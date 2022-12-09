В Крыму начали продавать противотанковые заграждения

Жителям аннексированного Крыма предлагают купить противотанковые надолбы для защиты домовладений в случае наступления украинской армии. Соответствующие объявления появились на сервисе "Авито".

Производители железобетонных изделий выставили на продажу бетонные тетраэдры, так называемые зубы дракона. Их широко использует российская армия при сооружении укреплений против тяжёлой бронетехники на оккупированных территориях.

"Бетонные тетраэдры используются как противотанковые заграждения, устанавливающиеся на танкоопасных направлениях с целью задержать, затруднить продвижение и сковать [противника]", – говорится в одном из объявлений.

Стоимость изделий составляет в среднем от 6,2 до 12,5 тысяч рублей за штуку. "Марка бетона, толщина и вес металла изделия может варьироваться в зависимости от запроса заказчика. Цена на изделия обсуждается в зависимости от требуемых параметров", – поясняет производитель.

Похожие объявления публикуются и для жителей аннексированных территорий Запорожской и Донецкой областей Украины, а также приграничных российских регионов: Курской, Ростовской, Брянской и Белгородской областей.