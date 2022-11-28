Дагестанская газета "Черновик" остановила выпуск печатной версии

Редакция независимой дагестанской газеты "Черновик" приостановила выпуск печатной версии из-за давления властей республики на сотрудничающие с изданием типографии. Об этом заявил учредитель газеты Магди Камалов на пресс-конференции в Махачкале, - сообщает Кавказ.Реалии.
По словам Камалова, попытки помешать выпуску газеты власти республики начали предпринимать еще в начале года. Инициаторами давления, как утверждает учредитель "Черновика", являются глава Дагестана Сергей Меликов и представители регионального управления МВД.
"В начале года начались звонки в типографии, в которых мы печатались, – звонки, в которых им рекомендовали не печатать нашу газету под угрозой возбуждения уголовного дела... Все проблемы нам создавала администрация главы республики", – заявил Камалов.
Редакция "Черновика" пыталась печатать газету в Ставрополе и Ростове-на-Дону. Однако вскоре после начала сотрудничества типографии отказывались от работы, объясняя это угрозами в свой адрес. По словам Камалова, давлению начали подвергаться и рекламодатели "Черновика". Издание, как сообщается, продолжит работу на сайте и в телеграм-канале.
- В августе Ленинский районный суд Махачкалы оштрафовал главного редактора "Черновика" Маирбека Агаева на 60 тысяч рублей за перепечатку на сайте издания статьи из "Новой газеты". Согласно официальной версии, публикация содержала "недостоверную общественно значимую информацию о действиях Вооруженных сил РФ на территории Украины, распространение которой создает угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности".
- До этого Кировский районный суд Махачкалы оштрафовал учредителя "Черновика" Магди Камалова на 100 тысяч рублей за репост текста из телеграмм-канала бывшего полковника ФСБ, лидера общественного движения "Новороссия" Игоря Стрелкова (Гиркина). Публикация, по мнению следствия, дискредитирует армию России. Сам Стрелков при этом преследованию за неё не подвергался.
- Южный окружной военный суд рассматривает уголовное дело в отношении журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева, программиста Кемала Тамбиева и благотворителя Абубакара Ризванова по обвинению в финансировании терроризма. Защита и наблюдатели указывают на многочисленные нарушения в ходе следствия и судебного процесса.
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