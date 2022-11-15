Директор ЦРУ предостерег Россию от использования ядерного оружия

В понедельник во время встречи с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным директор ЦРУ Уильям Бернс предостерег Россию от использования ядерного оружия, сообщили американские официальные лица.

Встреча, о которой предварительно не сообщалась, прошла в Анкаре. Директор ЦРУ предупредил российскую сторону о последствиях применения ядерного оружия и опасности для стратегической стабильности в результате таких действий, говорится в заявлении представителя Совета по национальной безопасности при президенте США. На встрече также обсуждалась судьба находящихся в российских тюрьмах американских граждан, в том числе Бритни Грайнер и Пола Уилана.

Это была первая с начала прямого российского вторжения в Украину американо-российская встреча на столь высоком уровне. Она была проведена по инициативе администрации Джо Байдена, которая в последние месяцы идет на контакты с представителями Кремля, чтобы предупредить их о неприемлемости использования ядерного оружия. Особую тревогу в Вашингтоне вызвала появившаяся в октябре информация о то, что российские генералы обсуждали использование тактического ядерного оружия. Она появилась на фоне попыток Кремля обвинить Киев в намерении применить так называемую "грязную бомбу". В октябре министр обороны Ллойд Остин дважды звонил министру обороны России Сергею Шойгу, предостерегая от применения ядерного оружия. Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан провел несколько телефонных разговоров с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Недавно президент России Владимир Путин заявил, что Россия не намерена применять в Украине ядерное оружие. С начала войны президент России неоднократно публично намекал на возможность использования ядерного оружия для защиты целостности России.

По данным газеты New York Times, на встрече глав разведывательных ведомств двух стран не затрагивался вопрос о возможности проведения мирных переговоров между Россией и Украиной. Американские представители подчеркивают, что обсуждение этого вопроса невозможно без участия и предварительного согласия официального Киева. Украинское руководство было заранее осведомлено о встрече Уильяма Бернса и Сергея Нарышкина.

Уильям Бернс, в прошлом посол США в России, в ноябре прошлого года побывал в Москве, где предупредил российское руководство о том, что Вашингтон осведомлен о подготовке Россией вторжения в Украину и о решительном ответе, которое последует за таким вторжением. В тот приезд он говорил с Владимиром Путиным по телефону.