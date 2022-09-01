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Время Свободы

Не забывайте! Годовщина трагедии в Беслане

Информационный дайджест "Время Свободы", 1 сентября

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Время Свободы - Темы дня 1.09.2022
by Радио Свобода

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Годовщина бесланской трагедии;

Многие украинские школы вынуждены из-за войны перейти на дистанционное обучение;

История девочки из Мариуполя, которая оказалась в российской школе, но не захотела там учиться;

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев объявил о создании центра вооруженного сопротивления путинскому режиму;

Председатель совета директоров "Лукойла" Равиль Маганов погиб, выпав из окна ЦКБ;

Страны ЕС договорились отменить упрощенную процедуру выдачи виз гражданам России;

НАСА планирует запустить первую с 70-х годов прошлого века космическую миссию на Луну.

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