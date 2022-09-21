"Путин объявил войну собственному народу". Блогеры о мобилизации

21 сентября Владимир Путин выступил с обращением к российскому народу. Выступление планировалось еще вечером 20-го, и то, что его отложили, вызвало у многих нешуточную тревогу. Акции российских компаний рухнули в цене.

Анна Монгайт

Единственный закон, который действует в России- это завтра будет хуже , чем вчера, прошлое вам покажется медом по сравнению с настоящим. Сурков нормальным парнем по сравнению с Володиным, Медведев - безобидным чебурашкой на фоне нового Путина, первый этап войны терпимым по сравнению с новым [кошмаром]. Политологи это все называют повышением ставок - любимый прием отца народов, про которого мы знаем одно , он несгибаем, как полено, и больше всего боится, что его обвинят в слабости, что не он управляет ситуацией. Вот сейчас отлично управляет. Мир прильнул к экранам, все ждут, как еще он и его ставка придумали уничтожить нашу прежнюю жизнь, которую мы теперь особенно любим из нашего идиотского будущего и которую мы совершенно не ценили.

О ядерных ударах президент объявлять не стал, зато анонсировал то, что Дмитрий Песков отрицал всего неделю назад, – мобилизацию.

Леонид Невзлин

Все гадали, что выберет Путин: мобилизацию или ядерный удар. На аперитив все же частичная мобилизация, юридическую базу в срочном порядке подвела Дума и обеспечат псевдореферендумы. В Уголовный кодекс будут введены понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время".

Схема понятная. Теперь срочников смогут без всяких игр с контрактами и оплатой посылать в Луганскую, Херсонскую, Запорожскую области и Донецк. С чем всех российских родителей поздравляю. Думали, что в орках служат лишь контрактники и зэки. Думали, их это не коснется. Им обещали, что мобилизации не будет. А ее формально и не будет. Понарошку. Гробы только будут с сыновьями настоящие.

Михаил Виноградов

Теперь официальной пропаганде важно показать, что все происходящее - свидетельство уверенности в своих силах, а не жест отчаяния.

Это технически достижимо. Но не гарантировано.

Пропаганда настаивает, что под пули пошлют не всех.

Сергей Марков

Как пойдет мобилизация в России.

1. Указ уже подписан и вступает в действие сегодня.

2. В первую очередь мобилизованы будут те, кто служил в армии и находится в запасе и имеет важные для армии военно-технические специальности. Ракетчики, артиллеристы, танкисты, связисты.

3. Во вторую очередь мобилизация коснется тех, кто просто служил.

4. В третью очередь мобилизация коснется тех, кто не служил, но стоит на военном учете в военкомате.

5. Для всех этих групп границы видимо будут на выезд из России закрыты.

Шойгу заявил, что студентов не будут мобилизовать. Также никого из солдат срочников не будут посылать на фронт на Украину. Эти слова вызовут радость у многих матерей сейчас.

Будет призвано 300 тысяч резервистов. Только те, кто уже служил и имеете важную военную специальность.

Россия переходит на новый этап. Война будет объявлена? Нет. Прежде всего нет ответа на вопрос, а кому объявлять войну? Украине? Но мы не хотим воевать с Украиной. Украина для России братская страна. Мы не воююем с Украиной, а освобождаем Украину от оккупационного режима Запада. А Западу Россия не хочет объявлять войну

Депутатов мобилизация, конечно же, не коснется.

Дмитрий Глуховский

Депутаты и сенаторы единогласно проголосовали за то, чтобы умерло 300.000 простых россиян. Сами они все получили бронь от мобилизации. У верности каждого своя цена.

Многие мечтают увидеть в числе мобилизованных хотя бы сетевых "турбопатриотов".

Министр обороны, выступая после президента, впервые с марта назвал число погибших на фронте россиян: если верить Сергею Шойгу, ВС РФ потеряли 5937 человек, в то время как потери ВСУ в десять раз больше. С этими цифрами что-то не так, отмечают блогеры.

Гасан Гусейнов

Если, то

Не война, а специальная военная операция,

не война, а военное время,

не мобилизация, а частичная мобилизация,

не карантин, а нерабочее время,

не люди, а человеческий материал.

