"Может вы мне объясните, зачем нужна эта война?" Морпехи в аду

Информационный дайджест "Время Свободы", 14 ноября 2022 года
Потери российских морпехов под Угледаром;
Как долго Путин планирует продолжать войну, и превратится ли она в третью мировую;
Несет ли сейчас Черноморский флот России военную угрозу для Украины;
Десятилетнюю девочку и ее маму забрали в полицию из-за пропуска "Разговоров о важном" и аватарки в мессенджере;
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