У посольства Франции в Баку прошла акция азербайджанских женщин

Несколько десятков азербайджанских женщин и подростков вышли к посольству Франции в Баку на акцию протеста. Поводом для неё стало возможное обсуждение во французском парламенте санкций против Азербайджана.

Часть французских депутатов и политиков утверждают, что азербайджанская армия совершила военные преступления в отношении армянского населения в самопровозглашённом Нагорном Карабахе во время вооружённого конфликта 2020 года.

Депутаты и политики также хотят инициировать расследование в Международном уголовном суде против Баку по обвинению в совершении "массовых преступлений и военных преступлений", призвать Евросоюз к эмбарго на импорт газа и нефти из Азербайджана, потребовать вывода с территории Карабаха азербайджанской армии и начать поставки оружия армии Армении. Соответствующая резолюция опубликована на сайте Сената.

Во время акции протеста женщины держали фотографии детей, погибших во время обстрела города Гянджа в 2020 году на фоне обострения карабахского конфликта. Во время атаки погибли несколько сотен мирных жителей, включая 12 детей. Баку обвинил в обстреле Ереван. Армянская сторона обвинения отвергла.

По словам собравшихся женщин, на акцию к посольству они вышли спонтанно - в знак поддержки опубликованной в середине прошлой недели петиции с обращением к Сенату Франции. Инициатор петиции, размещенной на крупнейшем французском сайте голосований, уроженка Гянджи Кюбра Алекперова, обратилась к Сенату и народу Франции с призывом обратить внимание на жертвы среди мирного азербайджанского населения, проживавшего вдали от зоны конфликта.

По словам активистов и авторов петиции, Франция должна избавиться от одностороннего восприятия армяно-азербайджанского конфликта и занять более сбалансированную позицию. В документе также содержится призыв дать шанс переговорному процессу и не накалять ситуацию обвинениями и санкциями против Азербайджана.