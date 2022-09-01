Не забывайте! Годовщина трагедии в Беслане

Годовщина бесланской трагедии;
Многие украинские школы вынуждены из-за войны перейти на дистанционное обучение;
История девочки из Мариуполя, которая оказалась в российской школе, но не захотела там учиться;
Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев объявил о создании центра вооруженного сопротивления путинскому режиму;
Председатель совета директоров "Лукойла" Равиль Маганов погиб, выпав из окна ЦКБ;
Страны ЕС договорились отменить упрощенную процедуру выдачи виз гражданам России;
НАСА планирует запустить первую с 70-х годов прошлого века космическую миссию на Луну.
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