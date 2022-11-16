В Украине Новоград-Волынскому вернули название Звягель

Верховная рада Украины 16 ноября вернула городу Новоград-Волынский Житомирской области его историческое название Звягель. За постановление проголосовали 260 депутатов. Просьбу о переименовании города летом высказал горсовет, а затем Житомирский областной совет.
Основанный в XIII веке город был известен как Возвягль, в XV веке утвердилось название Звягель. В Новоград-Волынский он был переименован властями Российской империи после второго раздела Польши в 1793 году, когда город стал центром новообразованной Волынской губернии. Впоследствии губернский центр перенесли в Житомир, однако название Новоград-Волынский осталось.
Город известен как родина поэтессы Леси Украинки, там родился также главнокомандующий Вооружёнными силами Украины в нынешней войне с Россией Валерий Залужный. До Второй мировой войны большую часть его населения составляли евреи, от названия города произошли фамилия "Звягельский" или "Звягильский".
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