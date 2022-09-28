"Газовый шантаж достиг кульминации". Блогеры о подрыве газопроводов

Газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2", по которым российский газ должен был поступать в Европу через Балтийское море, выведены из строя - предполагается, что причиной могли стать подводные взрывы, зарегистрированные шведскими сейсмологами. "СП-1" сейчас остановлен, "СП-2" не успел запуститься - работы над ним были закончены незадолго до российского вторжения в Украину.

Кто и зачем мог взорвать газопроводы - вопрос, на который все сейчас отвечают по-разному. Диверсия со стороны России - основная версия, к которой сейчас склоняются в Европе, как мудро предвидел Сергей Марков:

Западная версия теракта на газопроводе Северный поток без сомнения будет "русские сами взорвали свой газопровод". Как они уже 2 месяца повторяют "русские сами обстреливают атомную станцию, где стоят русские военные". И 8 лет они повторяют "русские сами обстреливают все свои города Донбасса "

Эта версия подкрепляется тем, что уже на следующий день Газпром пригрозил прекращением поставок газа по последнему трубопроводу, идущему из России в Европу через Украину.

Игорь Эйдман

Нерон сжёг Рим, а Путин жжёт газ

Вложить миллиарды евро в Северные потоки, а потом их взорвать. Советские, а затем российские правители доили европейскую газовую "корову" десятилетиями, ещё с времен Брежнева. Путин зарезал её в течение нескольких месяцев.

Путин заткнул за пояс всех сумасшедших правителей прошлого. Кажется, даже Нерон, поджёгший Рим, был не столь безумен.

Валерий Соловей

Диверсия на газопроводах - элемент энергетического шантажа Европы. Как casus belli не рассматривается.

До этого поставки по трубопроводу "Северный поток-1" были остановлены на неопределенный срок - как сообщал Газпром, из-за поломки турбины. Взрывы, совершенные неизвестно кем, позволяют Газпрому избежать уплаты неустойки за газ, недопоставленный из-за поломки "СП-1", считают комментаторы.

Андрей Мальгин

Итак, все подводные линии Северного потока взорваны в датских водах некими подводными лодками (2 нитки СП1 и одна СП2). Великодушно оставлена целой одна из двух труб СП2. Ну что, Европа? Придется разрешать СП2! (логика Путина).

Другого объяснения не вижу. Если так, он сумасшедший.

Андрей Курасов

Хорошая рабочая версия!) самая жизненная.

Посылали североморских товарищей взорвать только СП1, мол запускай Европа неработающий и выстраданный СП2! Дело чести жеж!)

Но послали му@аков как всегда каких-нибудь, вот и не то взорвали.

Эксцесс исполнителя!))

Сейчас огребают от начальства

Многие украинские комментаторы тоже уверены, что газопроводы взорвали россияне.

Иван Яковина

Меня удивляет, когда люди такие: "Ого! Похоже, что кто-то действительно подорвал газопроводы под водой".

Хочется воскликнуть: "Да неужели, *****! Вот это сюрприз! И кто бы это мог быть? Хм... Датчане или шведы? Шведы или датчане?"

Проклятая неопределенность!

Сергей Бережной

Я думал, россияне заминировали свои газопроводы, еще когда их строили. Но бить по ним дронами - тоже способ.

Выход из строя "Северных потоков" совпал с запуском газопровода Baltic Pipe, ведущего из Норвегии в Польшу.

Цены на газ в Европе после сообщений о повреждении газопроводов действительно взлетели, но если российское правительство рассчитывает запугать европейцев, этот расчет может не оправдаться, считает журналистка Наталья Геворкян:

Российские власти точно не очень понимают про европейцев

Не знаю, кто и зачем нашкодил с газопроводом, но российские власти точно не очень понимают про европейцев. Температура 19 градусов зимой в домах -это норма. Выдержат и более низкую. Здесь отопление и электричество стоят столько, что экономить его умеют все с детства. Те, кому возможности позволяют не экономить, выдержат любые цены. Те, кому не позволяют -выдержат любую экономию.