Вопрос по материалу

Если за полгода войны Украина, по словам Шойгу, потеряла 60 тысяч убитыми, а РФ потеряла всего около 6 тысяч человек, то зачем РФ даже частичная мобилизация и еще 300 тысяч солдат?

Илья Шепелин

Шойгу:

потери украинской армии — около 100 тысяч человек

потери российской армии — 5 937 человек

поэтому России требуется отмобилизовать 300 тысяч человек

Какая-то сильная математика

Алексей Нойнец

Шойгу ж говорит, что потери российской армии - 6 тысяч человек, поэтому срочно нужна мобилизация. И главное, сразу трёхсот тысяч. Надо ж возместить понесенные потери. В пропорции 50 к 1, всегда ж так делают.

Кароч, очень хорошо. Дела в РФ просто прекрасно, всё на подъёме, всего хватает, всё идёт очень успешно, небольшой дефицит полиэтилена на мешки для трупов является временным.

Украинский Генштаб называет другие цифры: более 55 000 погибших россиян, и эта цифра может вскоре вырасти еще на десятки тысяч.

Александр Иличевский

В сущности призыв - "умрите все за меня" - он прозвучал. Иной трактовки у меня нет. Трагедия и катастрофа мирового масштаба.

Андрей Мальгин

Путин: "В Запорожье, Луганске, Херсоне, Донецке видели и видят те зверства, которые происходят. Мы не имеем морального права отдать близких людей на растерзание палачам".

Палач не хочет отдать вас на растерзание палачам. Он хочет растерзать вас лично.

Ксения Ларина

"Они всё ещё писали статьи и произносили речи, а мы уже видели лазареты и умирающих; они все еще твердили, что нет ничего выше, чем служение государству, а мы уже знали, что страх смерти - сильнее".

/ Ремарк "На Западном фронте без перемен"/

Ольга Романова

- Вот, повестка в военкомат.

- А с кем воевать будем?

- С фашистами

- А против кого?

Иван Курилла

Насколько я понимаю, военные давно требовали мобилизации, а "гражданские" сопротивлялись, видя риски.

Все, происходившее до сих пор, показывало, что российское общество воевать не хочет. Отсюда и уголовники, и отказ от мобилизации до наступления кризиса на фронте.

И вот теперь в армию призовут людей, среди которых никто воевать не хочет, а многие - откровенно или "про себя" против войны и против режима (были бы за войну - уже бы пошли сами). Их (и их семьи) надо запугать и обмануть в такой ситуации, когда ставкой является жизнь.

Выдать войну за "отечественную" не удастся. Придется создавать заградотряды?

Мобилизация - это повышение ставок не только в войне, и не только в международных отношениях, это повышение ставок во внутренней политике.

Александр Баунов

С этого момента спецоперация официально превращается в войну. А учитывая, что война с самого начала была ассиметричной, — против менее крупного и более слабого противника, это констатация реальной силы и реального масштаба России. Проекция Меркатора опять подвела.

Ну и разумеется, это переход к войне, которую «нельзя проиграть». Гибель обычных граждан, а не военных профессионалов, на проигранной войне обычно политикам не прощают. Но ее еще можно остановить. Либо быстрыми, жесткими и трезвыми договоренностями, которые не будут приятны никому, начиная с самой России. Либо ждать каких-то процессов внутри России, дорого оплачивая время ожидания.

В любом случае, период пассивного, созерцательного героизма, которым российский политический режим удовлетворял рвущееся наружу и не находящее политического выхода чувство самоуважение граждан, закончен, теперь от них потребуют жертв. Это, конечно, нарушение прежних негласных договоренностей, а такие нарушения требуют и больше репрессий.

Михаил Фишман

Путин просто проиграл развязанную им войну. Он, наконец, понял это, но не может с этим смириться, потому что нет ничего, что он мог бы представить своей победой. И чтобы скрыть поражение, отправляет теперь новых солдат на смерть. Они будут умирать для того, чтобы он избежал позора, – и ни по какой другой причине.

