Стратегия для фальшивых выборов? Рунет обсуждает воскресное голосование

Несколько дней до единого дня голосования в России. Первоначально считалось, что в этот же день могут пройти "референдумы" о присоединении оккупированных украинских территорий, но они отложены, и обсуждать остаётся только муниципальные выборы.

Даже война не списала стратегию "умного голосования"!

Отдельный пост о выборах опубликован от имени не вылезающего из штрафного изолятора Алексея Навального:

С начала войны режим в нашей стране переродился полностью, что вновь вызвало обсуждение: а имеет ли смысл ходить на выборы?

Я считаю, что имеет. Суть не изменилась. Путин правит (и в том числе, смог устроить преступную войну), опираясь на репрессии, контроль над судебной системой, пропаганду и свою партию “Единая Россия”, контролирующую все советы депутатов в стране.

Любое действие, направленное на ослабление любого из элементов путинской системы, правильно и является долгом гражданина. Каждый волен выбирать те методы борьбы, которые ему подходят. Использование одного метода не исключает использование другого, и участие в выборах остается хоть и не самым эффективным (сейчас), но самым безопасным и простым способом борьбы.

Впрочем, лучшую оценку эффективности как обычно дает сама власть, в дикой истерике отстраняющая неугодных кандидатов последние два месяца. И, напоминаю, объявившая Умное голосование экстремистским.

Ну так если им это так не нравится, то пойдите и проголосуйте по-умному. 11 сентября более важных дел у вас нет.

Фальсификации, безусловно, есть и будут, но Умное голосование не раз показывало, что оно может ломать и фальсификации. Ну иначе бы и кандидатов не отстраняли, если бы только вбросы решали Путину все проблемы.[...]



В этом году мы даем рекомендации только в Москве, на муниципальных выборах. Во-первых, потому что именно в Москве больше всего было участников Умного голосования в прошлом году, когда мы переголосовали Единую Россию в большинстве округов. Во-вторых, как ни крути, именно на Москву больше всего смотрят, когда оценивают протестные настроения.

В-третьих, именно в московских списках кандидатов все еще есть очень много хороших людей, которых мы с вами можем сделать депутатами. Другой надежды у них нет. Ну а там, где хороших людей нет, будем с помощью не очень хороших наносить ущерб совсем плохим.

Если вы сторонник бойкота выборов – нет проблем. Надеюсь, что на 11 сентября вы нашли для себя более эффективный вариант действий. Если же решили идти голосовать, помогая хорошему и ослабляя плохого, то не забывайте: пользу принесет только совместный удар в одну точку. Тогда ваш голос будет иметь максимальный вес.

Путин и “Единая Россия” – это война, ложь, коррупция и нищета. Участвуя в Умном голосовании, вы голосуете против войны, лжи, коррупции и нищеты.

Владимир Милов:

Дорогие москвичи, приходите на выборы. Это вам ничего не стоит, зато реальный шанс опровергнуть миф про "86% поддержки" и избрать достойных людей, которые борются против мафии, за вас и ваши права

Михаил Лобанов:

11 сентября избирательные участки в школах Москвы станут местом нашего протеста. Протеста против самоубийственной политики российской «элиты», опьяненной властью, роскошью и безнаказанностью.

Возможность для такого протеста дают нам несколько сотен смелых независимых кандидатов, вступивших в борьбу.

Василий Жарков:

Команда Навального представляет сегодня авангард российского сопротивления, и отрицать это просто глупо. Они никому не мешают делать свое дело, но при этом их вклад в общую повестку сейчас наверное самый большой.

Рекомендую интервью Леонида Волкова "Новой газете. Европа". На сегодняшний день его идеи выглядят наиболее трезвой позицией в отношении того, что и как надо делать.

И да, всем, кто может, надо идти и голосовать в Москве согласно УмГ. Наверное, и релокантам можно поучаствовать через систему госуслуг.

Леонид Волков дал большое интервью "Новой Газете.Европа":

Ну а для нас, соответственно, выборы так или иначе — возможность сломать им игру. Поэтому они всегда были очень значительными событиями и всегда приводили к большому политическому напряжению.

