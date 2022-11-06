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Шольц призвал Россию "чётко заявить", что она не использует ядерное оружие

Владимир Путин во время стратегических ядерных учений

Канцлер Германии Олаф Шольц потребовал от России исключить применение ядерного оружия в войне против Украины. Об этом он заявил 5 ноября в Берлине на съезде Социал-демократической партии Германии, сообщает DW.

По словам канцлера, "Россия была и остается великой военной державой", и именно поэтому "очень и очень важно" сказать ей: "Непозволительно и недопустимо использовать в этом конфликте ядерное оружие. Мы призываем Россию чётко заявить, что она этого делать не будет. Это та линия, которую нельзя переступать".

По словам Шольца, он считает успехом своего недавнего визита в Китай тот факт, что Германии и китайскому руководству удалось, как он утверждает, выработать единую позицию о неприемлемости применения Россией ядерного оружия против Украины. "Только ради этого стоило совершить этот визит", - отметил канцлер.

На пресс-конференции с Шольцем в Пекине глава правительства КНР Ли Кэцян заявил о войне в Украине: "Мы не можем позволить себе дальнейшей эскалации", а председатель КНР Си Цзиньпин отметил: "Ядерного кризиса в Евразии нужно избежать... применение или угроза применения ядерного оружия должны быть отвергнуты". Прямо к России свой призыв он, однако, не обращал.

С начала российского вторжения в Украину на Западе звучат опасения относительно возможного применения ядерного оружия Россией. Они усилились в последние недели в связи с неудачами российских войск на фронте и высказываниями ряда российских руководителей и других публичных персон. На днях МИД России выступил с официальным заявлением, в котором, с одной стороны, заявил о том, что Москва "строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны", с другой, вновь сослался на положения российской доктрины, согласно которой Россия может ответить ядерным ударом на "агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства". При этом не вполне ясно, что российские власти могут считать агрессией, при которой под угрозу поставлено само существование государства. В частности, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказывал мнение, что такой "агрессией" в Москве могут считать возвращение Украиной под свой контроль аннексированных Россией территорий.

Британская газета Daily Mail в воскресенье со ссылкой на дипломатические источники пишет, что в одном из телефонных разговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном российский президент Владимир Путин заговорил об американских ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки во время Второй мировой войны. По утверждениям издания, Путин высказал мнение, что для достижения победы "не обязательно атаковать крупные города" с использованием ядерного оружия. По словам источника, Макрон был обеспокоен этими словами, поскольку их можно интерпретировать как указание на возможность использования в Украине тактического ядерного оружия не против Киева, но против каких-либо других целей.

Каких-либо официальных подтверждений того, что этот разговор имел место, нет. Путин и Макрон последний раз, по официальным данным, говорили по телефону 11 сентября.

В одном из недавних выступлений Путин упоминал о бомбардировках японских Хиросимы и Нагасаки, сказав, что американцы создали "прецедент" использования ядерного оружия. При этом бомбардировка Нагасаки 9 августа 1945 года остаётся последним случаем применения этого оружия в вооружённых конфликтах.

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