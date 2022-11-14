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Время Свободы

"Может вы мне объясните, зачем нужна эта война?" Морпехи в аду

Мобилизованные во время боевой подготовки

Информационный дайджест "Время Свободы", 14 ноября 2022 года

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Время свободы - Дальневосточные морпехи - 14.11.2022
by Радио Свобода

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Потери российских морпехов под Угледаром;

Как долго Путин планирует продолжать войну, и превратится ли она в третью мировую;

Несет ли сейчас Черноморский флот России военную угрозу для Украины;

Десятилетнюю девочку и ее маму забрали в полицию из-за пропуска "Разговоров о важном" и аватарки в мессенджере;

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