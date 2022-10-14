"Гимн зомби". Рунет слушает песню Вики Цыгановой о вагнеровцах

Певица Вика Цыганова выпустила клип на новую песню, посвящённую ни много ни мало ЧВК "Вагнер".

Алексей Козлов:

Вика Цыганова выпустила песню (если это можно так назвать) про ЧВК Вагнер. Живите теперь с этим.

Хотя широкой аудитории Цыганова наиболее известна благодаря песням вроде "Русская водка, чёрный хлеб, селёдка", она давняя сторонница Антимайдана, "русского мира" и всего в этом же духе. Например, ещё в 2014 году она выпустила такой вот клип о том, что от "От Камчатки до Одессы у Москвы есть интересы".

Впрочем, в той песне была какая-то кухонная задушевность, а вот песня про вагнеровцев сделана в торжественно-гротескной стилистике. Кусок текста для ознакомления:

Оркестранты войны без ума влюблены

В оратории канонады.

В это золото дней и разрывы ночей

И в антракты больничной палаты.

Оркестранты войны для огня рождены

Для сражений без всякий идиллий,

Где под крики Химер дирижёр Люцифер

Управляет полётом Валькирий.

Захар Прилепин:

Вика молодец.

Впрочем, с Прилепиным мало кто согласен.

Николай Митрохин:

Вика таки знает за братву.

Владимир Алексейцев:

А вот и ода военным преступникам от больной на всю башку Вики Цыгановой

Борис Куприянов:

Вика Цыганова, помните такая была исполнителей полублатных песен в 90-е. Что-то среднее между группой "Воровайки" и "я сяду в кабриолет", написала песню про ЧВК Вагнер. Конечно по зову сердца, да и пенсия в России не большая. Все чин по чину, видеоряд, "патриотизм", полет вертолетов обязательно (мы же культурные люди, цитаты считываем). Но в припеве мастерство все же взяло свое: "Эй давай Вагнер играй! музыкантов своих собирай...". Вот эта кабачная традиция не отпускает мастерицу. Не хватает только после "играй" щелчка пальцами: "ну чего лабух, давай играй!"

Екатерина Кейпп:

Если не закусывать, то можно допиться и допеться.

Помнится ее, викицыгановское: " Русская водка что ты натворила,

Русская водка ты меня сгубила". Долго хитовала песня.

И вот приехали: "Дирижёр Люцифер, управляй полетом валькирий"- поет Вика. Ну попутала с перепою Вагнера с вагнером, чего не бывает.

Вячеслав Марченко:

Посмотрел я и послушал набирающий популярность клип Вики Цыгановой «Вагнер». — Яркий пример того, как антихриста можно принять за Христа – того, кто не просто вместо, но и против Христа (надо сказать, что внешняя атрибутика местами очень похожа, но вот только дух погибельный). Самозваный президент назвался православным – и вот уже забыт Царь Христов. И воинство уже не Христово, а откровенно антихристово, о чем открыто проговаривается в одном из катренов:

«Оркестранты войны для огня рождены,

Для сражений без всякий идиллий:

Где под крики химер дирижер Люцифер

Управляет полетом валькирий».

Наемники частной военной компании «Вагнер» трактуются в клипе как сотрудники «русской» чрезвычайной военной комиссии. – Так и представляются озадаченные глаза основателя чрезвычайки кровавого русоненавистника и христоборца Дзержинского, ЧК которого залило Россию кровью, замучило, изнасиловало, убило миллионы православных русских людей.

Бедная Вика!

Денис Юдин:

Ого, какой некромантский гимн. Уже зомби прямым текстом призывают )))

Кирилл Медведев:

Вообще, этот кровавый ритуал - один из ключевых в творящейся в России адской мистерии, начиная с февральского заседания Совбеза. "Где под крики Химер дирижёр Люцифер Управляет полётом Валькирий, Поднимай лёгким взмахом смычка, Наша русская ЧВК", как поет в новой песне Вика Цыганова.

Поэтому принципиальный вопрос для нашей культуры - не про памятник в Киеве, а про то, чтобы в итоге как-то всесторонне осмыслить появление православно-консервативных бесов новой формации.