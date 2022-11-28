Дагестанская газета "Черновик" остановила выпуск печатной версии

Редакция независимой дагестанской газеты "Черновик" приостановила выпуск печатной версии из-за давления властей республики на сотрудничающие с изданием типографии. Об этом заявил учредитель газеты Магди Камалов на пресс-конференции в Махачкале, - сообщает Кавказ.Реалии.

По словам Камалова, попытки помешать выпуску газеты власти республики начали предпринимать еще в начале года. Инициаторами давления, как утверждает учредитель "Черновика", являются глава Дагестана Сергей Меликов и представители регионального управления МВД.

"В начале года начались звонки в типографии, в которых мы печатались, – звонки, в которых им рекомендовали не печатать нашу газету под угрозой возбуждения уголовного дела... Все проблемы нам создавала администрация главы республики", – заявил Камалов.

Редакция "Черновика" пыталась печатать газету в Ставрополе и Ростове-на-Дону. Однако вскоре после начала сотрудничества типографии отказывались от работы, объясняя это угрозами в свой адрес. По словам Камалова, давлению начали подвергаться и рекламодатели "Черновика". Издание, как сообщается, продолжит работу на сайте и в телеграм-канале.