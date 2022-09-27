Почти как в кино. NASA испытала систему планетарной защиты

Число жертв массового убийства в ижевской школе достигло 17 человек, в Удмуртии объявлен трехдневный траур;

Задержанных участников "Маяковских чтений" полицейские подвергли пыткам;

Мобилизованным для участия в войне в Украине новобранцам предлагается за свой счет обеспечивать себя необходимыми вещами;

Агентство НАСА провело первые испытания планетарной защиты от опасных космических объектов;

Каким может быть ответ на возможное применение Россией ядерного оружия против Украины?

Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!