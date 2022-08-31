Умер участник диссидентского движения, протоиерей Борис Михайлов

В Москве после продолжительной болезни 30 августа умер протоиерей Борис Михайлов - почётный настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, член епархиальной искусствоведческой комиссии Московской патриархии, участник диссидентского движения.

Борис Михайлов родился 4 декабря 1941 года в Москве. В 1959 году поступил на исторический факультет МГУ. Три года служил в Группе советских войск в Германии. После армии восстановился в университете, окончил его. Кандидат искусствоведения. Семнадцать лет работал в музее-усадьбе "Останкино".

23 января 1974 года выпустил в самиздате заявление в поддержку Александра Солженицына. О чём Солженицын позднее написал в мемуарах "Бодался телёнок с дубом".

Борис Михайлов принимал участие в деятельности Русского общественного фонда помощи политзаключенным и их семьям, который был основан Солженицыным. Осенью 1983 года объявил себя распорядителем фонда, но через неделю сложил полномочия. Позднее он объяснял это решение неспособностью выполнять эти обязанности. На тот момент Михайлов был отцом пятерых детей.

В 1991 году Борис Михайлов рукоположен в диакона и священника к храму Рождества Иоанна Предтечи на Пресне.

"После крушения советской власти у папы началась вторая жизнь - он стал священником. Благодаря папе и маме мы с детства в Церкви, они научили нас знать правду, любить и ценить людей", - написал об отце его сын, журналист Кирилл Михайлов.