Обход санкций будет считаться "преступлением против ЕС"

Европейский Совет принял решение включить нарушение санкционного режима в перечень преступлений против Евросоюза.

Этот перечень предусмотрен Договором о функционировании ЕС. Сейчас к таким преступлениям отнесены терроризм, торговля людьми и сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконная торговля наркотическими средствами и оружием, коррупция, отмывание денег, подделка средств платежа, киберпреступления и организованная преступность.

В сообщении о решении Совета ЕС говорится о том, что Евросоюз в ответ на "неспровоцированную и несправедливую войну" России против Украины ввёл беспрецедентное число санкций против российской экономики. Для того, чтобы санкционная политика достигла успеха, необходимо пресечь попытки их обойти.

Включение обхода санкций в перечень преступлений против ЕС означает, что теперь Еврокомиссия должна будет разработать директиву, в соответствии с которой все страны Евросоюза должны будут включить уголовное преследование за это преступление в своё законодательство. В директиве также будет определено минимальное наказание за это преступление.

Ожидается, что меры по борьбе с обходом санкций будут включены в девятый пакет санкций Евросоюза против России, который сейчас обсуждается в ЕС. Член Еврокомиссии Дидье Рейндерс ранее заявлял, что директива Еврокомиссии, помимо прочего, будет предусматривать не заморозку, а конфискацию активов тех, кто попытается нарушать санкционный режим - эта мера предусмотрена в качестве наказания за "преступления против ЕС".