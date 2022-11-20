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На Камчатке начал извергаться самый высокий в Евразии вулкан

Извержение Ключевской сопки в марте 2021 года, Камчатка

На Камчатке начал извергаться вулкан Ключевская сопка. Как сообщили РИА Новсти в институте вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, извержение началось после землетрясения магнитудой 5,7. Оно случилось у восточного побережья Камчатки в ночь на 29 ноября.

Институт отметил, что единичные выбросы раскалённых бомб идут с частотой до 10 взрывов в час. Над кратером из-за большой его глубины видны только некоторые из них. Вулканологи допускают, что извержение будет усиливаться.

Ключевская сопка — действующий стратовулкан с достаточно продолжительными извержениями, которые длятся от нескольких недель до нескльких месяцев. Вулкану семь тысяч лет. Он считается самым высоким из действующих вулканов в Евразии. Его высота достигает 4800 метров над уровнем моря. Ближайшие населенные пункты находятся в 30 километрах от него.

Пепловый выброс на вулкане Шивелуч, май 2013 года
Пепловый выброс на вулкане Шивелуч, май 2013 года

Кроме того, на Камчатке активизировался ещё один вулкан – Шивелуч. За последние сутки он выбросил пепел дважды - на пять тысяч метров и почти на четыре с половиной тысячи метров. Со склонов стекает лава температурой тысяча градусов.

Шивелуч – самый северный из действующих вулканов Камчатки, высотой более трёх тысяч метров. До ближайшего жилого посёлка от него около 50 километров.

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