Демократ одержал победу на выборах в Сенат США от штата Джорджия

Демократ Рафаэль Уорнок взял верх над республиканцем Хершелем Уолкером на выборах в Сенат США от штата Джорджия. Второй тур выборов в этом штате прошел 6 декабря.

Победа Уорнока означает, что у Демократической партии в Сенате нового созыва будет большинство в два голоса. В нынешнем составе Сената Конгресса США у обеих партий было по пятьдесят мест. Даже незначительное изменение баланса сил в Сенате позволит Демократической партии взять руководство сенатскими комитетами в свои руки и превратить их в противовес комитетам Палаты представителей, где большинство получили республиканцы, заявившие о намерении проводить расследования деятельности администрации демократа Джо Байдена. Большинство в Сенате предоставит демократам больше возможностей для законодательной деятельности, поскольку прежде отказ даже одного члена демократической фракции поддержать законопроект грозил его провалом.

Это были повторные выборы в Джорджии. Во время промежуточных выборов в Конгресс, прошедших 8 ноября, ни один из кандидатов в Сенат от Джорджии не набрал необходимых для победы 50-ти процентов голосов избирателей штата. Рафаэль Уорнок был впервые избран в Сенат два года назад. Тогда место в Сенате освободилось после досрочного ухода в отставку сенатора Джонни Айзаксона. Кандидатура Хершела Уолкера, в прошлом звезды американского футбола, активно поддерживалась Дональдом Трампом