Наталья Геворкян

Это тот самый момент, когда война стала касаться каждого россиянина. Каждого украинца она касается с 24 февраля

Тихон Дзядко

Много раз мы говорили о том, что есть огромная часть российского населения (ее Григорий Юдин называет "пассивным большинством"), которую власти "ограждали" от войны и которая была рада быть "огражденной": "это не про меня", "это какая-то военная операция где-то далеко", "что я могу изменить?" и так далее. Теперь Владимир Путин, желая больше крови, делает так, что это становится "про каждого". Захочет ли это "пассивное большинство" теперь брать автоматы и идти защищать "иллюзорные идеи"? Мне кажется, ответ очевиден: нет. А потому Путин открыл ящик пандоры, все последствия чего нам еще предстоит увидеть. Но кажется неизбежным, что Путин свои позиции этим решением не упрочил, а наоборот. И приблизил долгожданный конец.

Виталий Рувинский

Надеюсь, закон пока не оговаривает наследственно-династическое право на отсрочку?

Дети. Пусть мобилизуют детей. У каждого депутата и сенатора.

Я не вижу ни одной причины этого не сделать.

Мы ж знаем/верим, что представители власти - настоящие патриоты отечества, а не лицемерные [шлюхи].

Пусть собирают в военкоматы своих детей.

Светлана Чунихина

В общем, сегодня В. В. Путин объявил войну собственному народу.

Карина Орлова

Судя по тому, что в первую очередь под мобилизацию попадают полковники и подполковники, то после окончательного поражения в войне в Украине Россию можно будет брать голыми руками.

Было бы кому нужно только. Ну может Афганистану пригодится.

А В.Путин и есть настоящий иностранный агент и в буквальном смысле слова враг народа. Что, впрочем, не новость.

В Сети уже появились фото первых повесток.

Путин назвал мобилизацию "частичной", но многие блогеры считают это лукавством.

Виктор Матизен

Для особо непонятливых: полная мобилизация - это когда призывают поголовно всех, начиная с родильных отделений и кончая кладбищами. В остальных случаях мобилизация является частичной.

Андрей Волна

Прочитал Указ.

А с чего все решили, что мобилизация частичная? Только потому, что палач назвал её - "частичная"? Так он и войну опять войной не назвал.

И то, что войну начала Украина, не преминул упомянуть. Верим?

А в Указе ведь не так. Отсрочка касается только рабочих и служащих военно-промышленного комплекса (на период работы на предприятии). Всё (и все) остальное остаётся на откуп местных гражданских и военных властей.

Думаю, что единственным ограничивающим фактором в численности мобилизованных будут являться естественные логистические проблемы, связанные с переброской в прифронтовую зону и учебные центры масс людей.

Александр Гаврилов

Больше всего меня поражает вот что: двадцать лет кремлёвские на разные лады зундели, что главной опасностью суверенитету является недонаселенность РФ. Материнский капитал, запрет упоминания самоубийств, пропаганда гномосексуализма среди Белоснежек — это всё творилось под знамёнами выравнивания демографических проблем. И вот так взять и зафигачить в газовую трубу главный твой дефицитный ресурс — это, конечно, охренеть какая мудрость, просто за пределами скучных обывательских представлений о дальновидности

Сергей Пархоменко

Важнейший вывод из объявления “частичной мобилизации” в речи фараона: эта мобилизация - прежде всего инструмент расширения и ужесточения внутренних репрессий. Отличие ее от всеобщей мобилизации - широчайшие возможности для произвола.

Любой гражданин России (вне зависимости как от возраста, так и от пола) оказывается под угрозой получения повестки о немедленной мобилизации, а в случае отказа - рискует громадным тюремным сроком. Кому вы будете доказывать, что “не подлежите призыву”? Районному военкому? Прокурору? К этому моменту вас уже будут везти куда-то - в наручниках.

Разного рода ограничения гражданских прав - на передвижение, выезд из страны, неприкосновенность частной жизни, переписки и т.п., - могут в этих условиях быть отменены явочным порядком в любом конкретном случае. И эти ограничения касаются абсолютно всего населения, а вовсе не только тех, кто “подлежит” или “не подлежит” мобилизации, согласно мутным и уклончивым формулировкам из сегодняшней речи фараона.

При этом собственно военного смысла эта мобилизация не имеет. В действительности командование не способно переварить эти 300 тысяч новомобилизованных – принять их, обмундировать, вооружить, обучить, привезти, разместить.

Единственный способ ввести эти массы людей в войну сейчас – просто привезти их на фронт и поставить перед передовой линией, то есть использовать в виде живого заграждения и способа разминирования. Мобилизованные жители нищих республик будут своими телами прикрывать уголовников из наемных отрядов «Вагнера».

