"Истерическая подлость". Соцсети об ударах по украинским городам

Российская армия начала неделю с массивных обстрелов украинских городов, целя по мостам и электростанциям, а попадая куда придётся. Эти обстрелы стали самыми жестокими ударами по гражданскому населению и инфраструктуре за все семь с лишним месяцев войны.

Константин Сонин:

По приказу Путина и его хунты российские военные нанесли ракетные удары по жилым домам и детским площадкам Киева и других украинских городов. Это очередное военное преступление и я очень надеюсь, что Путин и его "соратники" закончат свою жизнь по приговору суда. Неважно - как в Нюрнберге или Хуссейн или Берия. И за целенаправленное убийство мирных украинцев и за несмываемый позор нашей страны.

Егор Мостовщиков:

Столько злости, ненависти и презрения, как правительство и президент российской федерации, у меня ничего не вызывает. Кадры из Киева, из самых родных мест, тошнотворны. Ненавижу

Иван Бабицкий:

Путин теперь бомбит Киев и другие украинские города, как немцы обстреливали Париж из «Большой Берты» - такая совершенно бесполезная истерическая подлость.

Карина Кокрелл-Фере:

Это единственное, что может эта армия- воевать с мирным населением, когда против армии ничего поделать не может.

Когда против армии УЖЕ ничего поделать не может.

Татьяна Эйдельман:

Открываю новости и читаю про ракеты, обрушивающиеся на Киев, Днепр, Харьков. Смотрю на фотографии детей в метро, думаю о своих друзьях в разных частях Украины, о своей выпускнице, уехавшей из Житомира с детьми в Германию, а потом вернувшейся домой. Что с ними сейчас? А что делают люди в тех городах, где нет метро?

Представляю себе, как где-то у пультов управления ракетчики нажимают кнопки и какой-нибудь майор наверняка говорит: «Вот вам ответочка за наш мост». А где-то в закрытых КБ сидят люди, сконструировавшие эти проклятые ракеты и пусковые установки и с интересом следят за тем, как работают их произведения. А может, не с интересом, а с ужасом? Впрочем, если ты уже работаешь на войну, то, наверное, должен испытывать профессиональный интерес к происходящему? Или ты объяснял себе, что обеспечиваешь безопасность своей страны?

Павел Каныгин:

Неприятная, всячески отторгаемая российским обывателем правда, находящегося на стадии торга, заключается в том, что Путин стрелял по мирным городам, где живут хоть и испытывающие к нему неприязнь, но все же гражданские люди. Такие же как и сам этот россиянин/россиянка.

Правда, что в картине мира Путина любые несогласные с ним люди являются легитимной целью - ужасна. И потому принять ее практически невозможно. И потому обыватель ищет на фотографиях с разбомбленными городами объекты военной инфраструктуры и солдат НАТО, чтобы придать катастрофе некое рациональное объяснение.

Неприятный аспект этой правды заключается в том, что Путин точно так же стрелял бы и по российским городам, неважно как к нему бы там ни относились. Он делал это уже в Чечне. Стало быть, люди, угрожающие личной власти, где бы они ни находились, какой бы паспорт ни имели - легитимная цель для Владимира Путина.

Даже так: люди как средство решения вопросов связанных с удержанием личной власти - легитимный расходный инструмент для Владимира Путина.

И если против него сейчас в открытую встанет Хабаровск или Воронеж, спецоперация придёт и туда. А даже если и не встанут, а понадобятся для дела, как Рязань или Волгодонск, то пойдут в расход совершанно обычным образом.

Будет уже не до поиска «рациональных мотивов».

Николай Полозов:

Попрекая Запад бомбардировкой Дрездена в годы Второй мировой войны, Путин с удовольствием бомбит своими ракетами Киев и другие мирные украинские города.

Медведев, брызжа слюной, яростно пишет про удары по центрам принятий решений.

А в это время ракеты бьют по жилым домам, паркам, детским площадкам, убивая людей.

Они терпят поражение от ВСУ, но в своем телевизоре уверенно побеждают НАТО. При этом активно сгоняют на мобилизацию сотни тысяч граждан.

В российском законе терроризм определяется — как идеология насилия и практика воздействия на общественное сознание, на принятие решений органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанная с силовым воздействием, устрашением мирного населения и/или иными формами противоправных насильственных действий.

