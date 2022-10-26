Президент Израиля обсудил с Байденом поставки России иранских дронов

Президент Израиля Ицхак Герцог в ходе беседы с президентом США Джо Байденом в среду в Белом доме в Вашингтоне обсудил тему применения Россией в войне с Украиной ударных беспилотников иранского производства.
По словам Герцога, Иран поставляет Москве вооружения, которые "несут смерть невинным гражданам Украины". Днём ранее, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне, президент Израиля продемонстрировал фотоснимки, которые, как он утверждает, служат подтверждением того, что дроны, которые использует Россия для ударов по городам Украины, действительно произведены в Иране.
Иран и Россия это отрицают. Украина и страны Запада утверждают, что беспилотники "Герань-2", которые используют российская армия, в действительности являются закупленными у Ирана беспилотниками "Шахед-136".
Тема Ирана, находящегося во враждебных отношениях с Израилем, вообще была одной из главной на встрече Герцога и Байдена. Помимо беспилотников, обсуждались иранская ядерная программа, а также подавление властями Ирана протестов в стране. Протесты продолжаются уже более месяца - после гибели 22-летней активистки Махсы Амини, арестованной полицией нравов за "неправильное" ношение хиджаба. Участники акций протеста обвиняют полицию в её убийстве. При разгоне протестов, в том числе с использованием огнестрельного оружия, были убиты более 200 человек.
Израиль осуждает российскую агрессию против Украины, поставляет этой стране различное оборудование, но отказывается поставлять вооружение, объясняя это соображениями безопасности.
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