Николай Полозов

Для подлежащих мобилизации в РФ три новости: плохая и хорошая и отличная

С момента объявления мобилизации выезд с места жительства граждан, состоящих на воинском учете только с разрешения военкома

Неуведомление о смене места жительства - штраф до 3000₽

До вручения предписания уклонение не считается.

Илья Азар

очень страшно за друзей и знакомых, которых теперь отправят на эту бессмысленную бойню, за всех страшно, кто не поддерживает войну, кто не успел или не смог уехать, и кого теперь насильно отправят убивать и умирать по желанию нескольких негодяев, узурпировавших власть в России, и из-за равнодушия молчаливого большинства, допустившего эту узурпацию

Игорь Эйдман

Мой совет всем, кого могут замести на убой - пока не закрыты границы, бегите скорее отсюда, куда угодно и как сможете.

Лучший вариант - прорваться в любую страну Евросоюза и бегом к ближайшему полицейскому или пограничнику, просить политическое убежище, в качестве противника войны, которому грозит мобилизация. Выслать вас не имеют право. Например, в Германии у просителя убежища обязаны принять дело к рассмотрению, которое может длиться потом годами, а пока человек законно живёт в стране.

В том числе это должно сработать на границах с Эстонией и Латвии. Это они туристов не пускают, беженцев должны пускать. Если не получается в Евросоюз или, вообще, нет иностранного паспорта бегите туда, где он не требуется при переходе границы - например в Казахстан.

Лучше быть живым беженцам, да хоть бомжом в Казахстане, чем мёртвым убийцей в украинской земле. Времени осталось совсем мало, счёт идёт на дни, если не на часы, бегите скорее, потом поздно будет.

Те россияне, у которых еще осталась такая возможность, бегут из страны, хотя стран, куда еще можно спешно уехать без визы, осталось не так уж много - и многие россияне просят хотя бы на время расширить этот список.

Тарас Березовец

Не успели Путин с Шойгу объявить малюсенькую "частичную мобилизацию", как глубинный русский народ ответил партии и вождям в едином порыве — скупил все билеты на рейсы в Стамбул и Ереван. Так выглядит начало конца режима

Илья Красильщик

То есть путешествия по Европе это привилегия, а воевать с Украиной это обязанность. Здорово, что российские мужчины сейчас не смогут въехать в Латвию, Литву, Польшу и Эстонию, а отправятся с ними воевать.

Александр Рыклин

Я понимаю, что мой голос не будет услышан... Но сегодня я призываю лидеров Запада открыть границы для граждан РФ... На какой-то ограниченный срок... Просто из соображений гуманизма... Если люди бегут из концлагеря, нельзя, чтобы они упирались в закрытые двери...А уж если их начнут запирать изнутри, в том вашей вины не будет...

Дмитрий Гудков

Европе было бы правильным, на мой взгляд, открыть границы для спасающихся от мобилизации россиян. Буду говорить об этом сейчас в Берлине, а завтра в Брюсселе.

Чиновников, депутатов и сенаторов мобилизация не коснется – у них бронь. Но отмазать удастся не всем. «Элитам» пора опомниться.

Миру стоит признать Путина военным преступником решением международного суда и отделить преступников от их заложников.

Федор Крашенинников

Особенно глупо сейчас выглядит визовый бан.

Если бы что сейчас и повредило войне и Путину - так это готовность принимать тех, кто подлежит мобилизации, но не хочет удти убивать. Каждый уехавший из России призывник - минус один солдат, разве нет?

Но нет. Логика у некоторых украинских и европейских политиков устроена обратным образом.

Они, наверное, все еще ждут "визового бунта".

На бунт некоторые комментаторы действительно хотели бы надеяться, но не на визовый. Впрочем, мобилизационных протестов тоже, судя по всему, никто всерьез не ждет.

Михаил Ходорковский

Путин объявил частичную мобилизацию, обществу пора объявлять – полную

Иван Яковина

Россиян призвали уже сегодня вечером выходить на митинги против "могилизации".

Сейчас не пойдут, конечно. Но когда первые мобилизованные приедут домой в гробах, тогда может и начнется.

