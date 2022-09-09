Глава ЦРУ: российское вторжение в Украину выглядит "провалом"

На седьмом месяце войны российское вторжение в Украину выглядит провальным, завил в четверг глава Центрального разведывательного управления Уильям Бернс.

Приведя в пример успешное контрнаступление украинских войск в районе Харькова и под Херсоном, глава ЦРУ назвал крупнейшим просчетом Валмиера Путина недооценку мужества украинцев и их военного потенциала. Хотя финальная глава войны еще не написана, «очень трудно оценить ход кампании для Путина иначе, как провал», считает Уильям Бернс.

По его словам, одна из проблем заключается в том, что Путин окружен советниками, не готовыми предлагать альтернативную точку зрения. Российский лидер также ожидал, что решимость европейцев поддерживать Украину быстро иссякнет в то время, как внимание американцев будет отвлечено другими проблемами по мере того, как военный конфликт будет затягиваться. В данный момент Владимир Путин рассчитывает на то, что у него больше запаса прочности, чем у украинцев, европейцев и американцев, совершая ту же самую ошибку, которую он совершил перед началом вторжения, недооценив готовность украинцев к борьбе, Этот новый просчет, по мнению директора ЦРУ будет иметь далеко идущие последствия, поскольку он «не только показывает всем слабость российской армии, но и гарантирует долговременный ущерб для российской экономики и поколений россиян»

Одновременно министр обороны США Ллойд Остин объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине. Киев получит гаубицы, управляемые ракеты, снаряды, бронебойное вооружение а автомобили. Объем военной помощи составит 675 миллионов долларов.