"Плевок в патриотов". Соцсети об обмене азовцев на Медведчука

Сразу после путинского указа о мобилизации ещё одна громкая военная новость: Россия и Украина при посредничестве Турции и Саудовской Аравии совершили обмен пленными. Из российского плена были освобождены больше двухсот человек, в основном бойцов и офицеров "Азова", а также несколько иностранцев, содержавшихся в "ДНР", из украинского - 55 россиян. Кроме того, Украина освободила не совсем военнопленного, но, видимо, очень важного России Виктора Медведчука.

Лилия Болбат:

Наши Герои!

Благодарна каждому, благодаря кому состоялся этот обмен.

И конечно же жду остальных своих друзей

Роман Попков:

Командир "Азова" Денис Прокопенко ("Редис"), легендарная Катя Полищук ("Пташка"), певшая партизанские песни в бункерах "Азовстали" и ряд других героев Мариуполя – на свободе.

Наряду с победоносным наступлением ЗСУ на Харьковщине это счастливейшее событие осени.

Как античные герои, вернувшиеся из Аида, из царства тьмы.

Впрочем, они и есть античные герои.

Алексей Кущ:

Сегодня сотни украинских семей не лягут спать.

Но повод будет радостный, а не очередная воздушная тревога.

На свободе сотни азовцев, включая и тех, кто стал персонально нам известен в связи с героической обороной Мариуполя.

И здесь у нас несколько побед.

Освобождение украинцев из плена.

А оно стало результатом победного наступления на Харьковщине: много ценных "пташек" оказалось у нас в плену для нынешнего обмена.

И сама дата.

Она была известна уже неделю назад, просто такую информацию нельзя досрочно обнародовать.

Честно говоря, было тревожно за успешное освобождение наших героев.

Заявление Путина о мобилизации, милитаристская истерия в россми с чуть ли не ядерной апокалиптикой.

В такой ситуации освобождать из плена азовцев для россиян было сродни очередному конфузу "надувания щек".

Многие пропагандисты в РФ буквально впали в ступор когнитивного диссонанса, узнав о том, что сотни азовцев на свободе.

Но все прошло для Украины максимально успешно и эффективно.

Ксения Ларина:

215 украинских военнопленных вернулись домой в рамках обмена с Россией, из них 108 — бойцы «Азова», среди которых легендарные командиры Денис Прокопенко, Сергей Волынский, Святослав Паламар , и пресс-офицер полка Дмитрий Козацкий , автор знаменитых фотографий из заблокированного ангара Азовстали.

И ещё десятки героев . Пять командиров находятся в Турции, президент общался с ними по видеосвязи.

Медведчука за них отдали , да и хрен с ним.

И ещё 55 русских, с которыми неизвестно, что будет на «благодарной» родине.

А вот украинцев точно встречают, как героев . И президент Зеленский наверняка каждому из них пожмёт руку и скажет «Спасибо за службу».

Как он встречал в августе 2019 вызволенных из российского ада Сенцова, Кольченко и других пленных. И для каждого у него нашлись слова и эмоции.

В России так не поступают. В России прячут войну, прячут раненых , не забирают мертвых и к освобожденным пленным относятся, как к предателям. И скорее всего, берут с них подписки о неразглашении. Презирают своих солдат. Боятся, что солдаты заговорят.

Вот и здесь Украина - не Россия, да.

Сергей Ерженков:

Сын Пескова «решает вопрос на другом уровне», сын Мишустина «занимается образованием», депутаты душой в окопах под Изюмом, а телом на Охотном ряду, а в конце дня - 215 украинских военнослужащих, из которых 108 - азовцы, по версии российской пропаганды - «укронацисты», над которыми должны были устроить показательный процесс», - все эти 215 человек обменивают на одного кума Путина Медведчука. Все, что вы хотели знать, но боялись спросить про «денацификацию», «спецоперацию» и «частичную мобилизацию»

Александр Фридман:

Для Украины этот обмен является триумфом, который наносит удар по престижу России. Причины, которые вынудили РФ одновременно с частичной мобилизацией пойти на освобождение 10 иностранцев (при посредничестве Саудовской Аравии) и «азовцев» (при посредничестве Турции), можно пока только гадать. И хотя Медведчуку в России уже пророчат видный пост в руководстве территориями, которые Москва намерена присоединить, трудно себе представить, что спешный и для России позорный обмен затевался исключительно ради «кума Путина». Если же основной причиной все-таки действительно является Медведчук, то это еще один признак откровенной слабости Кремля.