«…да вы убили, Родион Романыч! Вы и убили-с…»

Преступление и наказание.

Неотвратимо.

Михаил Эпштейн:

Среди последствий ракетных ударов по Украине поражает своим глубочайшим символизмом разрушенная кафедра русской филологии Киевского университета (недавно переименованная в кафедру восточнославянской филологии и информационно-прикладных исследований). Удары наносятся по русскому языку и литературе, по русской истории и культуре, по образу России во всем мире, — по всему доброму и творческому, что было в прошлом этой страны и что она уничтожает теперь в припадке самоистребления. Уничтожает свою духовную родину, Киевскую Русь, родину своего языка и веры... Это не просто ошибка или преступление — это самоубийство, пожалуй, самое грандиозное самоубийство в истории человечества. Если убийцам еще доступно покаяние и за них можно молиться, то самоубийца лишается церковного погребения и поминовения. А что ожидает страну-самоубийцу, трудно даже представить...

Александр Подрабинек:

Сколько еще мирных жителей должны погибнуть в украинских городах, чтобы Запад наконец осознал, что только быстрая и мощная военная поддержка Украины остановит угрожающее всей Европе агрессивное варварство?

Станислав Рудковский:

Путин будет идти на эскалацию в любом случае. Поэтому, чем раньше, тем лучше принять меры, в качестве возможных шагов со стороны Европы в отношении России и ее граждан, находящихся на европейской территории, мне кажется, были бы адекватными следующие.

1. Признать Россию государством-террористом, разорвать с ней любые дипломатические и экономические отношения.

2. Инициировать процедуру исключения России из Совета безопасности ООН.

3. Предоставить всем гражданам России внутри Евросоюза, которые решительно не поддерживают политические и военные решения российского руководства, временный документ, удостоверяющий личность, взамен кровавого российского паспорта.

Ирина Якутенко:

Сколько людей бежало на запад Украины от обстрелов и смертей, но они снова их нагнали. Не будет мира и нормальной жизни, пока рядом чудовище. И благодаря невиданным раньше масштабам распространения информации и пропаганды чудовищами стало невероятное количество когда-то людей. И я не знаю, возможно ли обратное превращение.

Чудовищность поведения российской власти и пропаганды в эти дни можно оценить по их же комментариям (поверьте, мы приводим вам ещё не худшие).

Вячеслав Володин:

Чаша терпения переполнилась.

Киевский режим стал террористическим. Регулярные обстрелы критической инфраструктуры атомных электростанций — Запорожской и Курской, убийства общественных деятелей на территории Украины и России, диверсия на Крымском мосту.

Действия Зеленского привели к страданиям украинского народа, который фактически находится в заложниках его нацистской политики.

Президент Украины, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с Усамой бен Ладеном и другими международными террористами.

Политики западных стран, поддерживающие режим Зеленского, спонсируют терроризм.

В этой связи хочется напомнить правило, известное во всем мире: с террористами не договариваются.

Борис Рожин:

Генерал Суровикин во всех смыслах удачно вышел на работу. Ответка за Крымский мост получилась достойной.

После дня работы, был сразу объявлен в розыск на Украине.

Маргарита Симоньян:

Семь раз отмерь - один отрежь, поспешишь - людей насмешишь, русский медленно запрягает да быстро едет - и другие русские пословицы, объясняющие сегодняшнее утро.

Дмитрий Артис:

Никакого злорадства. Просто посмотрите на сегодняшние фотографии погруженной во мрак Окраины, а потом переведите взгляд на фотографии Крымского моста, который весело искрится разноцветными огоньками, будто новогодняя елочка.

Дмитрий Петровский:

Денацификация - out.

Деиндустриализация - in.

Андрей Медведев:

Сегодня мы сделали очень логичный ход. Которого давно требовало не только общество. Военная остановка требовала иного подхода к боевым действиям. И вот оно произошло. Но много ли это меняет?

Если удары по критической инфраструктуре станут регулярными, если удары по железным дорогам, мостам,ТЭЦ станут частью нашей тактики, то да, меняет, Но пока, судя по заявлениям, окончательно решение погрузить Украину в Средневековье не принято. Не знаю. Может и верно. Может начать делать это стоит ближе к зиме.

