформатора вполне мог бы оказаться очередной кондовый коммунист-консерватор, продолжатель Брежнева-Черненко), он имел все шансы остаться у власти, вплоть до сегодняшнего дня. Но ирония истории похоже состоит в том, что лучше бы в нашей стране было сорок лет власти генерального секретаря Горбачева, чем двадцать лет президента Путина.

Андрей Плахов:

Открытая им эпоха свободы со всеми ее плюсами и минусами завершилась.

Та, что пришла – один сплошной минус, который удалось втюхать легковерным, как будто это плюс.

Но так не будет всегда. И придет, только не знаем откуда, человек, который без всякого насилия заставит полюбить свободу даже тех, кто никогда ею не пользовался.

Светлая память...