Юрий Дорохов:

«Нацистских преступников», «настоящих фашистов», которых ещё до конца лета ждал «народный трибунал» и «справедливая кара» - командиров Азова Калину, Волыну и Редиса обменяли на «не представляющего для России интереса» гражданина Украины Медведчука.

Злые языки трепались, что якобы это кум Путина, но представители Кремля четко и ясно говорили, что «обмен Медведчука на украинских военных не обсуждается, так как он не гражданин России и не имеет никакого отношения к российской военной операции на Украине».

Но, как бы то ни было, все логично и последовательно. Обещали судить и не обменивать - и не стали судить и обменяли. Ранее в ходе перегруппировки были оставлены территории, куда Россия пришла навсегда и не бросит их. Впереди непризыв всех подряд.

Спецоперация идёт по плану, правда, его давно скурили и никто не может вспомнить, что за план

Роман Цимбалюк:

Вместо освобождения российских солдат Путин предпочёл вернуть кума и кадыровцев.

Родина, тебя бросит, российский солдат! Спеши на могилизацию!

Юрий Казаков:

Хм. путин объявляет мобилизацию утром, а азовцев выпускают вечером. Выпускают явно против его воли, на недавнем саммите ШОС его Эрдоган явно нагнул. Видимо это такой сильный репутационных ужас, что смягчить он его решил идя ва-банк объявив мобилизацию! Иначе от удара было не оправиться, партия войны и раскрученная машина пропаганды бы его смела. It make sense now. Теперь вопрос. С мобилизацией тянули не просто так, и оставили ее на крайний случай не просто так. Может и не так с ней все хорошо предварительно как они рисуют. И по выполнению и по рискам потенциальным. Посмотрим. Ставки у путина повышены уже до предела, пути назад нет. Только в ад

Майкл Наки:

Украине вернули Волыну и Паламара (и ещё 213 человек). Если Азов – это был главный враг человечества по версии Кремля и его пропаганды, то эти двое – буквально двуликое представительство самого сатаны. Ну, то есть, сейчас такой вой поднимется у всех этих кремлевских “военкоров”, что слышно будет даже на дне Марианской впадины. И это всё после многократно прозвучавших “им не уйти от суда” и даже предложений по смертной казни. Я-то всячески приветствую возвращение защитников Мариуполя из плена, но кем Россия объяснит такой обмен? Медведчуком? Да кому не [плевать] на него?

Андрей Горянов:

Путин, кажется, решил закончить войну высокоточным плевком в душу всех "патриотических" сил

В действительности, всё сложнее, у Z-патриотов напряжённая дискуссия!

Александр Жучковский:

Не поверил своим ушам, услышав про обмен азовских головорезов, ещё и на Медведчука впридачу. Это какой-то катастрофический позор.

Дарья Митина:

Я, в общем, ничего не имею против того, чтобы саудовский принц попиарился. За нефтяные ништяки наши и сплясать готовы, не то что попиарить. Но:

1) Эти иностранные наёмники - убийцы российских солдат и мирного населения, получившие солидные срока, а некоторые и приговорённые к высшей мере. Кому как, а мне, например, неприятно смотреть, как в Эр-Рияде их встречают как героев.

2) Девальвация правосудия и ДНР-овского, и российского. В ДНР приговорили преступников вышке, а Россия взяла и отдала. Ну как это??:...