Министр экономики Франции тут на днях посоветовал мужчинам отказаться этой зимой от галстуков и перейти на свитера с высоким воротом. Так победим))

Тем временем многие блогеры, главным образом прокремлевские, утверждают, что газопровод подорвали США, которые хотят таким образом вынудить Европу закупать газ на другом берегу Атлантического океана.

Анатолий Несмиян

Энергобезопасность Европы теперь поставлена под вопрос. Сигнал прозвучал не только в адрес Путина (тут всё ясно и конкретно), но и в адрес Европы.

До 35 года, когда европейцы рассчитывают достичь нового баланса, обеспечивающего как устойчивость внешних поставок, так и внутреннюю энергодостаточность, еще далеко. Поэтому деление поставщиков на приемлемых и неприемлемых сильно сужает перспективы для этой работы. Неважно, что прямо сейчас у Европы некоторые разногласия с Россией, в конце концов, любой, кто придет после Путина и будет свободен от его психических проблем, все равно вернется к идее энергетического сотрудничества с Европой.

Неведомые диверсанты могут объявить нежелательными для Европы поставщиками кого-то еще

Однако уничтожение газопроводов — это технологическое препятствие для такой идеи, а также чисто политическое («Взорвали тот, возрвём и этот»). Но и это еще не всё. Теперь Европа стоит перед рисками, что неведомые диверсанты (а точнее, те, кто их послал с сотней килограммов тротила) могут объявить нежелательными для Европы поставщиками кого-то еще. Алжир, Катар, Азербайджан. А почему бы и нет? Правил-то уже нет. Чем отличается танкер серии Q-Max или труба системы Магриб-Европа от обоих Северных потоков?Взрываются они точно так же.

На таких предпосылках строить устойчивый бизнес европейским компаниям становится проблематично. До взрыва они еще могли планировать — переживем зиму, энергоснабжение постепенно начнет приходить в норму, где-то через полгода начнем постепенно вводить в эксплуатацию временно остановленные производственные мощности. Теперь, после явного сигнала, такое планирование дополняется новым фактором риска.

Безвыходных положений нет, а значит — европейские компании будут вынуждены рассматривать вопрос о переводе своих производственных мощностей на территории, которые, с одной стороны, обеспечены своими собственными энергоресурсами, с другой — не имеют очевидных политических рисков. И таких территорий почти нет. Пожалуй, только США отвечают этим критериям, хотя и с рядом оговорок.

Тем не менее, альтернатива все равно хуже, и взрывы просто обязаны подтолкнуть европейские компании начать рассматривать вопрос о выводе своих промышленных и производственных мощностей в США. Да, в Штатах есть свои собственные риски, но оставаться в Европе становится весьма неуютно, а главное — непредсказуемо.

Марат Баширов

Подрыв газопроводов - это совершение терракта в отношении европейцев с четким намерением заставить их покупать только тот газ, который одобрен США. Зря в общем, Шольц поехал по странам Персидского Залива искать СПГ и нефтепродукты для ФРГ, этим только спровоцировал Вашингтон.

Евгений Примаков

Подрыв веток Северного потока 1 и 2. Поразительно: гегемону хочется жрать, даже за счёт каннибализма, даже если придётся зарезать стадо, которое ты «охранял» — в этом и есть настоящая логика пиратской, «рекетирской» по своему происхождению цивилизации.

Поэтому овцы блеют «Спасибо, США!» - когда у них живых ещё вырезают филей. И гегемон будет сыт. Степень послушности фантастическая, невероятная. Оттеняет картинку идея про отказ от права голоса в ЕС и сведением всего к «решению большинства» — об Европу можно вытирать ноги.

Предполагаю, что если такое позволено делать США, то и прочим тоже, не менее.

Не обходится и без сетований на "агрессию США и НАТО" - у российских "государственников" в запасе много интересных вариантов "ответа".

Дмитрий Конаныхин

Подрывом веток газопровода Северный поток 1 и 2 американцы фиксируют Германию и отвечают на референдум в освобождённой части Новороссии.

Игорь Коротченко

Россия имеет право на нанесение ответного удара

Санкцию на проведение тайной операцию по подрыву трубопроводов «Северный поток -1 и -2» могла дать лично премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.

