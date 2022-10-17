В Ейске Краснодарского края во двор жилого дома упал самолёт

В Городе Ейск Краснодарского края вечером в понедельник разбился военный самолёт. Он упал в непосредственной близости от жилого дома. Возник сильный пожар. Пилотам удалось катапультироваться. На месте происшествия работают спасатели. Данных о пострадавших пока нет.

Министерство обороны России подтвердило факт крушения. В его заявлении говорится, что самолёт Су-34 упал во время тренировочного полёта. По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлёте.

Единая диспетчерская служба Ейска также подтвердила падение самолёта и последовавший пожар в доме на ул. Коммунистическая. По сообщениям очевидцев, огнём охвачены девять этажей жилого здания. Площадь пожара составляет не менее 2 тыс. кв. м. На месте работает пожарная охрана; как сообщается, бригады скорой пока не могут подъехать к месту происшествия из-за сильного задымления.

Местные жители в соцсетях упоминают, что после падения самолёта и возгорания были слышны звуки взрывов. Они предполагают, что это взрявался боекоплект самолёта.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выехал в Ейск.

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