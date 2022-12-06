FT: десятки танкеров из России не могут выйти из Черного моря

Около двух десятков танкеров с нефтью, загруженной в российских портах, находятся в турецких водах в ожидании разрешения от властей Турции проследовать через проливы Босфор и Дарданеллы, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в нефтяной индустрии.

После вступления в понедельник в силу запрета на страхование и обслуживание транспортировки российской нефти, проданной по цене выше 60 долларов за баррель, введенного США, Евросоюзом и G-7, Турция потребовала от перевозчиков дополнительных подтверждений того, что их груз застрахован. В результате, по меньшей мере, 19 танкеров не могут пока выйти из Черного моря. Первый из них, по данным газеты, ожидает разрешения с 29 ноября. Турция, как говорят собеседники Financial Times, хочет убедиться, что в случае столкновений судов, аварий, разлива нефти в проливах судовладельцы смогут покрыть расходы на нейтрализацию последствий этих аварий. Задержка с пропуском танкеров вызвана тем, что турецкие власти требуют большее число документов, чем прежде.

Эти действия Анкары создают проблемы не только для российских экспортеров нефти. Большая часть нефти, находящаяся на этих танкерах, - казахстанский экспорт. Она доставляется по нефтепроводам в российские порты на Черном море.

Россия, как писала Financial Times, в ожидании санкций сформировала свой собственный "теневой танкерный флот", в котором насчитывается около ста судов. Они будут страховаться российскими компаниями или пытаться перевозить нефть, не застраховав груз.