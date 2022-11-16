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Байден запросил у Конгресса 37,7 миллиарда долларов для Украины

Американские гаубицы загружаются в транспортный самолет в США для отправки в Украину. (Архивное фото)

Это второй за год пакет помощи Украине в десятки миллиардов долларов

Во вторник президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос о выделении 37 миллиардов 700 миллионов долларов на помощь Украине. Из них 21 миллиард долларов планируется потратить на закупку вооружений для украинской армии.

Полгода назад Конгресс выделил 40 миллиардов долларов на поддержку Украину. По словам представителей администрации Байдена, 18 миллиардов из этой суммы были потрачены на вооружения для Украины. Этот запрос должен быть рассмотрен нынешним составом Конгресса, где большинство в обеих палатах принадлежит Демократической партии. 3 января 2023 года приступит к работе Конгресс нового созыва, в котором большинство в Палате представителей, скорее всего, перейдет к Республиканской партии. Часть ее представителей в Конгрессе испытывает сомнения по поводу продолжения масштабной помощи Киеву.

"Совместными усилиями при мощной двухпартийной поддержке в Конгрессе мы предоставили Украине значительную помощь, которая стала ключевым условием ее успехов на поле боя. Мы не можем допустить, чтобы поток этой помощи иссяк", - обратилась в письме к спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси глава бюджетного управления администрации Шэланда Янг. Помимо прямой военной помощи эти средства планируется потратить на финансовую поддержку Украины, гуманитарную помощь, обеспечение глобальной "продовольственной безопасности" , на меры по усилению безопасности объектов ядерной энергетики Украины и другие цели.

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