В этом году так не будет, потому что эти выборы, конечно, являются абсолютно второстепенным элементом политической повестки по сравнению с войной и другими событиями. Поэтому мы много сомневались: надо ли ими вообще заниматься? Нужно ли «Умное голосование» в 2022 году в какой-либо форме? Мы спорили внутри команды очень активно и решили все-таки делать его по следующим основаниям.

Первое: хотим мы этого или нет, выборы состоятся. И либо они состоятся вообще без нашего участия, либо с нами. В первом случае сложится очень неприятный нарратив. Все-таки муниципальные выборы 2017 года в Москве обернулись для «Единой России» серьезным поражением: сотни потерянных мандатов, несколько муниципалитетов, перешедших под контроль независимых депутатов. Долгосрочного политического эффекта это не дало, но в моменте, безусловно, воспринималось как значимое политическое поражение власти.[...]

Действительно, — и это тоже было предметом большой внутренней дискуссии — мы проповедовали принцип «вносить турбулентность, ломать им игру, неважно, какие у кандидатов взгляды, лишь бы не единоросс или согласованный административный кандидат». Суть «Умного голосования» была в появлении альтернативного центра. Чтобы было недостаточно пойти к вице-губернатору по внутренней политике, занести денег и получить мандат. Появился еще один независимый центр, который влиял на то, кому достанется мандат. Это вносит нестабильность в политическую систему.

Но когда мы посмотрели на 2022 год, то поняли: этот принцип войдет в противоречие с нашими политическими позициями, мы вынуждены будем рекомендовать каких-то провоенных кандидатов, что является политически неверно и самоубийственно. По моральным соображениям команда Навального не может рекомендовать кандидата, который занимает открытую военную позицию.

Кто-то усматривает в словах Навального и Волкова противоречие, а другие пытаются запугивать потенциальных сторонников УГ.

Михаил Конев:

Случилось «невероятное» - Навальный открыто и однозначно призвал бойкотировать предстоящие выборы.

При том, что его «сторонники» активно топят за «умное голосование» (запрещённый в России бренд).

Вывод прост: Навальный не верит в успех УГ и страхуется от неизбежного исхода - полного провала технологий Леонида Волкова и Ко. Вот увидите, после выборов придёт письмо из темницы о том, что «всё так и было задумано, все бойкотировали электоральный процесс».

Илья Ремесло:

Леня Волков, ставший фактическим руководителем экстремистского ФБК после того, как помог мне посадить Навального, жаждет новых посадок.

Он призвал скачивать приложение "Умного голосования" для участия в московских муниципальных выборах по указанию ФБК.

Однако, ФБК признан экстремистским, как и все его проекты, включая "Умное голосование". Скачивание приложения может быть расценено как «участие в деятельности экстремистской организации» (ч.2 ст. 282.2 УК РФ).

Разумеется, Волков говорит об анонимности и безопасности использования данного приложения - но мы помним, как часто случались утечки в ФБК, и как тот же Волков уверял, что донатить ФБК безопасно - а потом начались уголовные дела за финансирование экстремизма. Поэтому не стоит сомневаться, что вся информация, достаточная для привлечения к ответственности сторонников ФБК, у силовиков уже есть.

Ответственность по ч.2 ст. 282.2 УК РФ достаточно строгая - штраф от 300 до 600 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок от 1 до 4 лет, либо лишение свободы на срок от 2 до 6 лет. Привлечение к ответственности по данной статье ставит крест на учебе в нормальном ВУЗе или получении хорошей работы.

Так что желающим посотрудничать с ФБК следует трижды подумать, стоит ли слушать Волкова, который неоднократно подставлял сторонников под сроки и штрафы, находясь при этом в безопасности за рубежом.

Кремлёвская прачка:

Собираетесь скачать приложение «Умное голосование»? Сделайте глубокий вдох, посчитайте до десяти и отложите мобильный телефон в сторону. К сожалению, существует реальная угроза обвинения в экстремизме.

Да, за установку приложения. А что вас удивляет? ФБК был признан экстремистской организацией, а что такое цифровой след, пожалуй, объяснять не стоит.

Так что думайте сами, решайте сами, идти или не идти (в данном случае – по реальной статье).

Но и среди более или менее оппозиционной публики тоже много скепсиса, причём с разных точек зрения.

Алина Витухновская:

Волков продолжает строить из себя ЛОМа и решалу одновременно. Который знает, кто есть в современной российской политике, а кого из нее можно запросто "выкинуть". Как он поступил, например, с Михаилом Световым.

