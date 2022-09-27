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В США умер правозащитник Юрий Федоров

Юрий Федоров

27 сентября в Нью-Йорке в возрасте 79 лет после тяжелой болезни умер Юрий Федоров, правозащитник, советский диссидент, в прошлом политический заключенный.

Он был одним из главных участников так называемого "самолетного дела", громкого процесса, который в 1970 году привлек широкое внимание на Западе к борьбе советских евреев за право выезда в Израиль и привел к принятию "поправки Джексона-Вэника", обсусловившей нормальные торговые отношения США с Советским Союзом отменой запретов и ограничений на эмиграцию из СССР. В результате советские власти были вынуждены приоткрыть двери для эмиграции из страны. Юрий Федоров расплатился за свой поступок 15-летним заключением в лагере особого режима.

После освобождения ему предоставили в Соединенных Штатах политическое убежище, где он создал и возглавил Фонд Благодарность, осуществлявший в течение многих лет помощь диссидентам, оказавшимся в России в бедственном положении. Несмотря на тяжелую болезнь, он продолжал возглавлять фонд до конца жизни

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