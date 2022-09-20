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Американский генерал: Украина сбила не менее 55 российских самолетов

Украинский ракетный зенитный комплекс С-300 под Киевом

Россия не смогла добиться господства в воздушном пространстве Украины

С начала открытого российского вторжения в Украину украинские ПВО сбили не менее 55 российских боевых самолетов, не позволив России утвердить господство в воздухе, заявил в понедельник командующий американскими ВВС в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер.

По меньшей мере 5 российских самолетов были уничтожены на земле. Огромные потери, по словам генерала Хекера, основная причина того, что российские истребители и бомбардировщики не играют заметной роли в российских военных операциях. Причем украинская армия применяет зенитные ракетные комплексы С-300 и "Бук", разработанные еще в Советском Союзе. Поставки таких комплексов из арсеналов восточноевропейских стран для защиты от российских беспилотников и самолетов - одна из "главных просьб" Киева к союзникам, сказал Джеймс Хекер.

Разгрузка судна SPARTA II, доставившего российские системы ПВО из Сирии, в порту Новороссийска.
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Разгрузка судна SPARTA II, доставившего российские системы ПВО из Сирии, в порту Новороссийска.

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Неспособность российских сил обеспечить надежное воздушное прикрытие своих войск стала одним из больших сюрпризов для американских наблюдателей, ожидавших, что Россия будет доминировать в воздушном пространстве Украины. Между тем Украина, по американской оценке, сумела сохранить около 80 процентов своих военных самолетов, которые активно используются для воздушных ударов. По оценке генерала Хекера, Россия совершила "ключевую тактическую ошибку", не приложив в самом начале вторжения значительных усилий для уничтожения украинских зенитных ракетных комплексов. В свою очередь Украина начала получать в августе американские противорадиолокационные ракеты AGM-88, которые устанавливаются американскими техниками на украинские истребители Су-27 и Миг-29. Эти ракеты используются для подавления российских ракетных зенитных установок.

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