Одумается ли официальный Киев после наших ударов? Испугается? Ну конечно же нет! У них просто нет выхода никакого, кроме как обострять, нагнетать, и вести войну до последнего украинцы. Потому не стоит расслабляться ни разу, а наоборот, стоит ждать новые гадости со стороны Киева.

Сергей Марков:

Мы скорбим, видя дым пожаров над Киевом. Нам горько видеть ракетные удары по одному из красивейших городов мира, нашему Киеву.

Вся ответственность за удары по Киеву лежит на оккупантах и их коллаборантах. То есть на Байдене и Зеленском лично. И на их администрациях. Ответственность лежит и на тех киевлянах, которые 8 лет поддерживали удары по Донецку. Сейчас эти удары вернулись к ним.

Киевляне, очистите Киев от фашистов, бандеровцев и американцев. И тогда мир вернётся в Киев. Киевляне, покайтесь за соучастие в военных преступлениях против жителей Донбасса. И тогда расцветет Киев, наш с вами общий древний русский город.. Бывшая столица нашей Руси. Пусть разум и мораль вернут Киев опять к миру.

Сталина Гуревич:

Не может Россия и дальше молчать на ежедневные обстрелы Донецка и его пригородов, на диверсии вдоль границ, на гибель людей, причем не только от случайных снарядов, но и от прямых пыток и убийств поклонниками Бандеры и Шухевича.

Так помогите сами прекратить все это.

Потому что теперь Россия будет отвечать, что, к сожалению, неизбежно приведёт к случайной гибели мирного населения. Это неизбежно при военных действиях. Очень страшно, но неизбежно.

Россия не взяла Киев за 8 месяцев СВО не потому что не может, а потому что до последнего надеялась на решение конфликта в плоскости адеквата.

Но ежедневные похороны людей в Донецке не оставляют надежды на адекват. А красные линии невозможно отодвигать бесконечно.

Помогите нам. Нет не победить Украину. А закончить тот ужас, который начался в 14 году на майдане. Чтобы дети Донбасса не боялись больше грома, чтобы в Киеве метро использовали только как метро, чтобы родные из городов на разных территориях могли обнять друг друга. Чтобы заказчики убийств Олеся Бузины и Павла Шеремета понесли заслуженного наказание. Чтобы пепел Дома Профсоюзов больше не стучал в наших сердцах.

Егор Холмогоров:

Еще раз повторюсь: никакие предупредительные выстрелы не нужны. Нужно максимальное невосстановимое сокрушение до того момента как НАТО насытит Украину ПВО до степени, что они будут сбивать не половину ракет, а процентов 80.

Если это время мы будем "предупреждать" и стоять в надменной позе, то потом нам грозит униженное чувство бессилия.

Потеря времени за эти месяцы довела нас до потери козырей и поставила на грань военной катастрофы, а русским людям в Купянске, Изюме, Балаклее стоила жизни.

Больше потери времени мы себе позволить не можем.

чувство рвоты

Аббас Галлямов:

Кремлевская пропаганда изо всех сил старается изобразить сегодняшние обстрелы украинских городов, как ОТВЕТ России на агрессивные действия Украины. То есть, Кремль хочет, чтобы картинка выглядела следующим образом: жила-была мирная Россия, никого не трогала, а тут вдруг проклятые украинцы взорвали Керченский мост.

Я в своё время пересмотрел множество выпусков Die Deutsche Wochenschau. Так вот, там это постоянно повторявшийся сюжет. Показывают, например, как бравые немецкие лётчики играют в футбол на отдыхе где-нибудь в Крыму, и тут вдруг налетает советская авиация и начинает их обстреливать. Те бросают мяч, прыгают в свои самолеты, взлетают, завязывают воздушный бой, из которого, естественно, выходят победителями. И вот пафос диктора, описывающего все эти события, именно такой: мол, коварные и трусливые русские пытались расстрелять мирно отдыхающих немецких мальчиков, но получили по заслугам. Вопросом о том, что эти немецкие мальчики делают в Крыму, диктор, естественно, не задаётся.

Короче, я это к тому, что сегодняшний пропагандистский выхлоп Кремля скроен полностью по нацистским лекалам.