Далее он отстаивает свои профанические инициативы вроде "умного" голосования. Ошибочность своих стратегий Волков, как всегда, не признает, да что там говорить, не так давно он отстаивал верность лозунга "Крым — не бутерброд".

Волков — типичный представитель советской культуры и советской политики. А советская культура являет собой неудачный эрзац христианства для гопников или совсем простых людей. Так идея "Прекрасной России будущего" — аналог коммунизма. А коммунизм — не что иное, как "царство божие на земле", только редуцированное для самого примитивного использования и восприятия.

Таким образом, мы имеем дело с глобальной аферой, оборотной стороной "русского" мира — этого некро-МММ. Когда нам предлагают верить в утопию, но не только ни коим образом не разрешают политическую ситуацию, а лишь используют ее для личного пиара и сбора донатов. Причем уже не годами. Пошло второе десятилетие! Сколько вас еще, наивных?

Александр Храмов:

Бывшие сотрудники Навального совсем обезумели - вместо того, чтобы поддержать наиболее проходных кандидатов не от власти в соответствии с проверенным принципом «Умного голосования», на предстоящих муниципальных выборах в Москве они призвали голосовать за тех, кто «против войны».

Допустим, есть сильный районный активист, который борется с точечной застройкой, асфальтированием парков и халтурными капремонтами. Он идет от КПРФ, ведет активную кампанию и имеет неплохие шансы пройти в Совет депутатов. Но вот беда – где-то в соцсетях он высказывался в защиту Донбасса или что-то в этом духе. Всё, «Умное голосование»-2022 его не поддержит, а вместо него порекомендует непроходного хипстера-ноунейма с жовто-блакитной аватаркой, и в итоге на выборах победит административный кандидат, врачиха или директриса, которая не станет задавать лишних вопросов. Получается, структуры Навального в угоду украинской пропаганде решили пожертвовать борьбой с единороссами.

Игорь Яковлев:

Может ли нормальный человек после 24.02 выдвигаться в депутаты от КПРФ? Однозначно нет.

Может ли нормальный человек после 24.02 голосовать за кандидата от КПРФ? Однозначно нет.

И тем не менее 3 из 5 рекомендованных УГ кандидатов в моем районе — из КПРФ.

Идиоты какие-то.

Владимир Ратников:

В принципе все, что я думаю про "Умное Голосование" я написал еще в том году, изменилось лишь следующее:

1) Режимом Путина была развязана преступная война в Украине, поддержанная и КПРФ и Справедливой Россией (у которых вообще в офисе висит огромный баннер с буквой Z) и "Новыми людьми". Конечно можно сказать, что отдельные кандидаты войну не поддержали публично (но при этом и против не выступали), однако лично я бы не смог состоять в организации, публично поддерживающей бомбардировки мирных городов. Но может не у всех такие моральные принципы и предлагают голосовать нам именно за таких людей без принципов.

2) Предыдущие выборы показали, что, во-первых режим имеет возможность объявить абсолютно любые результаты с помощью фальсификаций. Во- вторых, никакого раскола в элитах не происходит, каким то противоположным полюсом власти все эти коммунисты, избравшиеся по системе "Умного Голосования", не стали. Напротив именно они особо активно поддержали репрессии и войну.

3) Никаких массовых акций из-за фальсификаций на выборах не произошло. Власть не была сильно делигитимизирована. Вряд ли стоит говорить о том, что в этом году произойдет по другому.

Поэтому лично мое отношение к выборам такое. Если какой то конкретный кандидат вам нравится, вы считаете его честным и порядочным то проголосуйте за него. Ему будет приятно. Но делать из фальшивых выборов какую то стратегию, которая должна привести к изменениям - это как то странно. Скорее наоборот, это лишь легитимизирует эту процедуру выборов. Ведь тирания это не только "Единая Россия". Поверьте эшники, фейсы, судьи, следаки, прокуроры ни в какой "Единой России" не состоят. Голосуя за другие партии кроме "Единой России" вы показываете не столько то, что она теряет популярность, а то что вы принимаете тот набор партий, которые вам предоставила путинская система. Политические партии в РФ это не народные движения снизу. Это проекты утвержденные и контролируемые Администрацией Президента. По факту это разные фракции одной антинародной партии.