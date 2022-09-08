Европейский центробанк впервые в истории повысил ставку на 75 пунктов

Европейский центробанк повысил базовую ставку по кредитам на 75 базисных пунктов — до 1,25 процентов годовых. К такой мере банк прибегнул впервые в истории.

Ключевые ставка по депозитам и по маржинальным кредитам выросли с нуля до 0,75 процентов, а также с 0,75 процентов до полутора процентов, соответственно.

Этот важный шаг ускорит переход от преобладающего адаптивного уровня ставок к уровням, которые обеспечат своевременное возвращение инфляции к среднесрочному целевому показателю Европейского центробанка на уровне двух процентов, говорится в пресс-релизе регулятора.

По данным Bloomberg, в августе инфляция в еврозоне превысила девять процентов - это в четыре раза больше целевой показатель регулятора. По прогнозам центробанка, в 2022 году инфляция достигнет 8,1 процента при росте экономики в 3,1 процента.

Последний раз Европейский центробанк корректировал ключевые ставки в июле, повысив их на 50 базисных пунктов. Это произошло впервые с 2011 года.