"Опять в преемники". Соцсети о новом назначении Медведева

В центре внимания на этой неделе Дмитрий Медведев. Во-первых, он выпустил программный текст в "Российской газете":

Прошедший год стал действительно переломным. Как об колено, он сломал, кроме прочего, последние иллюзии относительно современного западного мира, который так любит (и совершенно зря) называть себя "золотым миллиардом". Теперь уже окончательно ясно, что во взаимоотношениях самостоятельных и суверенных государств с англосаксонским миром в нынешней конфигурации даже речи не может идти о доверии, надежде на порядочность партнеров, их верности слову и даже собственным красиво изложенным принципам. Увы, но нам говорить и договариваться на Западе теперь - не с кем, не о чем, да и незачем. Именно события минувшего года аннулировали саму возможность доверительного и уважительного диалога с представителями этого мирового "полюса". Осталось только брезгливое недоумение: и эти люди всерьез считают себя мировыми лидерами, претендуют на что-то глобальное, мечтают диктовать свою волю другим? На каком основании, если они сами себя дискредитировали, расписались в бессилии, заврались, погрязли в проблемах?

Алексей Шабуров:

Вместо ежегодного послания Путина нам подарили под занавес года программную статью Медведева. Какой год, такие и подарки.

Виталий Портников:

Программная статья Дмитрия Медведева показала, в каком кривом зеркале видят реальность в Кремле. Ну и, конечно, не собираются ни с кем ни о чем договариваться.

Затем поделился в Телеграме своими прогнозами на 2023 год:

1. Повышение цены на нефть до 150 долларов за баррель и цены газа до 5000 долларов за 1 тыс. куб. м.

2. Возврат Великобритании в Европейский союз.

3. Распад Европейского союза после возврата Великобритании и отмена хождения евро в качестве валюты бывшего ЕС.

4. Захват Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины.

5. Создание Четвёртого рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов (Польши, стран Прибалтики, Чехии, Словакии, Румынии, Киевской республики и пр. маргиналов).

6. Война между Францией и Четвёртым рейхом. Раздел Европы, включая новый раздел Польши.

7. Отделение Северной Ирландии от Королевства Великобритании и Северной Ирландии и присоединение к Республике Ирландия.

8. Гражданская война в США, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства. Создание союзного государства Техаса и Мексики. Последующая победа Илона Маска в ходе выборов президента США в части штатов, закреплённых после гражданской войны за республиканцами.

9. Перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию.

10. Крушение Бреттон-Вудской финансовой системы, включая крах МВФ и Всемирного банка. Отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют. Возвращение золотого стандарта. Переход к активному использованию цифровых фиатных валют.

С наступающим вас, англосаксонские друзья и их радостно похрюкивающие подсвинки!

Наталья Белоконева:

Его болезнь прогрессирует или он так нас троллит?

Аббас Галлямов:

Любая пиар-активность должна иметь чёткую цель. Надо всегда понимать, что и зачем ты говоришь. Зачем Медведев написал этот пост? Чтобы продемонстрировать, что он фантазёр? Ну ок, зачтём: Медведев - фантазёр.

Вячеслав Чернов:

Вот знаете, если бы любому из нас стёрли память и перенесли в какое-нибудь сочинское кафе, где за соседним столиком сидели бы Путин с Медведевым в их нынешнем состоянии: Путин со своим юморком и ужимками, Медведев со своей идиотской улыбочкой и репликами про крах Запада... мы бы подумали, что столкнулись с парой стареющих выпивох-неудачников из секты свидетелей СССР... Придя домой, мы бы рассказали об этом, как о забавном инциденте и посмеялись бы подслушанному диалогу. Это поразительно - насколько огромные возможности предоставляет цивилизация и современные технологии абсолютным ничтожествам, не перестаю этому удивляться.

Мехман Ибрагимов:

Каждое высказывание д.медведева в соцсетях доставляет мне несказанную радость и наполняет меня гордостью за удивительный дар - дар раннего распознавания идиотов!..

Уже весной 90-го года, после уже второго общения, я высказал мнение что дима медведев - редкий идиот...

Тогда и после меня многие старались переубедить и уверяли, что он очень образованный и умный человек, сильный цивилист...я же как упертый пессимист из анекдотов твердил свое - он кретин, идиот и дебил!..

Только через тридцать лет, с появлением всем известных твитов и постов медведева, мои товарищи и приятели начали соглашаться со мной и даже стали удивляться моей прозорливости, за 30 лет до проявления явных признаков дать верную оценку человеку, казавшемуся всем очень умным...

Обычно на это отвечаю, что это было хорошо видно и 30 и 20 и даже наверное 40 лет назад...не нужно было ждать появления соцсетей и постов там димона, просто нужно было быть внимательнее и обьективнее!..

На прогнозы Медведева обратил внимание даже Илон Маск, назвав их "эпичными". Эти слова охотно подхватила российская пропаганда, но потом Маск пояснил: он считает прогнозы самыми абсурдными из всех, что он когда-либо слышал.

Многим, конечно, нравится.