В этом случае действия Великобритании могут быть квалифицированы как международный терроризм, Россия имеет право на нанесение ответного удара.

Мейстер

Подрыв коммерческой инфраструктуры в международных водах – это новая ступень эскалации. Более того, списать этот подрыв на боевых украинских дельфинов не получится. Это явная и прямая агрессия со стороны НАТО. И здесь есть пара новостей. Как водится, плохая и хорошая. Плохая: под угрозой и другие элементы нефтегазовой инфраструктуры РФ за пределами страны: нефте- и газопроводы, газотранспортники, нефтетанкеры и т.д. Чисто практически это значит, что страховые взносы за транспортировку российских энергоресурсов сильно возрастут. Если вообще кто-то возьмется страховать груз, который может стать военной целью. Хорошая новость: вместе с этим неизбежно вырастут и цены на эти самые энергоресурсы.

Ну и еще один вывод из этой ситуации: если какой-нибудь газотранспортник, мирно идущий из Канады в Польшу, завтра столкнется с неизвестным айсбергом, обвинить Россию в этом будет очень сложно. Или, что даже интереснее, танкер с оружием для Украины из США. Не мы первые выложили эту карту на стол.

Есть и более экзотические предположения по поводу того, кому и зачем потребовалось вывести из строя газопровод.

Кирилл Шулика

Блинкен верно сказал, что основным игрокам это невыгодно. То есть ни России, ни Европе не надо, а если этим занялась Украина и об этом узнают, то она явно представляет последствия. Американцы или британцы, конечно, могли так ударить по Германии, но ведь немцы тоже не дураки, а американцам сейчас меньше всего нужен раскол в Европе.

У меня варианта два. Китай, который настаивает публично и громко на мирном урегулировании. И Турция, которая хочет снять сливки с этого мирного урегулирования. Вот так я думаю... К тому же уверен в том, что рано или поздно в опасную игру все равно войдут новые фигуры. Может они уже и вошли.

Без расследования тут не обойтись.

Алексей Федяров

...Без паники. План есть.

1. А.И. Бастрыкин возбуждает уголовное дело, СКР проводит расследование, предъявляет обвинение западным спецслужбам, объявляет их в розыск и направляет дело в Басманный районный суд г.Москвы.

2. Басманный районный суд г.Москвы выносит заочный приговор.

3. Западные спецслужбы на всю жизнь попадают в федеральный розыск.

4. Вуаля.

Инцидент с газопроводом Россия может использовать и для шантажа Украины.

Станислав Белковский

Кремль готовится к заявлению: Украина взорвала газопровод «Северный поток», чтобы исключить возможность блокады транзита РФ-газа через украинскую территорию / газотранспортную систему. Газовый РФ-шантаж достиг точки физико-логической кульминации. Теперь сделка В. В. Путина с Западом "дешёвый газ в обмен на 20% территории Украины и размораживание РФ-активов" становится ещё менее реальной.

Кирилл Шулика

Остался только газопровод из России в Европу через Украину.

Ну что, есть хороший аргумент для переговоров о перемирии на зиму.

Угрозы его блокировки уже звучат.

Андрей Клишас

Давно пора ввести санкции против "Нафтогаза" и перестать финансировать режим в Киеве

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заранее оговаривает возможность, что с газопроводом, идущим по территории Украины, может что-то случиться - по вине "киевских неонацистов".

Сенатор Джабаров

Я согласен с мнением коллеги Клишаса по украинской ветке нашего газопровода в Европу.

Есть ещё одна причина, по которой транзит может быть прерван. Сейчас киевские неонацисты могут сами взорвать участок, проходящий по территории, контролируемой Украиной. С одной целью - обвинить Россию в диверсии и выполнить поручение американцев по полному вытеснению нашей страны с газового рынка Европы

А пока Россия может компенсировать убытки, продавая газ "Талибану", с которым уже заключено соответствующее соглашение.

Анатолий Несмиян

Учитывая, что Талибан по-прежнему числится в России террористической организацией, понятие «страна-спонсор терроризма» заиграло свежими красками.