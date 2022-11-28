Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Обход санкций будет считаться "преступлением против ЕС"

Акция протеста в Хабаровске, 2020 год

Европейский Совет принял решение включить нарушение санкционного режима в перечень преступлений против Евросоюза.

Этот перечень предусмотрен Договором о функционировании ЕС. Сейчас к таким преступлениям отнесены терроризм, торговля людьми и сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконная торговля наркотическими средствами и оружием, коррупция, отмывание денег, подделка средств платежа, киберпреступления и организованная преступность.

В сообщении о решении Совета ЕС говорится о том, что Евросоюз в ответ на "неспровоцированную и несправедливую войну" России против Украины ввёл беспрецедентное число санкций против российской экономики. Для того, чтобы санкционная политика достигла успеха, необходимо пресечь попытки их обойти.

Включение обхода санкций в перечень преступлений против ЕС означает, что теперь Еврокомиссия должна будет разработать директиву, в соответствии с которой все страны Евросоюза должны будут включить уголовное преследование за это преступление в своё законодательство. В директиве также будет определено минимальное наказание за это преступление.

Ожидается, что меры по борьбе с обходом санкций будут включены в девятый пакет санкций Евросоюза против России, который сейчас обсуждается в ЕС. Член Еврокомиссии Дидье Рейндерс ранее заявлял, что директива Еврокомиссии, помимо прочего, будет предусматривать не заморозку, а конфискацию активов тех, кто попытается нарушать санкционный режим - эта мера предусмотрена в качестве наказания за "преступления против ЕС".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG