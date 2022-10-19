В США суд оправдал Игоря Данченко, одного из источников "досье Стила"

Во вторник независимый аналитик российский гражданин Игорь Данченко, обвинявшийся в даче ложных показаний сотрудникам ФБР в ходе расследования возможных связей избирательного штаба Трампа с российскими представителями, был оправдан судом присяжных.
Обвинения были предъявлены Данченко специальным прокурим Джоном Дарэмом, который в течение нескольких лет ведет следствие с целью установить было ли обосновано решение ФБР начать это расследование. Игорь Данченко, работавший много лет в Вашингтоне, был одним из основных источников информации в так называемом "досье Стила", собранном бывшим сотрудником британской разведки Кристофером Стилом, в котором приводились позднее неподтвердившиеся данные о контактах Трампа с россиянами. Это "досье" было одним из поводов для начала расследования ФБР. Прокурор Дарэм обвинил Игоря Данченко в том, что он не сообщил сотрудникам ФБР о том, что часть своих данных, использованных в "досье", он получил от функционера Демократической партии, близкого чете Клинтонов, что он лгал, говоря, что сведения о "сотрудничестве" Дональда Трампа с режимом Владимира Путина он получил от бывшего главы Российско-американской торговой палаты.
Защита Данченко утверждала, что он никогда не настаивал на подлинности информации, переданной им Стилу, подчеркивая, что многое из этого является слухами и предположениям, и он не лгал агентам ФБР. Мало того, сотрудники ФБР, выступившие на процессе в качестве свидетелей, заявили, что на протяжении нескольких лет Данченко являлся платным информатором ФБР и переданные им ранее сведения заслуживали доверия и позволили вскрыть операции влияния Кремля в Соединенных Штатах. Присяжные решили, что прокуроры не смогли доказать обоснованность обвинений в адрес Данченко.
Этот процесс был вторым, на которых суды отвергли обвинения, предъявленные по результатам расследования независимого прокурора Джона Дарэма. Успехом для обвинения закончилось лишь одно дело, в рамках которого бывший юрисконсульт ФБР признал, что сфальсифицировал документ, на основании которого был выдан ордер на прослушивание телефонных разговоров одного из сотрудников избирательного штаба Трампа.
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