Прокуратура Уругвая: россияне незаконно получали паспорта страны

Уругвайская полиция арестовала в понедельник главу президентской охраны Уругвая по обвинению в организации незаконной выдачи паспортов страны сотням российских граждан, сообщает информационное агентство Reuters.

Согласно заявлению прокурора Габриэллы Фосатти, она расследует действия главы президентской охраны Алехандро Астеcиано, который подозревается в участии в преступной группе, создававшей фальшивые свидетельства о рождении, из которых следовало, что родители их обладателей - граждане Уругвая. С помощью этих подложных документов россияне получали уругвайские паспорта и другие уругвайские удостоверения личности. Астесиано якобы с помощью своих контактов в государственных структурах способствовал обработке фальшивых свидетельств о рождении. О том, кто воспользовался его услугами, как долго действовала эта группа не сообщается. По словам прокурора, речь идет о десятках и сотнях людей, получивших уругвайские паспорта.

С комментарием по этому делу выступил президент Уругвая Лакалье Поу, который заявил, что он "крайне удивлен" обвинениями в адрес человека, которого он знает много лет и которому полностью доверяет. Он дал гарантии невмешательства в работу следствия.

По данным местной прессы, глава президентской охраны в прошлом был объектом расследований, связанных с мошенничеством, коррупцией и воровством.