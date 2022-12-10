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Сборная Марокко впервые вышла в полуфинал ЧМ по футболу

И стала первой в истории африканской командой в полуфинале

Сборная Марокко вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу, обыграв команду Португалии со счетом 1:0.

Единственный гол забил в конце первого тайма Юссеф Эн-Несири.

Сборная Марокко стала первой африканской командой, которая вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу.

Первыми полуфиналистами чемпионата мира в Катаре стали Хорватия и Аргентина. Четвертый полуфиналист определится вечером 10 декабря в матче Англия – Франция.

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