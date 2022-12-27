Рядом с Рашкой неспокойно. Обострение на сербско-косовской границе

Мог ли удар по авиабазе в Энгельсе сорвать очередную российскую ракетную атаку на Украину;

Украина требует исключить Россию из Организации Объединенных Наций;

Неформальный саммит СНГ;

Глава генштаба Сербии Милан Мойсилович выехал в приграничный с Косовым город Рашка. Что спровоцировало обострение на границе Сербии и Косова;

Ослабление антиковидных ограничений в Китае привело к взрывному росту заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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