Владимир Корнилов:

Хорошие прогнозы на 2023 год. И кстати, некоторые из них не такие уж и абсурдные

Армен Гаспарян:

Риторика Медведева стала для многих одним из политических открытий года

Егор Холмогоров:

Смешной прогноз Медведева на год является абсолютно серьезным прогнозом на вторую четверть ХХI века

Андрей Перла:

Про прогноз Дмитрия Медведева кратко

- да, это реальные перспективы, что ясно каждому, кто следит за ситуацией в Европе;

- краски зампред Совбеза сгустил - поскольку втиснул в один будущий 23 год все, что будет происходить в конце первой и во второй четверти XXI века;

- но нефть в цене вырастет, они все для этого сделали;

- не надо думать, что он описал желаемое нами будущее. Крах запада в такой последовательности событий и столь масштабный негативно скажется на всех, жить в мире было бы гораздо лучше;

- лично я не верю только в одно из его предсказаний (повторю насчет сроков - они много больше) в распад США. Этот зверь очень крепкий и очень страшный. заползет в логово зализывать раны - возможно. Избавит на поколение от попыток нами управлять - вероятно. Но не более того.

Но, самое главное, тексты Медведева, похоже, нравятся главному читателю, который назначил его своим заместителем в Военно-промышленной комиссии.

Борис Рожин:

Комиссия напрямую участвует в формировании гособоронзаказа и является одним из основных инструментов государства в вопросах освоения военного бюджета, что в ближайшие годы будет иметь первостепенное значение.

Очень удобная позиция для будущего кадрового роста.

Марат Баширов:

Дмитрий Медведев - крайне деятельный человек, плюс он является замом Президента Путина в Совбезе РФ. И такой двойной статус зама в ВП/комиссии и в Совбезе - это огромный властный ресурс над очень важным направлением.

Сергей Удальцов:

И правда что ли опять в преемники готовят?

Сергей Марков:

Многие считают, что Дмитрий Медведев назначен на пост первого заместителя военно-промышленной комиссии, чтобы у него было меньше времени писать жесткие посты. Наивные....

Владимир Пастухов:

По крайней мере, один читатель и даже почитатель у постов Дмитрия Медведева в телеграм-канале нашелся – Путин, как сегодня стало известно, назначил Медведева своим первым заместителем в Военно-промышленной комиссии (ВПК). ВПК – до сего времени орган сугубо формальный, еще одна бессмысленная шестеренка в ржавой коробке передач бесконечной русской бюрократии. Этакая аппаратная курилка, в которой высшие чиновники могут «перетереть» темы, утопленные до этого в океане волокиты бюрократии средней руки.



Президент в ВПК для понта обозначен, а функции смотрителя «курилки» лежали на Мантурове – министре промышленности. Но сейчас пошел тренд на создание параллельных структур управления. Теперь Медведев будет как бы олицетворять собой присутствие Президента в «курилке» на постоянной основе. Было бы странным, если бы он не попытался раздуть значимость «курилки» до масштабов еще одного «параллельного правительства» (ну, то есть, конечно, не такого важного, как «Шестая служба» в каком-нибудь СЭБ ФСБ РФ, но тоже ого-го-го). Так что Мишустину с каждым днем становится все веселее и веселее. Оно и понятно, с конституционно-правовой точки зрения за ним нужен глаз да глаз…



Но Мишустин – не единственный, кому становится веселее от этого назначения. В Совете безопасности Медведев и Патрушев - практически равные величины, но Патрушев все-таки «равнее», потому что весь аппарат Совбеза под ним, а Медведев там как свадебный генерал. А вот в ВПК у них позиции однозначно другие: Медведев – Первый зам вечно отсутствующего Председателя, а Патрушев - всего лишь член. Прямо представляю, как они перегруппировываются каждый раз по дороге из Совета в Комиссию и обратно. Главное - не перепутать, кто где начальник.



В общем, наиболее перспективным я считаю следующий сценарий. ВПК разбухает до размеров органа, обеспечивающего перевод экономики на военные рельсы. Собственно Правительство на этом фоне становится пятым колесом в системе государственного управления Россией. Мишустин сделал свое дело и ушел, как Мавр. На его место назначается Медведев. В преддверии выборов 2024 года Путин предлагает кандидатуру Медведева в президенты, а Медведев отзывается кукушкой и назначает Путина премьером, чтобы рулить новой плановой экономикой военного времени. Вы уже смеетесь или еще нет? Все возвращается на круги своя, Медведев несет всю полноту политической ответственности за войну и ее последствия, а потом снова является Путин весь в белом. А вы говорите, бесполезные твиты…

Кирилл Шулика:

Контрольные мероприятия по ОПК, которые вёл Медведев по линии совета безопасности, будут продолжены уже в рамках работы военно-промышленной комиссии, сообщил его помощник.

То есть новой работы Медведеву так и не дали. Просто старую перенесли в другое ведомство.

Анатолий Несмиян:

Тут впору не про короткую скамейку запасных нужно говорить, а про ее отсутствие вообще. По кругу назначают одних и тех же бездарей, проваливших ранее всё на свете. С другой стороны - так даже лучше. Быстрее развалят.