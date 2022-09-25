В Москве умерла художница Елена Елагина

В Москве умерла художница, одна из ведущих представителей московского концептуализма Елена Елагина. Об этом сообщила искусствовед Ксения Коробейникова.

Елагиной было 73 года. Она родилась в 1949 году в Москве. В 1967 году закончила художественную школу имени Сурикова, работала с Эрнстом Неизвестным.

Елагина была одним из представителей московского концептуализма. С 1979 года она состояла в арт-группе "Коллективные действия", в 1987-м вошла в Клуб авангардистов.

С 1990 года Елагина работала в соавторстве с Игорем Макаревичем. Они создали свою первую совместную работу — "Закрытую рыбную выставку" по мотивам найденного каталога 1935 года. Художники вместе подготовили более 50 персональных выставок в том числе в Государственной Третьяковской галерее в Москве и Kunsthistorisches Museum в Вене.

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