3) И самое главное - отпустив пятерых британцев, мы же не столько арабскому шейху приятное сделали, сколько "англичанке, которая гадит" - той самой Лиз Трасс, которая угрожает нам ядерным оружием, не признает Воронеж за Россией, а теперь на весь мир поёт, как она славно нагнула этих русских.

Мерзко. Но уже привычно:((.

Марат Баширов:

То есть, мы решением Минюста признаём «Азов» террористической организацией, а через пару дней выдаём ее участников стране, которая убивает наших граждан. А ещё ДНР отдаёт иностранцев, которые воевали против республики, были пленены и приговорены к смертной казни. И это на фоне объявления в этот же день частичной мобилизации 300 тысяч граждан России, часть из которых будет потом убита и ранена этими же азовцами.

…

У нас какие-то две параллельные реальности. Надо переварить это, пока в голове не укладывается.

Сергей Марков:

Все это укрепляет уверенность террористов в их абсолютной безнаказанности. И что и дальше можно брать в заложники мирных людей. Террористы должны бояться России, а не хохотать над Россией из-за своей безнаказанности.

Мария Бутина:

Про обмен: считайте моё восприятие, возможно, деформированным американским застеночным адом, но по себе зная, что такое ужас вражеского плена, возвращение каждого нашего считаю благом. Мне пришлось пережить, считай, ничто, по сравнению с тем, что переживают там наши военнопленные.

Дмитрий Мельников:

Про калыну-волыну, репутационный ущерб, очередной проигрыш в информационной войне сказали уже и скажут многие.

И я с ними во многом согласен.

Но есть другая сторона вопроса.

Вот спит человек и видит хорошие, мирные сны. Полгода войны - не настолько большой срок, чтобы переформатировать память и подсознание. И ему там тепло, во сне.

А просыпается он - в плену. В тюрьме.

И, кроме всех остальных пыток, он проходит еще и через эту - пробуждение в реальном кошмаре.

И вышесказанное - не лирика.

Это так оно и есть.

У них там, у наших, одна надежда - на обмен. Нет больше вариантов.

И эта надежда - именно она - помогает им там выжить.

Так что с возвращением, воины!

Не болейте.

Евгений Поддубный:

По поводу отсутствия информации об обмене могу сказать, что такие переговоры любят тишину. И государство имеет право не информировать общественность о ходе этих переговоров. Такие правила игры.

Я не раз говорил, чтобы вытащить наших парней из ада можно менять их хоть черта лысого.

Армен Гаспарян:

По поводу обмена. Стараясь остыть, включить голову, а не эмоции.

Донецк на рефрендуме уже завтра возвращается в Россию. Начинают действовать российские законы. В том числе - отмена смертной казни. Это значит, что Редис, Калина и весь прочий висельный сброд избегает трижды заслуженной ими стенки. И что за радость оттого, что они будут сидеть в "Полярной сове"? Ведь на другой чаше весов - жизни наших солдат. Которых там пытали. Своих не бросают. Они дороже всего.

Марина Ахмедова:

Как я отношусь к тому, что отдали «Азов»? Испытываю резко негативные эмоции. Но умом понимаю, что наших военных, попавших в плен, надо менять, и это правильно. А эмоции - это лишь малая плата за их жизнь. Она ведь имеет цену. Вот мы и платим. Но одновременно понимаю, как будут реагировать жители республик на то, что отдали иностранных наемников. Наемники должны были понести наказание, чтобы больше не приходить. И не понимаю к чему тут Медведчук. Кто он для России, чтобы она за него платила? Разве мало наших солдат отдало жизни и покалечилось в Мариуполе, чтобы взять кого-то вообще в плен? Ну разве что Медведчука дали в довесок, просто так - как в магазинах после совершения большой покупки тебе символически выдают что-то ненужное - ни тебе, ни магазину. Какие-нибудь влажные салфетки

Сталина Гуревич:

С интересом читаю бурные продолжительные аплодисменты, как под копирку раздающиеся по уютненьким «лидеров общественных мнений»: «наши мальчики вернулись домой! Пусть хоть всех азовцев отпустят».

