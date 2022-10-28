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КАМАЗ в Архангельской области наехал на колонну срочников

В Архангельской области на полигоне неподалёку от города Мирный служащий по контракту наехал на грузовом автомобиле на колонну военнослужащих-срочников, два человека погибли, 11 пострадали. Об этом без ссылки на источник сообщил телеграм-канал "База". Архангельское издание 29.ru со ссылкой на неназванные источники также опубликовало эту информацию.

Официального подтверждения этого нет, однако 29.ru удалось получить косвенные данные о том, что происшествие имело место. В частности, в Мирненском гарнизонном военном суде изданию сообщили, что идёт следствие по делу о ДТП.

Как утверждается, 27 октября военный КАМАЗ под управлением 22-летнего контрактника наехал на колонну из 20 солдат, проходящих срочную службу. Один человек погиб на месте, второй скончался в больнице. Еще 11 человек доставили в больницу Минобороны с травмами. "База" пишет, что расследованием происшествия занимается военное следственное управление. Идёт ли речь о несчастном случае или умышленном наезде – неясно.

В военном следственном отделе Следственного комитета по Плесецкому гарнизону Север.Реалии сообщили, что не могут прокомментировать эти данные, так как "никого из уполномоченных нет на месте". Пресс-служба Главного военного следственного управления России не ответила на звонки, а в администрации города Мирный Север.Реалии сообщили, что не обладают информацией о происшествии. Изданию 29.ru там сказали, что оно произошло не в городе, а на полигоне.

  • На территории войсковой части в Белгороде 15 октября во время тренировочных стрельб, двое уроженцев Таджикистана, мобилизованных в качестве добровольцев, навели автоматы на своих сослуживцев и открыли огонь. По официальным данным, 11 человек погибли и 15 были ранены, однако неофициальные источники утверждают, что погибших было вдвое больше.

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