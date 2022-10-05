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На Камчатке умер последний в России носитель алеутского языка

Вера Тимошенко и Геннадий Яковлев

На Камчатке скончался последний носитель алеутского языка Геннадий Яковлев, сообщает "Кам-24" со ссылкой на председателя думы Алеутского округа Галину Королеву.

По её словам, Яковлеву было 86 лет, он жил в селе Никольское на острове Беринга в архипелаге Командорские острова. Российскими диалектами алеутского языка в последние годы владели только два человека. Вера Тимошенко, которая владела беринговским диалектом, скончалась в 2021 году в возрасте 93 года.

Геннадий Яковлев знал медновский диалект алеутского языка. Яковлев провел детство на острове Медном, а впоследствии окончил семилетнюю школу и стал радистом. Он играл на баяне, гитаре, балалайке, контрабасе в ансамбле "Командорские шутники", а также руководил ансамблем "Унанган", сообщает Сибирь.Реалии.

Острова Командорского архипелага – единственное место в России, где компактно проживают алеуты. Они составляют около половины населения Никольского. Всего в России живет около 500 алеутов, также эта народность живет на севере США.

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