Евгений Никитин

Триста тысяч россиян могли бы (в другой реальности) выйти на улицы против войны, не боясь репрессий и столкновений с полицией, как этого не боятся протестующие прямо сейчас в Иране. Вместо этого они станут пушечным мясом. Россия уже не может обеспечить всем необходимым остатки существующей армии, новые солдаты отправятся голодать и мерзнуть (дело идет к зиме). Выбор у них будет между смертью, сдачей в плен и попыткой обратить оружие против командиров.

Одна надежда - что никакой мобилизации осуществить просто не удастся по логистическим причинам.

Логистические проблемы, впрочем, можно частично решить, если начать мобилизацию с подконтрольных России территорий Украины.

Иван Яковина

Думаю, что 300 тысяч мужчин на войну главным образом будут набирать не в самой России, а на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей, объявленных Россией, - по той же схеме, по которой набирали «мобиков» в ЛДНР.

Им трудно спрятаться и сбежать, никаких, даже приблизительных прав и свобод там нет, жаловаться некуда.

В России тоже будут добирать, но поначалу немного, чтобы не нервировать народ. Показатели мобилизации в РФ будут расти постепенно.

Анатолий Несмиян

Срочность проведения референдумов и присоединение территорий к России теперь, после объявления о мобилизации, ставит все на свои места.

Мужское население территорий под контролем армии РФ становится мобилизационным ресурсом. Если в самой России с мобилизацией могут возникнуть проблемы, то как показал опыт мобилизации на Донбассе, поголовное изъятие мужского населения в окопы - мероприятие вполне по силам. Тем более, что все рядом. Здесь схватили - в трех километрах от этого места закопали. Логистика предельно упрощенная.

Да и «санитарная зона» сама себя не нарисует. Ее вначале нужно максимально освободить от населения. Идеально, когда это население самоистребится.

Так или иначе, мобилизованные бойцы выйдут на позиции не сразу, а те, кто выйдет, вряд ли будут мотивированно сражаться, уверены многие комментаторы.

Екатерина Барабаш

А где вторая армия мира возьмет да хотя бы обмундирование для вновь мобилизованных? (Я про все остальное не говорю). У них же ничего нет и взять негде. Или со своим приходить?

Иннокентий Буковский

Ок. 300000 резервистов.

Может ли российская армия практически сразу 300 000 человек: одеть, обуть, переобучить, вооружить?

Понятно, что это разговор о двух-трёх месяцах минимум.

Очевидный ответ: не сможет. Если сейчас собирают всем миром на каски, броники и прочее, то почему ситуация изменится?

Таких масштабов задачу МинОбороны никогда не решало и решить успешно не сможет (на бумаге решит).

Второе: Россия крайне коррумпированная страна и все, кто может отскочить - отскочат. Бронь себе выбьют и сомневаться в этом глупо. Так что 300к - это влажные фантазии.

Третье: экономика потеряет (условно) 300000 человек в самом рабочем возрасте и этот дефицит надо будет как-то восполнить (но его не восполнить). Поэтому экономике станет ещё немного [похуже].

Четвёртое: боеспособность этих 300к (которых не будет) вызывает большие вопросы. Это будут плохо мотивированные, плохо обученные люди в истерике. При первой возможности они будут сдаваться или сбегать.

Сергей Медведев

Не смешите мои Хаймарсы. "Референдумы" не стоят и бумаги, на которой их результаты будут написаны. "Мобилизация" не стоит и одного батальона ВСУ. Постаревший герой-любовник выдержал мхатовскую паузу, после которой вышел на сцену и выдал все тот же избитую сцену: истерику импотента. Впечатлительные могут падать в обморок, остальная публика разочарованно расходится. Единственный позитивный остаток -- войну теперь можно открыто называть войной

Украинцы не теряют присутствия духа.

Сергей Бережной

Кстати, все российские авторы книг про попаданцев - пройдите в ближайшие военкоматы. Ваши мечты сбылись.

Владимир Горбач

Думаю, что задержка с видеообращением могла быть связана именно с необъявлением войны. Решили, что объявление военного положения могло привести к панике и хаосу. Особенно на фоне событий в Иране.

Ядерный "неблеф" Путина на самом деле блеф - не только перед Западом (с которым воюет Шойгу), но прежде всего перед самим собой. Автоблефование как форма самообмана.

Наша позиция должна быть простой: мобилизуй/немобилизуй, объявляй/не объявляй - нам свое дело делать.