Андрей Черепанов:

Эй, идиоты-россияне, выпрыгивающие сегодня из своих подштанников от радости обстрела террористами украинской инфраструктуры!

Вынужден огорчить вас неприятными известиями:

1. У российской армии остаётся критически мало ракет, и потеря каждой из них на обстрел гражданских объектов серьёзно истощает боевой потенциал России с соответствующим приближением украинской победы над оккупантами.

2. Разрушенная инфраструктура будет быстро восстановлена украинскими специалистами, и они при этом приобретут и усовершенствуют свой навык восстановительных работ. Хорошо, что обстрел произошёл не в зимние холода, а ещё в тёплый период года. А вот к зиме здесь наверняка появится надёжная защита в виде систем ПВО.

3. Цивилизованные страны возмущены очередными террористическими актами путинских фашистов против гражданского населения и именно поэтому будут поставлять Украине вооружения больше и большей дальности действия. Что, разумеется, приведёт к ускоренной утилизации живой силы и техники агрессора, включая то, что находится далеко за пределами международно-признанных границ Украины. Вы это сами и накликали.

4. Ждите новых разрушительных для российской экономики санкций и, вероятно, давно заслуженного исключения России из Совбеза ООН, а то и не менее заслуженного признания её страной-спонсором терроризма.

5. За каждый разрушенный объект на территории Украины вам и вашим потомкам придётся платить в полном объёме компенсацию. Скоро у вас не останется денег даже на подштанники.

Николай Митрохин:

Массированная ракетная атака по Украине этим утром, помимо эмоций, показала следующие вещи:

1. Путин утратил все аргументы в пользу "быть вместе" или про "освободить". Осталась только месть "вбомбить в каменный век". Ничего "братского" не осталось от слова "совсем".

2. ВСУ удалось построить серьезную противоракетную оборону. Половина ракет была перехвачена - это очень хороший процент.

3. Построенную при СССР энергетическую систему не так то легко уничтожить. Она была рассчитана на ядерную войну, и при имеющейся ПРО выдерживает уже как минимум третью волну массированных ракетных ударов или уже 7 месяцев напряженной полноценной войны. Полностью сломать систему удалось только в Харькове, который почти на передовой и постоянно под огнем, в том числе по объектам энергетики.

4. Из слов Путина в обоснование удара следует, что это "одноразовая" акция мести, то есть на регулярные подобные обстрелы ракет у него нет. "Вбомбить" не получится технологически, особенно если учесть, что половину ракет ВСУ сбивает.

5. По результатам обстрелов также стала очевидна недостаточная точность ракет, по Киеву, в частности, много попаданий впустую по центральным бульварам или "мимо моста". Впрочем, нельзя исключать, что ракетами били по подземным укрытиям советского времени, но тогда у них явно недостаточно мощности.

6. На положение на фронте сегодняшний удар пока не скажется никак, кроме прибавления мотивации для бойцов ВСУ и сотрудников украинских спецслужб. А именно они сейчас "творят историю". А вот подрыв Крымского моста, может сказаться прямым образом -там осталась одна полоса, и если что с ней случится, то российские воинские колонны будут замедленны.

7. Впрочем, один отложенный эффект будет - после такого грубого и масштабного акта государственного террора как сегодняшний обстрел, Украина имеет хорошие шансы получить более мощные ракетные комплексы от НАТО, вместе с разрешением их шире использовать, собственно, по российской территории. Сегодня уже были сообщения об ответных ударах по российской военной инфраструктуре в приграничных областях, однако, новое оборудование позволит бить и дальше и по более широкому списку целей.

Глеб Павловский:

#эскалация эскалации рознь. Во всякой эскалации есть компонент сдерживающего устрашения. Преувеличенный расчет именно на устрашение заложен в начальный план СВО 24.02. - и не сработал. Как можно расчитывать что он сработает через 7 месяцев ожесточенной войны? Обстрел Украины содержит единственный компонент эскалации - око за око. Но злить воюющее население с военной точки зрения бесполезно, как бомбить киевские пешеходные мостки имени Кличко. Ответ на акцию устрашения скорей всего будет военным - и эскалация продолжится в невыгодном для российской стороны варианте