Так вот, дорогие мы, вы — предатели. Вы предали наших ребят, которые выкуривали фашистских мразей с азовстали, вы предали пяти тысяч русских бойцов погибших за мирное небо Донбасса, вы предали людей, рыдавших от страха и умирающих от голода в подвалах Мариуполя, вы предали замученных Редисом и его головорезами жителей освобожденных ныне территорий...

И да, вы предали память своих дедов, которые не щади своих жизней боролись с фашизмом.

Предали за сытно жрать на «патриотической» телеграмной зарплате.

Ведь вы же недавно, на прошлом обмене орали, что поменяли только калек, которые больше оружие взять не смогут, а главарей ни за что и никогда, только расстрел. Фантастическое двужопие и ни грамма самоуважения.

А по поводу произошедшего хочется спросить, мы мобилизацию зачем объявили? Чтобы что? Чтобы устраивать фашистам туристические поездки? Прекрасная денацификация, успешная.

Наталия Осипова:

Одна из самых отвратительных публичных манипуляций - это манипуляция любовью и благодарностью к нашим пленным бойцам.

Мы все хотим, чтобы они были дома. Мы все им благодарны. Мы все за каждого переживаем и молимся.

Но это совершенно в иной плоскости лежит, чем наказание нацистских главарей, военных преступников, насильников и садистов. Виновников, между прочим, этого плена, этих страданий и мук.

Мерзавцев надо наказывать. Само небо вопиет о справедливом возмездии за содеянное - пытки, изнасилования, казни, массовые убийства.

Александр Дюков:

С информационной и мотивационной точки зрения страшнее нынешнего обмена нацистов и наемников может быть только назначение Медведчука на какой-либо пост в ДНР, ЛНР или на освобожденных территориях.

При этом любопытно, что об освобождённых россиянах толком ничего не известно.

Анатолий Несмиян:

Уже все в курсе, что Путин своих не бросает, и своего Медведчука он вытащил. Молодец. На «той стороне» вся Украина увидела своих героев, с ними общался лично президент, слезы, благодарности, эмоции и все как положено. Осталась третья сторона сделки: 55 российских военных, которые шли внагрузку к этому гешефту.

Этих 55 человек сгрузили как мешки с картошкой на каком-то темном аэродроме, сделали сильно издалека какую-то фотографию, кто такие, что с ними, куда их повезли — неизвестно, да и неинтересно. Патриотическая Z-(или зомби — кому как угодно) общественность больше обсуждала несбыточный теперь расстрел пленных «Азова», чем интересовалась «своими» пленными.

Даже для Путина при его нулевой эмпатии к миллионам человеческих жизней есть «свои» - пускай даже такие, как Медведчук. Для «патриотов» своих нет. Судьба наших пленных как-то их не заинтересовала. Этому зверью было больше обидно, что его лишили (пускай и в будущем) если не зрелища, то хотя бы известия о расстреле. Вот это их точно расстроило. Обидно, да.

Что с нашими 55 — да кому они важны, когда тут такое событие. Наверное, не стоит даже упоминать, что к ним пускай даже по телефону не обратился ни президент, ни министр обороны. Не поздравил с освобождением, не поинтересовался здоровьем. И вряд ли потому, что не царское это дело. Просто в голову не пришло, им на самом деле плевать на этих людей, они — просто часть какой-то очередной сделки.

Дмитрий Колезев:

А не показывают «наших бойцов», возможно, потому, что среди обмененных, по слухам, в основном кадыровцы, и показывать их нельзя по двум причинам: во-первых, пленные кадыровцы это унизительно для Кадырова, во-вторых, их эксклюзивное возвращение очень обидно для «обычных» военнослужащих и наемников, которые, значит, обмена не достойны. Добавлю: по новым законам, всех сдавшихся в плен в будущем еще и ждет до 10 лет лагерей. Украина чествует своих вернувшихся как героев, Россия будет стыдливо рассовывать по тюрьмам. Кадыровцы, впрочем, такой участи наверняка избежат.