Сборная Марокко впервые вышла в полуфинал ЧМ по футболу

Сборная Марокко вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу, обыграв команду Португалии со счетом 1:0.

Единственный гол забил в конце первого тайма Юссеф Эн-Несири.

Сборная Марокко стала первой африканской командой, которая вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу.

Первыми полуфиналистами чемпионата мира в Катаре стали Хорватия и Аргентина. Четвертый полуфиналист определится вечером 10 декабря в матче Англия – Франция.