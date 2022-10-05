Центральное Телеграфное Агентство Северной Кореи 4 октября отчиталось о том, что МИД страны признал законной аннексию Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. В сообщении агентства, правда, эта процедура называлась “референдумом по вхождению в состав России”. На момент написания этого материала, Северная Корея — единственная страна, которая признала путинские псевдореферендумы.

Чтобы придать аннексии вид референдума, Россия позвала иностранцев следить за голосованием на оккупированных территориях. Этих иностранцев организаторы псевдореферендумов называют “международными наблюдателями”, “представителями международных организаций” и “иностранными журналистами”.

На деле большинство из них — деятели мелких проправительственных организаций в так называемых “дружественных странах” и деятели мелких антиправительственных организаций в “недружественных”.

Из Беларуси привезли самого председателя пророссийской партии “Союз”. Сергей Лущ, по его собственным словам, наблюдал за “референдумом” в Запорожской области. Вернее, в той её части, где еще оставались российские войска. Пропагандистам радио “Спутник” (холдинг “Россия Сегодня”) Лущ рассказывал о том, что Киев давит на избирателей, а избиратели хотят воссоединиться с Россией. До “референдумов” Лущ выступал за воссоединение Беларуси и России. Партию “Союз” учредили в 2021 году. На учредительном съезде выступал депутат Российской Госдумы Дмитрий Белик из Севастополя и представители партии “Справедливая Россия — за правду” Виктор Яценко и Александр Казаков. Последний — бывший советник Александра Захарченко (бывшего главы так называемой “ДНР”).

Из Боснии и Герцеговины привезли историка Олега Солдата. Историком он себя называет сам. На сайте Университета Баня-Луки, в котором он работает, его с июля 2022 подписывают доцентом философского факультета. Среди его курсов по философии и истории философии указаны лекции по русской философии и русской философской мысли. Кроме университета Баня-Луки Солдат читает лекции для путинского фонда “Русский мир”.

Из дружественного России Мозамбика приехал председатель “Ассоциации свободных исследований и международного сотрудничества” Хосе Матемулане. Он наблюдал за “референдумами”, находясь в Башкирии. Организация, которую возглавляет Матемулане, существует на деньги российского бизнесмена и основателя ЧВК “Вагнера” Евгения Пригожина, которого называют еще “поваром Путина”. За такую близость к Кремлю и его деньгам в 2021 году “Ассоциация свободных исследований и международного сотрудничества” (или AFRIC) попала под санкции США. Ниже выдержка об AFRIC с сайта Минфина США:

“AFRIC служила подставной компанией для прикрытия деятельности Е.Пригожина в Африке, в том числе спонсируя фальшивые миссии по наблюдению за выборами в Зимбабве, Мадагаскаре, Демократической Республике Конго, Южной Африке и Мозамбике. Несмотря на то, что AFRIC выдает себя за африканскую организацию, она служит для распространения сообщений в выгодном для России ключе, часто связанных с дезинформацией”.

Зимбабве — тоже “дружественная” России страна — отправила координатора партии "Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт". Это правящая партия в Зимбабве. Её с 2017 года возглавляет действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва. До него эту партию 30 лет возглавлял предыдущий президент Зимбабве Роберт Мугабе. Нам эта партия интересна тем, что в 2021 году она подписала соглашение о сотрудничестве с “Единой Россией”.

Точно такой же бэкграунд у “наблюдателя” из ЮАР. Кулекани Мондли Скосана возглавляет Молодежную лигу партии "Африканский национальный конгресс". Эта партия ещё с 2013 года сотрудничает с “Единой Россией”.

Из Венесуэлы приехали “наблюдатели” от некой некоммерческой организации по наблюдению за выборами “Социальный проект”. В Интернете работа этой организации упоминается в контексте “наблюдения” за голосованием на парламентских выборах в аннексированном Крыму (2021) и годом ранее — за поправки в Конституцию РФ.

Из “недружественных” России стран приехали деятели малоизвестных пророссийских движений и прокремлёвские блогеры, которых в государственных российских СМИ пытаются выдать за “иностранных журналистов”.

Самый яркий пример — Томас Рёпер из Германии. У себя на родине журналистом он никогда не работал. Да и вообще журналистикой он никогда не занимался. С 2003 до 2015 года Рёпер жил в России и работал в “АльфаСтраховании”. С 2015 ездит в оккупированные российскими войсками регионы Украины и ведёт свой блог.

Его коллега (в смысле тоже блогер, которого российская пропаганда пытается выдать за журналиста) Ванесса Били приехала на путинские “референдумы” из Великобритании. “Наблюдала” она за ходом голосования так же, как наблюдатель из Мозамбика, - находясь на территории России в Башкирии. В Великобритании Ванесса Били известна работой редактором сайта www.21stcenturywire.com, где публикуют статьи о геополитике (обязательно в антиамериканском ключе) и теории заговоров (в частности, о происхождении коронавируса и вообще его существовании). Да и, по правде говоря, “известна” Ванесса Били в Великобритании только по версии описания её колонки на сайте Russia Today.

Из тех, кто активно комментировал российским государственным СМИ голосование на оккупированных территориях, были гости от “Общества друзей ДНР и ЛНР” из Чехии и от Коммунистической партии Чехии, которая выступает против отказа от российского газа.

Всего ЦИК России аккредитовал на незаконные “референдумы” по аннексии украинских регионов 166 иностранцев. Их “экспертные” комментарии все как на подбор: о том, что они увидели голосование без нарушений и что жители оккупированных территорий сами хотят в Россию. Вот только такой взгляд на действия России в Украине у этих “экспертов” был ещё задолго до поездки на псевдореферендумы.