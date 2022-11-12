Госсекретарь США и глава МИД Украины встретились в Пномпене

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился 12 ноября в Пномпене с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Встреча прошла на полях саммита стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Госсекретарь обсудил с украинским коллегой приверженность Соединённых Штатов оказанию помощи Киеву на фоне продолжающихся атак России на объекты гражданской инфраструктуры Украины - в том числе представления гуманитарной помощи и оказания поддержки в подготовке к зиме.

Собеседники подтвердили важность продления зерновой сделки до истечения срока её действия 19 ноября.

Блинкен и Кулеба также обсудили ход боевых действий на территории Украины. Госсекретарь повторил, что сроки, содержание и формат любых переговоров с противником - остаются полностью прерогативой Украины.

Кулеба в свою очередь рассказал Блинкену об освобождении Херсона и поблагодарил США за поддержку. Глава украинского МИД выразил надежду, что Вашингтон и далее будет поставлять Киеву передовую военную технику.

На фоне стратегических успехов вооружённых сил Украины последние недели политические деятели разных стран стали чаще говорить о возможности переговоров.

11 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не закрывал дверь для переговоров с Россией, но по-прежнему считает бесперспективными переговоры с действующим российским руководством.

Президент России Владимир Путин говорил, что мирные переговоры с Украиной могут начаться по "сигналу" из Вашингтона.